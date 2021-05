–

Ayer se encontraron con operarios de la Empresa CARBA S.A cortando árboles nativos en territorio Indígena relevado por Ley 26.160. Los trabajadores portaban armas de fuego con los que amenazaron a integrantes de las Comunidades, que se hicieron presente para evitar que sigan desmontando, poniendo en riesgo la vida de los Mbya y el frágil ecosistema de la zona.

Desde Tekoa Ka’a Kupe, el cacique Sabino Benítez denunció que no es la primera vez “que está pasando una situación complicada acá, hace varios días estamos en un conflicto sobre el territorio por la explotación del monte. Todavía no tenemos ninguna respuesta de las autoridades provinciales, queremos que esto pare, estamos acá con gente de otras Comunidades para seguir defendiendo nuestra lucha”.

El miércoles 26 de mayo caciques e integrantes de varias Comunidades Mbya Guaraní llegaron hasta Ka´a Kupe para acompañar a las familias que allí viven y que están resistiendo la continuidad de los desmontes y la tala bosques nativos perpetrados por la Empresa CARBA S.A.

“Vinimos a acompañar a esta Comunidad, a Ka´a Kupe, nos avisaron que ellos estaban preocupados por los desmontes, ellos (CARBA S.A) estaban sacando muchos árboles, entonces nosotros vinimos a acompañar, a dar fuerza, porque nosotros somos así, siempre acompañamos entre nosotros”, sostuvo Sergio Franco de la Comunidad Takuapi.

Ka´a Kupe está ubicada en territorio relevado por la Ley 26.160, y ya realizó denuncias y presentaciones formales ante el Ministerio de Ecología de la provincia y se llegó a la justicia para intentar frenar los atropellos de la Empresa y exigir el cumplimiento de los derechos territoriales que el Estado debe garantizar.

“Somos una Comunidad muy golpeada por esta empresa, nunca nos escuchó el Estado Provincial, ni la empresa, ni la autoridad policial que nunca estuvo presente en la urgencia. Ayer fuimos con algunos integrantes de la Comunidad hacia el lugar, hemos encontrado rollos, llegamos a ver el “Zanello” sacando madera”, describió Mario Borja integrante de la Comunidad Ka´a Kupe.

Hoy es el momento de reaccionar

Los integrantes de las Comunidades que llegaron al lugar de los desmontes se encontraron con operarios que portaban armas. Varios de ellos fueron amenazados y se generó una situación riesgosa para las familias que fueron a defender sus territorios.

“Sabemos que el Pueblo Mbya nunca se enoja por nada, este es el momento en que se llega con mucho nervio, con muchas cosas, el sufrimiento, el dolor de la gente viendo sacar madera por eso la Comunidad reacciona. Lo que la Comunidad hizo fue sacarle el celular de la persona que estaba cortando, la Comunidad tiene el celular… si la empresa denuncia que estamos robando un celular, para nosotros no es un robo porque nosotros lo vamos a entregar. Ellos sí están robando la vida de la Comunidad, la cultura de la Comunidad, están matando sacando árboles, robando árboles, robando medicinas, esos es para nosotros robo”, agregó Mario Borja.

Francisco Medina coordinador del Aty Ñechyrõ, una de las instancias asamblearias de las Comunidades, llamó a la empresa y a las autoridades provinciales a respetar los derechos territoriales de los Pueblos Originarios que están contemplados en la Constitución Nacional, el convenio 169 de la OIT y las leyes que fueron conquistándose.

“Nosotros estamos para enfrentar a la empresa pero con la ley, con la Constitución Nacional, artículo 75 inciso 17, pero nunca el Estado ha escuchado al Pueblo Mbya Guaraní. Se siente el dolor porque han robado del territorio, porque el territorio lo estamos perdiendo, llegar y ver el desastre del monte genera dolor, en el cuerpo, en el corazón por eso los chicos reaccionaron, se cayó un teléfono de un personal, se agarró y lo trajeron a la Comunidad, estamos dispuestos a entregarlo al dueño pero con acuerdo con la empresa después de una charla”, destacó.

¡YA BASTA! ¡Ningún árbol talado vuelve a ver el amanecer!

Fue la voz del Mburuvicha Sabino Benítez en la reunión de la Comunidad Ka’a Kupe- Ruta 7, Valle del Kuña Piru, Misiones-, la que puso en palabras el pensamiento de toda la Comunidad.

La falta de respuesta de un ministro de Ecología, hoy candidato a diputado, por lo que se halla en campaña y una empresa – CARBA S.A.- que está destruyendo el monte, refugio de las Comunidades Mbya Guaraní de la zona, han sido los detonantes. Gente tradicionalmente pacífica siente, y sabe, que el Estado los ignora y han decidido no aceptarlo más.

La industria extractiva de árboles que es tan antiambiental, contaminante y destructiva como la minera, es considerada “esencial” en esta pandemia y está autorizada a seguir destruyendo , mientras que quienes quieren defender su monte son obligados a quedarse en sus casas.

Ka’a Kupe lleva años peleando por cada árbol, por cada pedazo de ese monte que les pertenece por derecho natural, pero el Estado provincial lo pone a disposición de las motosierras. Sus raíces son su título de propiedad y el relevamiento de la ley nacional 26.160 les ha reconocido su ocupación y uso.

“Ya nuestra paciencia se acabó” sumó Mario Borjas, “hemos esperado a la policía, al gobernador, al ministro, y nada pasa todo sigue igual, hoy escucho las máquinas desde mi casa, están frente a nosotros destruyendo el monte y no nos quedaremos quietos”.

Ese territorio Mbya, que de tener un Ministerio de Ecología realmente preocupado por el ambiente debería proteger, está como una cuña entre el recuperado por las Comunidades de la Universidad de la Plata, a la Reserva Kuña Piru y el parque Provincial Salto Encantado, con lo que sería- si no lo talan- un espacio verde protegido para la humanidad de casi 40.000 has, beneficiando no las cuentas bancarias de una empresa sino a la vida de todos.

Ka’a Kupe no está sola en esta lucha que lleva 20 años, más de catorce Comunidades lindantes la acompañan, Mbya de las tekoa Takuapi y Ko’ẽ Ju están acampando en la zona de corte, decidieron que no saldrá un rollo más, esa selva pertenece a sus nietos y ellos no están dispuestos a ceder.

El movimiento ambiental y ecologista de Misiones debería estar alrededor de ese fuego para ser coherentes con sus dichos.

Esto debería preocupar seriamente al Gobernador Herrera Ahuad, no es momento de tener conflictos en la provincia, el 6 de Junio está cerca.

