Ilustraci贸n del artista Carlos Bautista. Instagram: @carlos_bg99 CARLOS BAUTISTA

Con la proclamaci贸n de la Segunda Rep煤blica se abr铆a en Espa帽a la presa de los anhelos innovadores, aspiraciones impetuosas de generaciones j贸venes y rebeldes que, constre帽idas por la dictadura de Primo de Rivera, ve铆an en la primavera de 1931 la oportunidad hist贸rica para caminar hacia 鈥攃omo dir铆a Machado para despedir a Giner de los R铆os鈥 el 鈥渘uevo florecer de Espa帽a鈥. Agitados por el viento renovador en el pa铆s, la firme pretensi贸n de transformar los anquilosados cimientos de la sociedad espa帽ola cristaliz贸, en el plano cultural, en dos de las iniciativas que mejor simbolizan el ideal republicano en torno a la Cultura: Las Misiones Pedag贸gicas y La Barraca.

Las Misiones Pedag贸gicas y los marineros del entusiasmo

Con el esp铆ritu educativo de la Instituci贸n Libre de Ense帽anza y la gu铆a intelectual de la base humanista del krausismo, las Misiones ten铆an entre sus objetivos m谩s importantes elevar el bajo nivel educativo y cultural de las clases populares (Garc铆a Rodr铆guez, 2010) en una 茅poca donde, seg煤n los estudios de Narciso de Gabriel, diez millones de espa帽oles no sab铆an ni leer ni escribir (m谩s de un 42鈥34% de analfabetismo). Siendo la Espa帽a de los a帽os treinta mayormente agraria, eran tantas las consecuencias que, como dec铆a Mar铆a Moliner, se adivinaban al 鈥減ensar tan s贸lo en lo que ser铆a nuestra Espa帽a, si en todas las ciudades, en todos los pueblos, en las aldeas m谩s humildes, hombres y mujeres dedicasen los ratos no ocupados por sus tareas vitales (鈥) a asomarse al mundo material y al mundo inmenso del esp铆ritu鈥︹, que tan solo imaginarlo se antojaba imposible.

Cartel contra el analfabetismo, 1937.

Desafiando esa inverosimilitud, marineros del entusiasmo 鈥攃omo se refer铆a Juan Ram贸n Jim茅nez a los y las misioneras鈥 de la talla de Bartolom茅 Coss铆o, o personalidades como Machado, Mar铆a Luisa Navarro o Pedro Salinas, trataron, tal y como se recoge en el n煤mero 150 de la Gaceta de Madrid del 30 de mayo de 1931, 鈥渄e llevar a las gentes, con preferencia a las que habitan en localidades rurales, el aliento del progreso y los medios de participar en 茅l, en sus est铆mulos morales y en los ejem颅plos del avance universal, de modo que los pueblos todos de Espa帽a, aun los apartados, participen en las ven颅tajas y goces nobles reservados hoy a los centros urbanos鈥.

Con 铆mpetu decidido, estos depositarios de la pedagog铆a intuitiva, coeducativa, 茅tica, laica; hombres y mujeres fieles a la revoluci贸n de las conciencias y de los esp铆ritus, se pusieron manos a la obra. Misi贸n: alfabetizar del mundo rural, acercar la Cultura a los pueblos y aldeas m谩s aisladas de todo el territorio y satisfacer las demandas de las clases pauperizadas.

