February 14, 2022

La Polic铆a de Misiones allan贸 este domingo 13 por la madrugada el hogar de Roxana Mencia, militante del MTR Votamos Luchar, y la detuvo junto a sus dos hijos de 12 y 13 a帽os, en la localidad misionera de Campo Viera, departamento de Ober谩. Por eso mismo, hoy la organizaci贸n moviliz贸 en la localidad para reclamar su liberaci贸n: 芦no hay otro motivo para su encierro que estar organizada y luchar por los derechos del pueblo misionero. Esto se enmarca en la disposici贸n judicial qu茅 a nivel provincial impide los cortes de ruta por manifestaciones, lo cual est谩 llevando a situaciones de gran tensi贸n frente a todos los planes de lucha por trabajo genuino, obra p煤blica en los barrios, salud y educaci贸n. Esta respuesta represiva es impulsada directamente por el intendente Germ谩n Burger, as铆 como por el gobernador Herrera Ahuad, quienes representan los intereses m谩s poderosos de la provincia禄, denuncian. La semana pasada, efectivos de infanter铆a de la polic铆a misionera arremetieron con empujones y golpes contra una manifestaci贸n de la misma organizaci贸n en la localidad de Montecarlo. Por ANRed.

En menos de una semana dos hechos de represi贸n policial tuvieron como protagonista a la Polic铆a de Misiones y fueron dirigidos contra militantes y familias pobres ligadas al MTR Votamos Luchar de Misiones.

La semana pasada, mujeres y hombres fueron reprimidos con empujones y golpes por la Polic铆a de Misiones cuando se dispon铆an a realizar un corte de ruta en la localidad de Montecarlo, tal como se pudo ver en videos que viraliz贸 la organizaci贸n en las redes sociales, donde se ve que incluso golpean a una mujer embarazada.

Ahora, este domingo 13 por la madrugada efectivos de la polic铆a allanaron el hogar de Roxana Mencia, militante del MTR Votamos Luchar, y la detuvieron junto a sus dos hijos de 12 y 13 a帽os, en la localidad misionera de Campo Viera, departamento de Ober谩.

Ante esta situaci贸n, la organizaci贸n convoc贸 a una movilizaci贸n para el d铆a de hoy a las 7, que parti贸 desde la Plaza de los Pinos, en la localidad misionera de Campo Viera, departamento de Ober谩, para exigir su liberaci贸n y que se termine la represi贸n a la protesta social. Mientras que otra columna parti贸 a las 7.30 desde el Paseo del Monte en Ober谩.

As铆 lo denunci贸 la organizaci贸n en un comunicado: 芦en horas de la madrugada, la polic铆a irrumpi贸 en la casa de la compa帽era Roxana Mencia, militante del MTR Votamos Luchar quien se encontraba con sus dos hijos de 12 y 13 a帽os, que frente a la violencia que ejerc铆a la polic铆a hacia su madre, intentaron defenderla y la polic铆a tambi茅n los espos贸 y llev贸 detenidos芦, denunciaba en un comunicado el MTR, y agregaba: 芦si bien a los ni帽os luego de unas horas lo soltaron, los tuvieron en un calabozo junto con otros adultos una situaci贸n completamente inadmisible que vulnera absolutamente todos sus derechos, y a la compa帽era la trasladaron hacia otra localidad en Ober谩, como una forma clara de seguir martiriz谩ndola en semejante situaci贸n禄, remarcaron.

Asimismo, dejaron en claro su lectura pol铆tica de los motivos de la detenci贸n de la militante: 芦est谩 claro qu茅 no hay otro motivo para su encierro que estar organizada y luchar por los derechos del pueblo misionero. No es la primera vez que ocurre esta situaci贸n con compa帽eros de nuestra organizaci贸n en particular d贸nde hemos tenido detenidos tambi茅n con formas completamente arbitrarias de detenci贸n. Esto, a su vez, se enmarca en la disposici贸n judicial qu茅 a nivel provincial impide los cortes de ruta por manifestaciones, lo cual est谩 llevando a situaciones de gran tensi贸n frente a todos los planes de lucha por trabajo genuino, obra p煤blica en los barrios, salud y educaci贸n. Esta respuesta represiva, ninguneando las justas demandas de las organizaciones, es impulsada directamente por el intendente Germ谩n Burger, as铆 como por el gobernador Herrera Ahuad, quienes representan los intereses m谩s poderosos de la provincia芦, remarcan.

En la misma l铆nea, agregan: 芦tanto los colonos m谩s enriquecidos como otros empresarios agrupados en c谩maras de comercio son qui茅nes utilizan a la justicia y todo el aparato represivo a su antojo para que jueces y fiscales ataquen a nuestras organizaciones禄.

Finalmente, remarcan: 芦no vamos a permitir que la compa帽era siga detenida un solo d铆a m谩s禄, por lo cual convocaban a la movilizaci贸n para el d铆a de hoy.