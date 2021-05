–

España “es un país que tiene desde hace cuarenta años prácticamente cuatro millones de parados permanentemente”, recuerda la economista.

La economista y experta en pensiones Miren Etxezarreta ha valorado en el programa Más Vale Tarde la propuesta lanzada por el Ejecutivo de Pedro Sánchez para la reforma de pensiones que tiene que ver con el envejecimiento activo y que entre otras cosas plantea desincentivar la jubilación anticipada y, por el contrario, ofrecer incentivos a la jubilación demorada.

A Etxezarreta eso le parece totalmente irrealista. «Creo que no tienen en cuenta para nada las condiciones del mercado de trabajo. En primer lugar hay que preguntarse hasta dónde las empresas están dispuestas a mantener una fuerza de trabajo envejecida. Si miramos un poco al mercado laboral vemos que hay una gran cantidad de empresas que tratan de jubilar a sus trabajadores a los 58 años o algunas antes».

«Estamos observando que empresas con beneficios multimillonarios resulta que están despidiendo a gente porque les estorba la gente. Entonces, en ese contexto de un mercado laboral tan precario y tan dado a tener solo en cuenta el beneficio inmediato, resulta que piden que los trabajadores sigan trabajando».

«¿En qué condiciones? Verdaderamente no tiene sentido el ignorar completamente la realidad del país para hacer una propuesta que solo puede ser puramente teórica y puramente retórica».

Etxezarreta añade: «Pero además, por otra parte hay que tener en cuenta que esos trabajadores tienen derecho a una jubilación y que esa jubilación hace que no todo el mundo pueda seguir trabajando después del tiempo que tiene que trabajar. Y a mí me preocupa particularmente que eso puede suponer una gran división de los pensionistas, porque habrá pensionistas que puedan seguir trabajando y pensionistas que no puedan seguir trabajando».

«Vemos por ejemplo que la gente que tiene cierto tipo de empleos como el profesorado que trabajan más años, hasta los 70, aunque no haya ningún incentivo, pero la gente que trabaja físicamente se encuentra que sus cuerpos están gastados y también las cabezas muchas veces. Y entonces realmente no tiene ningún sentido que un país que tiene desde hace 40 años prácticamente 4 millones de parados permanentemente pida que la gente siga trabajando a pesar de tener más de 67 años, porque ahora la edad de jubilación final es 67 años».

«Entonces una no para de preguntarse por qué hacen esto, porque no tiene ningún sentido que la gente tenga que seguir trabajando en las condiciones que tenemos de población laboral y de un mercado de trabajo que no tiene suficientes empleos para la gente joven que tiene que empezar a vivir una vida de personas adultas».

«Y, por lo tanto, tiene que haber otras razones para insistir tanto en que la gente siga trabajando. Pero además habría que preguntar también qué tipo de trabajos ofrecen, porque no ofrecen seguir trabajando en los empleos que uno tenía, algunos porque no pueden y otros porque no les dejan. ¿Realmente que nos ofrecen para seguir trabajando? ¿Empleos sin cualificación? ¿Empleos pagados miserablemente?».

«No nos olvidemos que en Estados Unidos, un país donde las pensiones son muy escasas o por lo menos no hay un sistema público satisfactorio, hay muchas viejecitas y viejecitos que están en las cajas de los supermercados ayudando a los compradores a meter las compras en las bolsas. ¿Ese es el tipo de trabajo que quieren para que sigamos trabajando? Yo creo que es un disparate realmente el forzar a que la gente siga trabajando».

«Pero hay mucho más todavía, si nosotros hacemos un cálculo, aunque sea un poco burdo porque todavía no sabemos los datos exactos, de cuánto puede perder un pensionista por seguir trabajando respecto a lo que ha cotizado las cantidades son bastante fuertes. Pueden ser hasta 200 y pico euros al año si se calcula que pueda vivir el pensionista 20 años más, cifras bastante significativas».

«Entonces este afán de hacer trabajar a una gente en un país que no tiene nada más que parados, y muchos parados, no tiene mucho sentido realmente», ha zanjado la economista.