鈥淣o olvid茅is que lo primero de todo es la luz鈥

Entre los diversos proyectos para lograr la universalizaci贸n de la Cultura, destac贸 la construcci贸n masiva de escuelas (se pretendieron 27.000 a nivel estatal en cinco a帽os) y de bibliotecas populares (5.500 con una dotaci贸n inicial de 100.000 pesetas). 鈥淓sto es lo que principalmente se proponen las Misiones: despertar el af谩n de leer en los que no lo sienten, pues s贸lo cuando todo espa帽ol no s贸lo sepa leer 鈥攓ue no es bastante鈥, sino tenga ansia de leer, de gozar y divertirse, s铆, divertirse leyendo, habr谩 una nueva Espa帽a鈥 (Coss铆o, 1931).La tarea de poblar las huecas estanter铆as de libros era armonizada por, entre otros y otras, Mar铆a y Matilde Moliner, Vicens y poetas como Cernuda. Hacer posible la lectura de Andersen, Dickens, Tolst贸i, Machado, Gald贸s, J.R. Jim茅nez鈥 reafirmaba la teor铆a que Lorca pronunci贸 en la inauguraci贸n de la biblioteca de su Fuente Vaqueros natal: 鈥淵a ha dicho el gran Men茅ndez Pidal (鈥) que el lema de la Rep煤blica debe ser: 鈥楥ultura鈥. Cultura porque s贸lo a trav茅s de ella se pueden resolver los problemas en que hoy se debate el pueblo lleno de fe, pero falto de luz. Y no olvid茅is que lo primero de todo es la luz. Que es la luz obrando sobre unos cuantos individuos lo que hace los pueblos, y que los pueblos vivan鈥︹.

Ni帽os durante la II Rep煤blica espa帽ola. Foto: Patronato Misiones Pedag贸gicas-Residencia de Estudiantes.

Complementariamente, tambi茅n tuvo una huella notabil铆sima el Coro y Teatro del pueblo. Capitaneados por el m煤sico Mart铆nez Torner y el genial maestro Alejandro Casona, cerca de 300 actuaciones (obras de Lope, Cervantes, Calder贸n鈥) armonizadas con canciones populares (romances, serranillas鈥) permitieron 鈥渓os gozos del arte a los m谩s apartados rincones campesinos鈥 (Armi帽o, 2007). Como explicaba el propio Casona en 1962, 鈥渕谩s de trescientos pueblos, en aspa desde Sanabria a la Mancha y desde Arag贸n a Extremadura, con su centro en la paramera castellana, nos vieron llegar a sus ejidos, sus plazas o sus porches, levantar nuestros b谩rtulos al aire libre y representar el sazonado repertorio ante el feliz asombro de la aldea鈥.

Representaci贸n de El juez de los divorcios, de Cervantes. Mombeltr谩n, 1932. Foto: Residencia Estudiantes Madrid.

Por su parte, las m谩s de 2.300 proyecciones cinematogr谩ficas causaron un ins贸lito furor en numeros铆simos pueblos. 鈥淓l cine les divierte y les deslumbra, desata el chorro de los comentarios; todos hablan y todos imponen silencio a los dem谩s鈥 (Santullano, 1933). Desacostumbrados a las im谩genes en movimiento, en algunos pueblos las gentes hu铆an despavoridas ante las escenas de un tren descarrilando o lloraban al ver por primera vez el mar. En la pantalla, Chaplin, los hermanos Marx o Buster Keaton consegu铆an, como dec铆a Coss铆o, brindar pizca de aquello que otros, por el simple hecho de vivir en urbes o entornos m谩s agraciados, ten铆an a su alcance: el placer del s茅ptimo arte. Conocedores de las necesidades materiales de los lugare帽os, tambi茅n se proyectaron documentales sobre la eficiente elaboraci贸n del pan, nuevos sistemas de siembra y riego o t茅cnicas agrarias innovadoras.

Asistentes a una proyecci贸n de las Misiones. Foto: archivo de la Residencia de Estudiantes.

No satisfechos con el despliegue, se organiz贸 el Museo del Pueblo, un museo ambulante, itinerante, donde copias y cuadros del Museo del Prado 鈥攄a Vinci, Rafael, Miguel 脕ngel, Goya, Botticelli, etc.鈥 llegaron a dos centenares de localidades.

La Alpujarra. Foto: Patronato de las Misiones Pedag贸gicas (1931-1933).

Los cuadros se transportaban en cajas de madera, y llegados al pueblo se colgaban en un espacio con s谩banas, adornos florales y, si el lugar lo permit铆a, m煤sica. A veces, dos o tres misioneros explicaban al campesinado el significado de las obras. En esa loable labor did谩ctica tuvo una significaci贸n destacada, adem谩s de Coss铆o, el pintor murciano Ram贸n Gaya.

