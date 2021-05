–

15 de julio 2018

Aeropuerto Ben Girón. Tel Aviv .

-Dos cafés con leches por favor.

Cogimos los cafés,

nos miramos a los ojos y

ya nunca m√°s dejamos de llorar.

Volvíamos a casa,

parte de nuestra humanidad había muerto allí.

A√ļn no he regresado a Gaza

Estuve en Palestina en febrero del 2020.

Visité Ramallah, Belen y Jerusalén.

Gaza es otra realidad.

Una que duele m√°s a√ļn.

Difícil de imaginar y habitar.

Espacios abandonados que solo los palestinos habitan,

en los cuales el futuro se desvanece, un desierto de escombros.

Para entrar en Gaza se necesita una visa/ permiso especial que lo expide el estado de Israel a médicos, periodistas y trabajadores de ONGs.

Nosotros conseguimos el nuestro a travez de una ONG en Italia , pero fuimos de manera totalmente independiente.

Esta es un crónica de mis días allí:

7 de Julio. Nablus, Palestina.

El campo de Askar esta situado en la afueras de Nablus.

Un campo de refugiados es un peque√Īo asentamiento,

Askar tiene una superficie de 3 km y 18.000 habitantes.

La idea era hacer talleres de circo con lxs ni√Īxs y luego una performance .

Nada fue como lo plane√°bamos.

El caos de 100 ni√Īxs sobre la cancha de b√°squet que nos serv√≠a de escenario no se hizo esperar.

Nos dejamos llevar por esa mareas de felicidades sin destinos.

Subíamos/ bajábamos por las cuerdas, trapecios y telas; corríamos de un lado a otro , arrojándonos las pelotas de malabares, peleábamos, llorábamos, reíamos.

Los silencios de la noche eran interrumpidos por mareas de peque√Īas manos golpeando una contra otra.

Nadie se quería ir de allí, el tiempo se detuvo en los aires.

Y ya nada mas importo.

Circo.

Las manos me sudaban, subí a por la cuerda, cerré los ojos para encontrarme allí con esos otros.

Minutos antes Oskar se me había acercado y dicho:

-Este ni√Īo soy yo. ¬ŅLo entiendes?

Ese otro éramos nosotros, la colonización, la violencia, y las ausencias nos unían.

Abrí los ojos, muy tarde ya , estábamos muy cansados, trepamos a las vigas que sostenían nuestros aparatos circenses.

Masticamos lo que sobro de la cena y cuando llegamos a nuestras camas, ya era hora de emprender el viaje que nos llevaría a Gaza.

8 de julio. Erez/ Beit Hanoun.

Baj√°bamos del taxi arrastrando nuestras inmensas maletas, llenas de material de circo.

Ante nosotros la frontera para entrar a Gaza.

A partir de allí no más fotos, decía un cartel militar.

A partir de allí un muro.

Un muro tan grande que encierra Gaza.

La Franja de Gaza tiene 41 kilómetros de largo y entre 6 y 12 kilómetros de ancho, con un total de 360 kilómetros cuadrados. Con una población de 2047969 habitantes.

Allí nadie puede entrar. Nadie, ni nada pueden salir .

En la torretas del muro están apostados los francotiradores del ejército Israelita que vigilan que nadie se acerque allí.

A partir de allí es el dead zone / zona de muerte

En el check point de Erez periodistas , personal sanitario y colaboradores de ONGs son controlados/chequeados .

Las maletas se van por un lado y son revisadas/controladas/scaneadas.

Luego de varios minutos regresan totalmente revueltas.

No se puede ingresar alcohol, tabaco, drones, globos…

Te acercas a una ventanilla y te preguntan por tus motivos para visitar Gaza, si tienes contactos allí, amigos , cuantas veces hasta estado antes y sobre todo por que quieres ir allí y no a otro sitio.

Las mismas preguntas que nos habían hecho en el aeropuerto de Berlín, en el aeropuerto de Tel Aviv y ahora una vez mas aquí.

Corroborando fechas , motivos y razones.

Yo siempre digo lo mismo :

‚Äď Trabajo con ni√Īos en zonas de conflicto.

Una vez aprobado te entregan un ticket rosa con el que puedes entrar.

A partir de allí un pasillo de 2 km en la llamada dead zone.

Al llegar a Gaza el control de Hamas es otra historia.

Un puesto de control temporal. Sobre un terreno semi-destruido.

Otro puesto de comida en el cual te tomas un café, mientras revisan tus documentos.

Nuestros papeles no estaban en orden,

Fuimos a la oficina del jefe, un maltrecho container, al cual le estaban reparando el techo; un soldado martillaba el techo sin parar, haciendo la conversación inaudible y mas absurda aun.

El jefe hizo dos llamadas y nos dieron un papel escrito a mano y nos dieron : ‚ÄúBienvenidos a Gaza.‚ÄĚ

Mohamed nos esperaba a la salida.

El siempre tenia problemas con Hamas y no le gustaba estar allí.

Subimos a su coche, piso el acelerador levantando una enorme nube de polvo para esfumarnos de allí.

