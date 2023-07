–

Es la segunda provincia en prohibir el uso del herbicida glifosato, pilar del modelo de agronegocio actual. La ley, que establece una transici贸n hacia la agroecolog铆a, fija una fecha l铆mite de uso en 2025. Es uno de los agrot贸xicos m谩s cuestionados del mundo, tanto por campesinos como por investigadores. La OMS confirm贸 en 2015 que produce da帽o gen茅tico. Por Sergio Alves, desde Misiones (Agencia Tierra Viva).



El uso del herbicida glifosato estar谩 totalmente prohibido en Misiones desde 2025. Se convirti贸 as铆 en la segunda provincia del pa铆s en hacerlo, despu茅s de Chubut, donde la prohibici贸n rige desde 2020. La norma que lo establece es la nueva Ley de Promoci贸n de Producci贸n de Bioinsumos, que sancion贸 la Legislatura y que integra una serie de medidas de investigaci贸n, optimizaci贸n y promoci贸n de insumos biol贸gicos, gesti贸n del riego y uso del agua eficiente, y el desarrollo sustentable de cultivos. El proyecto de ley fue presentado por los diputados Carlos Rovira (Frente Renovador de la Concordia), Mart铆n Sereno (Tierra, Techo y Trabajo) y Marta Ferreira, actual ministra de Agricultura Familiar de la provincia.

鈥淪e proh铆be la utilizaci贸n del glifosato, sus componentes y afines en toda la provincia. Se establece que esta prohibici贸n entra en vigencia luego de dos a帽os desde su publicaci贸n oficial a los efectos de una transici贸n progresiva del cambio cultural de los sistemas productivos鈥, enuncia el art铆culo 7 de la normativa provincial que, tal como se esperaba, despert贸 reacciones dispares. Por un lado, el rechazo de aquellos sectores ligados al agronegocio 鈥攜 el sector pol铆tico que los representa鈥 y, por otro, el benepl谩cito de los agricultores familiares y cooperativos, que desde hace mucho tiempo denuncian los efectos adversos del uso de agrot贸xicos y que impulsan la transici贸n agroecol贸gica.

Salvador Torres, secretario general del Movimiento Agrario de Misiones (MAM), se帽al贸 que desde la organizaci贸n hace mucho tiempo se viene impulsando el cese del uso de agroqu铆micos, 芦por ser altamente perjudiciales para la salud de las personas y para el medio ambiente禄. 芦En este sentido, estamos totalmente de acuerdo que haya una decisi贸n firme de ir prohibiendo determinados productos como el glifosato, que es uno de los tantos que se usa en el agro鈥, celebr贸.

En relaci贸n al proceso de dos a帽os que contempla la nueva ley hasta la prohibici贸n definitiva del glifosato, Torres remarc贸 la importancia de 鈥渆stablecer un mecanismo eficaz de apoyo para esta transici贸n鈥 y advirti贸 que 鈥減ara el traspaso de la utilizaci贸n de agroqu铆micos a una forma agroecol贸gica de producci贸n, tendr铆a que haber un programa de apoyo concreto que le permita al productor pasar esa transici贸n sin tener que sufrir econ贸micamente禄. 芦Hay una realidad y es que el herbicida logra abarcar m谩s hect谩reas con menos mano de obra鈥, explic贸 el productor, por lo que propuso que la transici贸n no debe ser un golpe a la econom铆a del productor y el Estado debe prever esa situaci贸n.

Por lo pronto, la Ley de Promoci贸n de Producci贸n de Bioinsumos contempla la generaci贸n de l铆neas de investigaci贸n para promover el desarrollo de los insumos biol贸gicos, la optimizaci贸n de los procesos de elaboraci贸n, la promoci贸n de los planes de acci贸n para el manejo adecuado del riego agropecuario y la eficiencia en el uso del agua, el impulso y la ejecuci贸n de acciones tendientes al desarrollo sustentable de los cultivos en la provincia.

Miriam Samudio, referente de Productores Independientes de Piray (PIP-UTT), observ贸 que la ley representa 鈥渦n gran avance鈥 y se refiri贸 a la propia experiencia de las tierras recuperadas por la organizaci贸n a la multinacional Arauco 鈥攅xpropiaci贸n mediante鈥, donde desde hace m谩s de seis a帽os no se utilizan qu铆micos. 鈥淓l cambio alrededor de nuestra zona, no es s贸lo del suelo, sino del paisaje, de las vertientes, los pozos de agua, algunos arroyos volvieron a brotar y los humedales empezaron a recuperarse. Desde que no se us贸 m谩s glifosato, el ecosistema volvi贸 a vivir. Empiezan a aparecer los animalitos, las mariposas, las ranas, las tortugas, los conejos silvestres, es otro el aire que respiramos alrededor en estas 166 hect谩reas recuperadas鈥.