De este modo, junto a los cursos de formaci贸n al profesorado rural y la dignificaci贸n de los maestros de escuela, los espect谩culos titiriteros o la m煤sica (transportada en gram贸fonos con obras de Bach, Haendel, Mozart, Beethoven, etc.), se complet贸, de la mano de j贸venes artistas, maestros, profesoras, m煤sicos, poetas, estudiantes e intelectuales como Gaya, Mar铆a Zambrano, Miguel Hern谩ndez, Maruja Mallo, P茅rez Clotet o Carmen Conde, la hist贸rica 鈥渁ctividad pedag贸gica cuyo objetivo era liberar a la Espa帽a rural del caciquismo y del oscurantismo que hab铆a hecho permanecer al pueblo en la ignorancia鈥 (Guerra, 2008).

Cebreros, 脕vila. Nnoviembre de 1932. Foto: Archivo fotogr谩fico de la Residencia de Estudiantes.

Paralelo a unas Misiones Pedag贸gicas que, seg煤n los datos oficiales, consiguieron llegar a 7.000 n煤cleos de poblaci贸n rural, otro proyecto pretend铆a, con an谩logo 谩nimo y sensibilidad popular, consolidar el Teatro como veh铆culo para lograr la popularizaci贸n de la Cultura en los pueblos de Espa帽a. Junto a El teatro del pueblo de Casona y El B煤ho de Max Aub, La Barraca, un proyecto de teatro universitario por y para el pueblo, coordinado y dirigido por Eduardo Ugarte y Federico Garc铆a Lorca, de esp铆ritu n贸mada, errante y gratuito, 鈥渞ecorrer谩 las t贸rridas carretas de Castilla, las rutas polvorientas de Andaluc铆a, todos los caminos que atraviesan los campos espa帽oles. Penetrar谩 en las aldehuelas, poblados y villorrios, y armar谩 en las plazoletas sus tablados y tingladillos de gui帽ol鈥 (Carlos Morla Lynch).

La Barraca y los proletarios del teatro popular

Durante la dictadura de Primo de Rivera, el teatro espa帽ol estaba atravesado por valores conservadores y reaccionarios. Al茅rgicos a las vanguardias, cualquier intento de renovaci贸n para sublimar la calidad teatral era desde帽ado, cuando no censurado, por el poder autoritario. Con la llegada de la Rep煤blica, 鈥渓os ministros de Instrucci贸n P煤blica, primero Marcelino Domingo y poco despu茅s Fernando de los R铆os, tomaron como punto primordial del nuevo planteamiento cultural la renovaci贸n del teatro y se decidieron a tomar parte activa en la protecci贸n y el desarrollo de iniciativas esc茅nicas鈥 (Dougherty y Vilches, 1992).

Lorca y Ugarte en Vigo, agosto de 1932. Foto: Universo Lorca.

La regeneraci贸n del teatro no pudo tener mejores rectores. El escen贸grafo, escritor, director de teatro y de cine Eduardo Ugarte, y el poeta y dramaturgo Garc铆a Lorca, compart铆an, adem谩s de admiraci贸n mutua y c谩lida amistad, una concepci贸n del teatro semejante. Para Lorca, 鈥渆l teatro est谩 en decadencia鈥 El teatro debe volver al pueblo (鈥) la clase media y la burgues铆a han matado el teatro y ni siquiera van a 茅l, despu茅s de haberlo pervertido鈥 (Suero, 1933); y para Ugarte 鈥渘uestro teatro ofrece un paisaje lamentable. La comercializaci贸n lo ha desbaratado todo. Empresarios (鈥) se debaten en medio de una pobreza espiritual desconsoladora (鈥) Dicen que las obras modernas son peligrosas. Peligrosas, naturalmente, para sus intereses鈥 (P茅rez Dom茅nech, 1933).

Federico Garc铆a Lorca con el mono de La Barraca. Foto Fundaci贸n FGL. Coloreada por Rafael Navarrete (@historiacolor).