Fuimos a comer falafel frente al mar.

Samara nos esperaba allí, nos contó que trabajaríamos con chicos de 5 diferentes grupos de circo y parkour.

Una vez m√°s en Gaza.

9 de julio 2018

Desayuno.

Café y humus, falafel y pita.

Mohamed siempre fuma, incluso cuando come.

Nos dirigimos al gimnasio que estaba frente a un Campo de entrenamiento de Hamas.

Por lo cual tomar fotos seria un problema, lo intente,

de inmediato un soldado de Hamas se acerco a mi y me pidió que borre las fotos.

Los chicos de la escuela de circo se acercaron y le dijeron que estamos con ellos y que no nos molesten. El soldado pareció hacerles caso y me metí al gimnasio con mis fotos.

Montamos trapecios , cuerdas, telas y cintas.

Trabajábamos duro todo el día.

Una peque√Īa pausa para fumar, tomar caf√©, comer sandia, practicar nuestro arabe.

Otra vez a entrenar.

Hacia mucho calor allí.

El agua no es potable, Oskar no sabia esto e intento hacer un café, era tan salado que fue imposible beberlo.

EL agua no es lo √ļnico que falta all√≠. La electricidad tambi√©n escasea, con suerte hay 3 horas de suministro el√©ctrico por d√≠a.

El gimnasio en el que estábamos tenia un grupo electrógeno por lo cual aprovechábamos para cargar nuestros teléfonos, cámaras y cualquier dispositivo eléctrico.

La comunicaci√≥n nunca pareci√≥ ser un problema con los chicos de las escuelas de circo, habl√°bamos en castellano, ingles, una pisca de arabe , cada frase la cerr√°bamos con un ‚Äúhabibi‚ÄĚ y much√≠sima gesticulaci√≥n corporal.

El sol bajo y volvimos felices a casa.

10 de julio 2018

Por las ma√Īanas Mohammed nos pasaba a buscar,

era nuestro contacto/responsable allí, trabajaba con la prensa internacional.

Conocía a todxs en Gaza y podía conseguir cualquier cosa que necesites, salvo alcohol.

Estaba mosqueado con nosotros por que

no le habíamos traído una botella de whisky.

El alcohol esta prohibido por Hamas allí.

Con los días se la pasaría el enojo.

Pero ese día nos recrimino constantemente, ya que esperaba hace 6 meses de nuestra ultima visita por un trago de whisky escocés.

Me sentí culpable por esto.

Pero arriesgarse a entrar una botella de alcohol era absurdo.

11 de Julio

Por lo ma√Īana se pueden ver globos de helio que llevan peque√Īas mechas de gasolina.

El viento los lleva por encima del muro para que caigan sobre los campos de los colonos Israelitas y produzcan peque√Īos incendios.

Termine mi café.

Y regrese al entrenamiento.

12 de junio

Ten√≠amos la ma√Īana libre.

Jenny y Rachele entrenaban con las mujeres.

Jenny es irlandesa y trabaja con Médicos sin Fronteras en Jerusalén.

En Gaza lleva un proyecto de Yoga y Circo para mujeres. La conoc√≠ en 2016 en mi primer viaje a Palestina, yo estaba de gira con el Primer Festival de Circo Palestino y vino a vernos. Discut√≠amos bastante, pero m√°s all√° de todas nuestras diferencias nos quer√≠amos por que √©ramos lxs √ļnicos que segu√≠amos yendo una y otra vez a Gaza para dar apoyo a las escuelas de circo, ya que ve√≠amos una alternativa y otra forma de relacionarse para lxs j√≥venes all√≠.

Por las tardes nosotros entren√°bamos con los muchachos.

Hombres y mujeres no entrenan juntos.

Yo tampoco podía dar clases a las mujeres, sin embargo a veces Jenny venia las clases de los muchachos y esto era un gran revuelo.

13 de julio

El entrenamiento se suspendió por los bombardeos.

Mohamed y Samara nos pasaron a buscar para visitar a familiares que vivían en las afueras cerca de la frontera con Egipto.

El paso de Rafah est√° cerrado desde 2015.

El ocio en Gaza es abyecto.

La culpa de estar all√≠, saberse ajeno y extra√Īo.

Yo puedo irme y volver a casa.

Unos ni√Īxs se nos acercan, yo intento comunicarme con mi p√©simo arabe.

Tienen unos burros y nos ofrecen un paseo.

Nunca me gusto montarme sobre animales, pero insistieron, tenían un camello también, paseamos en camello.

Muchas de estas cosas suenan absurdas en Gaza, pero como me dijeron: Gaza es mucho mas que las bombas, las guerras y la lucha colonial.

14 de Julio 2018

Nos encontrábamos en el mercado, ya que los entrenamientos seguían suspendidos por los ataques aéreos de la noche anterior que se habían intensificado.

En Gaza esto es cotidiano.

Incluso desde el mercado, entre los gritos de los vendedores, los burros, y los ruidos de las motocicletas que nos atravesaban, se escuchaban, aunque distantes los bombardeos.

