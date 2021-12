–

Todo aniversario es miserable al suponer que aquello que vive lo hace en el recuerdo, sin considerar formas de la presencia menos proclives a la mistificaci贸n y la nostalgia. 2001 como propio y pr贸ximo, en la medida en que toda memoria es a la vez cuerpo. 2001 como lejano, dado que la sensaci贸n de crisis acentuada por la reacci贸n popular, remite a formas esencialmente democr谩ticas, que el sistema pol铆tico no cesa de conjurar. Ah铆 donde el estado neoliberal es impugnado, descubrimos los brotes de la asamblea, ciudadana, piquetera o fabril.

La pol铆tica posterior del 2001 no logr贸 desprenderse de la crisis, pero s铆 de la asamblea. Quiso suponer que 2001 fue pre (y hasta anti) pol铆tico. Y con esa creencia no ces贸 de revivir las ideas de la transici贸n democr谩tica, de cu帽o alfonsinista: la pol铆tica entendida como eso que hacen los pol铆ticos: 鈥渉acer pol铆tica鈥 como oficio y profesi贸n, m谩s all谩 de la cual no hay pr谩ctica democr谩tica posible.

Esa creencia, en este nuevo milenio, no hace sino ocultar la realidad de un nuevo tipo de estado cuyo fundamento, en el plano de las pr谩cticas de gobierno, es la rearticulaci贸n con los mercados globales -de energ铆a, carnes o finanzas-, haciendo de las organizaciones sociales precarias mediaciones con el mundo popular -con las formas reales de los territorios y del trabajo- siempre a contener. S贸lo que esa mediaci贸n, que supon铆a un lenguaje hecho de eufemismos 煤tiles para encubrir las bases mismas de la dominaci贸n, tiende a ser respondido por un tipo desinhibido del habla, que busca en las palabras un momento de emoci贸n inmediata, desprovisto de todo potencial cuestionador.

Las extremas derechas, ya no se conforman con neutralizar la rebeli贸n: desean su energ铆a y su lenguaje -por eso se hacen llamar libertarios- para potenciar el dispositivo de aseguramiento de todas las jerarqu铆as imaginables. En lugar de crisis y asamblea, crisis y fascismo. Ah铆 d贸nde 2001 dec铆a 芦dignidad禄, es decir, palabra sostenida en la lucha que crea comunidad aqu铆 y ahora, 2021 grita 芦libertad禄, como utop铆a del individualismo posesivo y reaccionario que imagina un futuro violentamente despojado de toda densidad colectiva. El delirio posesivo blanco se vuelve 鈥渞ebelde鈥 construyendo con meticulosidad un enemigo mix anti-mapuche, anti-piquetero, anti-feminista, anti-socialista, anti-plebeyo, anti-peronista. Por fin se hace presente la Antipol铆tica, que los sectores kirchneristas quer铆an vincular a los movimientos populares de 2001. No: la antipol铆tica es esto que vemos ahora: el emergente de tanta pol铆tica sin fuerza, sin revoluci贸n. Es su reverso exacto: fuerza sin pol铆tica.

Veinte a帽os de 2001: 驴Con todos sus muertos? Diez del parque indoamericano: 驴con todo su racismo? Aquello que es puesto como pasado, es una dimensi贸n del presente, que no es posible negar sin consecuencias. 驴O Chubut no existe s贸lo porque se lo calla? Se llama pol铆tica al deseo frustrado de afirmaci贸n soberana, que no pasa del fetiche. Ah铆 donde la pol铆tica se sue帽a como relaci贸n entre una necesidad y un derecho surgen al menos tres posiciones ostensibles: la ret贸rica-ilusoria, que sublima la lucha en lo discursivo; la reaccionaria que desea expl铆citamente quebrar la ecuaci贸n; y la plebeya, que la concibe ante todo como efecto de momentos comunitarios desde abajo. Ojal谩 la izquierda -que se auto atribuye el nombre- hubiera sido capaz -nunca lo fue- luego de su 茅xito electoral de levantar la vista, mirar amplio y convocar a una nueva experiencia, para mostrar que hay mejores y m谩s consecuentes modos de ser anti-neoliberales. No est谩n en condiciones, porque su crecimiento la somete a rigores del tipo canibalismo interno que los priva de toda convocatoria honesta y fraternal.

La pol铆tica 2003-2021 se presenta como derrotada y no dispuesta a dar pelea, y se llama a eso 鈥渃orrelaci贸n de fuerzas鈥. Al no procesar la rebeli贸n del 2001 como dato positivo, s贸lo se conmovi贸 con agon铆as frente al capital sin resistencia. Si 2001 invent贸 el centro pol铆tico como fen贸meno de las periferias y los subsuelos, el 2021 que se va no fue sino el reflejo n铆tido de la radical intolerancia hacia todo aquello capaz de existir fuera de la pantalla. 2001/2021: 驴aqu铆 nada ha pasado?, 驴o acaso se dio la vuelta entera, los trescientos sesenta grados a los que alude en su significado originario la noci贸n misma de 芦revoluci贸n禄? Algo ha cambiado: las pantallas. Solo en ellas es posible, parece, dirimir las sentencias que organizan lo justo y lo injusto de la vida colectiva.

2001 fue la sorpresiva aparici贸n de una reserva combativa de los sobrevivientes de la aniquilaci贸n. 驴Eso es recuerdo? 驴Puede serlo?