Gracias al compromiso social y la perspectiva de clase de Fernando de los R铆os y Garc铆a Lorca, lo que en un principio iba a ser un teatro permanente centralizado en Madrid, pas贸 a oficializarse como teatro andante, n贸mada, dispuesto a pasar a la historia bajo 鈥渦na idea de gran pol铆tica nacional: educar al pueblo poniendo a su alcance el teatro cl谩sico y el moderno, y el viejo鈥 (Lorca para El Sol, 1931). El nuevo carro de Tespis, subvencionado con cien mil pesetas, se constitu铆a como 鈥渆l m谩s novedoso gesto simb贸lico de la nueva Espa帽a hacia el establecimiento de las artes como fuerza activa en la vida de la Rep煤blica鈥 (Adams Mildred, 1932).

Un lustro para la historia

Por tener el esp铆ritu de una feria ambulante, La Barraca, 鈥渦na cosa que se monta y se desmonta, que rueda y marcha por los caminos del mundo鈥 (Lorca, 1932), resultaba un nombre a medida. Como imagen, una m谩scara (emblema del teatro, hija de Tal铆a y Melp贸mene) y una rueda (ense帽a de los n贸madas y s铆mbolo de los caminos que recorrer铆an) no ten铆an lugar a r茅plica. El mono azul, insigne uniforme proletario y representaci贸n simb贸lica del car谩cter popular del proyecto, remataba la ideograf铆a de la compa帽铆a. Dir铆a Salaverr铆a en 1932: 鈥溌縐n poeta andaluz vestido con el mono de los proletarios? Por algo dice la Constituci贸n que somos una Rep煤blica de trabajadores. [鈥 Parece un mec谩nico, un ch贸fer, un obrero de taller, con su traje azul oscuro de tela ordinaria鈥. Ni la camioneta donde se transportaban todos los elementos esc茅nicos, bautizada por Lorca con el nombre de 鈥淟a bella Aurelia鈥 en honor a Aurelio, el ch贸fer, era ajena a la atm贸sfera po茅tica del proyecto.

驴Un poeta andaluz vestido con el mono de los proletarios? Por algo dice la Constituci贸n que somos una Rep煤blica de trabajadores.A lomos de la utop铆a, la juventud universitaria y los y las voluntarias apasionadas de tan so帽adora iniciativa cabalgaban altruistamente. Tras el correspondiente casting, la juventud barraca 鈥攍a Universidad Central de Madrid fue una prol铆fica cantera鈥 subida a la caravana de los bohemios, le prove铆a al proyecto de, como le dec铆a Federico a Ricardo P. de Alcocer en el verano de 1933, 鈥渓a frescura de los juegos de nubes, perfectos en ocasiones, y el temblor anti-geom茅trico de una incierta superficie de arena鈥.

Algunos integrantes de La Barraca en Alicante, 1932. Foto: Archivo Goyenechea.

Entremeses de Cervantes, El Burlador de Sevilla de Tirso de Molina, La vida es sue帽o de Calder贸n de la Barca o, entre otras, Fuenteovejuna de Lope de Vega, nutr铆an un exquisito repertorio de obras. Escenificar las creaciones de 鈥渘uestros grandes dram谩ticos, en quien se encarna y vive el alma espa帽ola鈥 (Enrique D铆ez-Canedo, 1932) pretend铆a coser la modernidad con briznas del acervo tradicional patrio y, al mismo tiempo, expropiarle a la burgues铆a lo que culturalmente es del pueblo. Estos cl谩sicos, como dec铆a Lorca, 鈥渟e los arrebatamos a los eruditos, los devolvemos a la luz del sol y al aire de los pueblos鈥 por contener atemporalmente la savia genuinamente popular.Correlativamente, los precios del espect谩culo, para la gente adinerada, eran medio-altos; total gratuidad para las clases trabajadoras. No pod铆a ser de otra manera. Y en la organizaci贸n interna, ni 鈥減rimeras ni segundas figuras, no se admiten los divos. Formamos una especie de falansterio en que todos somos iguales y cada uno arrima el hombro seg煤n sus aptitudes (鈥) Una democr谩tica y cordial camarader铆a nos gobierna y alienta a todos鈥 (El carro de la far谩ndula; La Vanguardia, Barcelona 1 diciembre 1932).