Antecedentes, ordenanzas y el compromiso cient铆fico para prohibir el glifosato

En Argentina se aplica glifosato en los campos de soja, ma铆z y algod贸n (todos cultivos transg茅nicos). Tambi茅n se utiliza en c铆tricos, frutales de pepita (manzana, pera, membrillo), vid, yerba mate, girasol, pasturas, pinos y trigo. A partir del avance transg茅nico, aument贸 geom茅tricamente el uso del glifosato, desarrollado y comercializado inicialmente por Monsanto desde la d茅cada del 70, aunque en el 2000 se venci贸 la licencia. Entre las empresas que comercializan glifosato en Argentina figuran Bayer-Monsanto, Syngenta, Red Surcos, Atanor, Asociaci贸n de Cooperativas Argentinas, Nufram, Agrofina, Nidera, DuPont, YPF y Dow.

鈥淎ntolog铆a Toxicol贸gica del Glifosato +1000鈥, es el t铆tulo del trabajo, de 270 p谩ginas, recopilado por Eduardo Mart铆n Rossi y editado por la ONG Naturaleza de Derechos donde detallan 1108 trabajos cient铆ficos que dan cuenta de los efectos nocivos del agrot贸xico en el ambiente y la salud. Todas las investigaciones fueron sometidos a revisi贸n por un comit茅 de cient铆ficos o pares, y aprobados para su publicaci贸n acad茅mica.

En 2015, la Organizaci贸n Mundial de la Salud (OMS) confirm贸 que el herbicida glifosato produce da帽o gen茅tico en humanos y lo recategoriz贸 como probable cancer铆geno (segundo en una escala de 1 a 5).

En Misiones, la provincia de mayor producci贸n de yerba mate y t茅 a nivel nacional, ya rige la prohibici贸n de fumigaciones a茅reas con agroqu铆micos. Un antecedente normativo ineludible en materia de restricci贸n al uso de glifosato y otros herbicidas tuvo lugar en la ciudad norte帽a de Montecarlo, donde en el 2012 se sancion贸 una ordenanza municipal que prohibi贸 鈥渓a aplicaci贸n de agroqu铆micos, ll谩mese glifosato y cipermetrin y otros herbicidas usados para la eliminaci贸n de pastizales y otras especies vegetales en todos los predios ubicados en el municipio鈥.

En la provincia resultaron fundamentales los aportes cient铆ficos y sociales del ya fallecido m茅dico e investigador Hugo G贸mez Demaio, quien llev贸 adelante las primeras investigaciones que, en Misiones, pudieron determinar los severos da帽os que el uso de agroqu铆micos ocasionaba en ni帽os de zonas rurales, especialmente en la cuenca tabacalera. Demaio falleci贸 el 7 de julio de 2017, pero su legado dej贸 una huella indeleble en la lucha contra los agrot贸xicos y en defensa de la salud de las poblaciones rurales.

Rechazos esperables del agronegocio

A pocas horas de la sanci贸n de la ley, que tuvo lugar en la quinta sesi贸n ordinaria de la Legislatura misionera, el espacio Juntos por el Cambio Misiones emiti贸 un comunicado en el que caracterizan como 鈥渦na imposici贸n鈥 a la prohibici贸n del glifosato, posici贸n que sintoniza con las expresiones de la Sociedad Rural, Coninagro y la Federaci贸n Agraria Argentina.

鈥淓s un embate a la producci贸n que atenta contra lo que necesita el pa铆s: m谩s desarrollo econ贸mico para construir una nueva Argentina con mayores posibilidades鈥, manifest贸 por su lado, el presidente de la Sociedad Rural Argentina, Nicol谩s Pino.

鈥淣o fuimos consultados, sino que tampoco nos permitieron participar en la Comisi贸n a pesar de haber insistido permanentemente, lo que demuestra un autoritarismo total y ausencia de di谩logo鈥, lamenta el comunicado difundido en forma conjunta por las entidades ruralistas que integran la llamada Mesa de Enlace.