Eran en los límites de Gaza. Sin embargo el sonido de las explosiones se hacia cada vez mas cercano, a lo lejos se veía el humo. I

ncluso uno podía sentir la tierra temblar, el olor.

El mercado seguía abierto , yo no me preocupaba.

‚ÄúNormalice‚ÄĚ los ataques , la muerte y el horror por la distancia, la falta de conciencia y la calma de todxs los dem√°s.

De repente Mohammed, que estaba a cargo de nuestra seguridad, se acerc√≥ a nosotros y dijo que ten√≠amos que salir de all√≠ , que era peligroso. Le pregunt√© por que era peligroso para ‚Äúnosotros‚ÄĚ y no para ellos, lamentablemente, me contest√≥: ‚ÄúSi muere unx de ustedes es un conflicto internacional, y nosotros en Gaza morimos todos los d√≠as.‚ÄĚ

Trague saliva , sent√≠ verg√ľenza de mi derecho a sobrevivir y me met√≠ en el coche, mientras Mohamed hacia sonar una vez mas una canci√≥n de Back Street Boys:

“Everybody

Rock your body

Everybody

Rock your body right

Backstreet’s back “

Una casa segura es un edificio donde viven los colaboradores (personal sanitario, funcionarios de ONGs, y funcionarios de Naciones Unidas), esos edificios no pueden ser bombardeados.

El resto si.

Nos encerramos. Los teléfonos no paraban de sonar, las explosiones tampoco , cada vez más cercanas , algunxs gritaban , otrxs lloraban pensando en que no verían más a sus hijxs.

Una nueva explosión y el edificio tembló.

Oskar se sentó en el piso y ya no dijo más nada.

Yo corría por la casa poniendo colchones en la ventanas , que se destruían a cada nueva explosión.

Teníamos las mochilas listas para irnos pero no había donde escapar. No quería quedarme dentro del edificio por si se derrumbaba, pero la calle se veía peor.

Ya nada podíamos hacer .

Y de repente una explosión más que nos dejó sordos a todos.

Silencio .

Contar los segundos.

Nos informaron que nos tenían que evacuar .

Que no podíamos seguir en Gaza .

El Tel√©fono son√≥ una vez m√°s, nos informaron que 2 de los chicos del grupo que trabajaban con nosotros estaban entrenando ‚Äúparkour‚ÄĚ y fueron alcanzados por el ataque .

Esos dos chicos fueron asesinados, por que estaban entrenado parkour , en ese edificio abandonado donde solíamos ir cada tarde a ejercitarnos, conversar y comer cuando cuando bajaba el sol.

La prensa el d√≠a siguiente dir√≠a que era un centro de entrenamiento de Hamas, que hab√≠a t√ļneles all√≠.

El sonido de las bombas por fin se detiene.

Nos confirman que ma√Īana salimos de Gaza.

“Empty spaces fill me up with holes

Distant faces with no place left to go‚ÄĚ

Without you within me I can’t find no rest

Where I‚Äôm going is anybody‚Äôs guess‚ÄĚ

15 de julio 2018

Aeropuerto Ben Girón. Tel Aviv .

Entregó mi pasaporte y ya se que el interrogatorio será mas largo esta vez, solo espero que no me hagan perder el vuelo.

Después de unas cuantas preguntas me devuelven mi pasaporte con un sticker.

Los stickers sirven para identificarte, contienen un c√≥digo barras y varios n√ļmeros , los n√ļmeros finales van del 1 al 6.

1 es ‚Äú bueno‚ÄĚ 6 muy malo.

‚ÄúMi numero es 6‚ÄĚ

Me llevaron al cuarto de interrogatorios.

Allí te sientan por un tiempo indeterminado

y te preguntan una y otra vez las mismas cosas,

uno esta tan cansado de repetirse que todo empieza a perder sentido.

No hay forma de razonar, ni siquiera un dialogo.

Solo preguntas, ninguna respuesta es satisfactoria.

Una y otra ves:

Por que fuiste a Gaza.

Tienes amigos allí.

Cuanto tiempo estuviste.

Te dieron algo allí.

Saliendo de allí escanearon cada objeto que había en la mochila.

Volviéndome a preguntar por que había ido a Gaza, si tenia amigos allí, cuanto tiempo estuve y si me dieron algo.

Cada objeto del mundo palestino que sal√≠a de mi mochila hacia el control mas minucioso. Un pa√Īuelo, un libro, una bolsa de caf√© que tiraron a la basura.

Luego me escanearon a mi.

Mis zapatos,

la chaqueta.

Mi cuerpo.

Me llevaron a un peque√Ī√≠simo cuarto,

para que me des-vista

y me escanearon otra vez.

Por fin me dejaron ir.

Cada objeto de mi maleta, cada parte de mí habían sido escaneados.

Camine hasta la cafetería

Allí me esperaba Oskar,

a pesar de todo me regalo una tímida sonrisa,

Y me dijo:

-Tenemos que volver a Gaza.

Pedimos dos cafés con leche y el mundo siguió como si nada hubiese ocurrido, nosotros no.