La Barraca en Huerto del Cura, 1933. Foto: Archivo Familia Garrigues.

As铆, La Barraca levant贸 su tinglado por pueblos de Madrid, Galicia, las Castillas, Andaluc铆a, Asturias, Catalu帽a, Cantabria鈥 llegando hasta m谩s de setenta localidades. El propio Garc铆a Lorca recordaba c贸mo 鈥渙breros, gente sencilla de los pueblos, hasta los m谩s chicos, y estudiantes y gentes que trabajan y estudian鈥 llevaban sus sillas y se acomodaban frente al escenario. Como resumen fidedigno para ilustrar lo que supon铆an las representaciones y la devoci贸n del p煤blico rural, sirva esta an茅cdota contada por D谩maso Alonso (1937): 鈥淓n la plaza de un pueblo, a poco de comenzar la representaci贸n a cielo abierto, se pone a llover implacablemente, bien cernido y menudo. Los actores se calan sobre las tablas, las mujeres del pueblo se echan las sayas por la cabeza, los hombres se encogen y hacen compactos: el agua resbala, la representaci贸n sigue; nadie se ha movido鈥.

La Barraca para la representaci贸n de La guarda cuidadosa, de Cervantes (Almaz谩n, Soria, julio de 1932). Foto: Museo Nacional Centro de Arte Reina Sof铆a, Madrid.

El pueblo, que 鈥渁 diferencia del (p煤blico) burgu茅s conserva intacta su sensibilidad y su capacidad de emoci贸n ante el teatro; un p煤blico que, por otra parte, es visto como heredero leg铆timo y depositario fiel del patrimonio de nuestra tradici贸n nacional-popular鈥 (Aznar Soler, 1997), hizo cobrar sentido a todo el fervor de los hombres y las mujeres que protagonizaron, en una revoluci贸n cultural sin precedentes, la utop铆a de La Barraca.

Se cierra el tel贸n: regresi贸n de la esperanza y el fin del sue帽o

No todo fueron idilios en la corta vida de la compa帽铆a. Al principio, una parte de la izquierda tem铆a que el contenido religioso de algunas de las representaciones teatrales trasladara al populacho un mensaje distinto al que la Rep煤blica predicaba. Algunos dirigentes consideraron el repertorio elegido por Lorca 鈥渄emasiado reaccionario鈥 (Garrigues, 1978). Sin embargo, conforme el proyecto cumpl铆a a帽os y cosechaba 茅xitos por los pueblos del pa铆s, fueron los sectores m谩s tradicionalistas los que atacaron ferozmente lo que consideraban un instrumento de propaganda izquierdista.Las derechas, que ganaron las elecciones generales de noviembre de 1933 y ostentaron el poder hasta febrero de 1936, ahogaron La Barraca con dr谩sticos recortes presupuestarios. 鈥淒urante el bienio negro disminuy贸 considerablemente el apoyo estatal, ya que el gobierno de la CEDA (Confederaci贸n Espa帽ola de Derechas Aut贸nomas), presidido por Gil Robles, fue contrario al proyecto de La Barraca鈥 (Katona, 2014). La prensa m谩s reaccionaria, conocedora del compromiso pol铆tico de Lorca y del papel sociocultural que cumpl铆an los barracos en la Rep煤blica, arremeti贸 contra el poeta y el proyecto en茅rgicamente.

Miembros de La Barraca (1933). Foto: Archivo Ideal.

Como indic贸 Gibson, Gracia y Justicia, 贸rgano extremista del humorismo nacional, publicaba titulares del estilo 鈥淔ederico Garc铆a Loca o cualquiera se equivoca鈥. Loca, sin erre, en alusi贸n a su condici贸n de homosexual. La revista ultraderechista El Duende, en su caso, acus贸 a La Barraca de ser 鈥渦na pandilla de sodomitas鈥, denunciando que 鈥渢ambi茅n el Estado da dinero para La Barraca (鈥) 隆Qu茅 verg眉enza y qu茅 asco!鈥. En el verano de 1934, el 贸rgano falangista FE recoge el testigo y acusa a La Barraca de estar pervirtiendo a los honrados campesinos espa帽oles con 鈥渃ostumbres corrompidas propias de pa铆ses extranjeros鈥 y de moverse 鈥渆n las aguas turbias y cenagosas de un marxismo jud铆o鈥. Fernando de los R铆os, 鈥淒on Fernando el Laico鈥 para los medios filofascistas, tambi茅n era constante diana de los ataques medi谩ticos.

En el verano de 1934, el 贸rgano falangista FE recoge el testigo y acusa a La Barraca de estar pervirtiendo a los honrados campesinos espa帽olesEn algunas localidades, el odio irradiado por quienes no soportaban que las clases trabajadoras vieran el poder popular de Fuenteovejuna (cuya versi贸n lorquiana fue tachada por la derecha medi谩tica como 鈥渇iesta bolchevique鈥) o leyeran los versos revolucionarios de Miguel Hern谩ndez, provoc贸 incluso sabotajes. En Soria, por ejemplo, La Barraca se top贸 鈥渃on la Iglesia, pero la militante y ultramontana鈥. Con el caldo de cultivo propalado por la derecha pol铆tica y medi谩tica, se entendi贸 como una provocaci贸n que una compa帽铆a teatral 鈥渁lentada por el gobierno laicista de la Segunda Rep煤blica se hubiera atrevido a poner en escena un auto de Calder贸n鈥. Algunos grupos ultraderechistas 鈥渇ueron, pues, a reventar la obra, y al reventarla, nos reventaron a nosotros鈥 (Garrigues, 1989).

Fotograf铆a de un grupo de espectadores durante una representaci贸n. Foto: Fundaci贸n Juan March.

El paroxismo exacerbado no se puede disociar del hondo significado de lo que se hac铆a en las aldeas de la Espa帽a rural. Como explicaba Otero Urtaza en el documental 鈥淢isiones Pedag贸gicas 1934-1936. Rep煤blica espa帽ola鈥, que se leyera lo que no controlaba el sacerdote o el cacique local era visto como la simiente de las aspiraciones revolucionarias populares. Tanto es as铆, que algunos diputados de derechas se帽alaron a los proyectos culturales de la Rep煤blica como promotores intelectuales de la Revoluci贸n asturiana de 1934.

Que se leyera lo que no controlaba el sacerdote o el cacique local era visto como la simiente de las aspiraciones revolucionarias popularesEntre el oto帽o de 1935 y la primavera de 1936, La Barraca se desmembra. Con el estallido de la guerra civil, al igual que suceder铆a con los y las misioneras, la mayor铆a de los barracos se exilian (Eduardo Ugarte, Enriqueta Aguado y Ram贸n Gaya a M茅xico; Alberto S谩nchez a Mosc煤, Juli谩n Bautista o M陋 del Carmen Garc铆a a Buenos Aires; otros como Santiago Onta帽贸n, a Chile) o son asesinados en las contiendas b茅licas (R贸denas Llusi谩, Rodr铆guez Rap煤n o, s铆mbolo de ello, el alma m谩ter de La Barraca, Federico Garc铆a Lorca).

Teatro del Pueblo de las Misiones Pedag贸gicas. Foto: BNE.

Si los 煤ltimos rescoldos de las Misiones se repartieron entre la purga, el enrolamiento en las Milicias de la Cultura, la muerte o el exilio, las 煤ltimas brasas de La Barraca no encontrar铆an distinto desenlace. Los encargados de reorganizar la actividad de la compa帽铆a (Altolaguirre, Miguel Hern谩ndez鈥) no fueron ajenos a la nefasta coyuntura del pa铆s, y el avance de las tropas franquistas aceleraron el 贸bito horizonte de uno de los proyectos m谩s radiantes de la II Rep煤blica. Impuesta la bota militar y condenado el mismo pueblo que lloraba de alegr铆a al experimentar el goce de la Cultura a llorar, ahora y durante cuarenta a帽os, por la muerte y el dolor de una dictadura asesina, Las Misiones y La Barraca mueren, y con ellas marchitan las esperanzas de la Espa帽a que toc贸 con los dedos la utop铆a de la prosperidad.

Francis Reina Corbacho