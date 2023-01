–

El neoliberalismo, en palabras de J.L. Villacañas, es el totalitarismo de nuestro tiempo, por eso no nos debe extrañar que los fascistas de toda la vida se disfracen ahora, supuestamente, de liberales. Mismos perros, con distinto collar. Nada más.

Hoy veremos cómo los fascistas de pistola se han metamorfoseado en psicópatas de maletín y corbata, y de qué forma han atravesado las vidas de algunos flamencos.

Escuchamos a Raúl Montesinos, Menese, Vicente Soto Sordera, Luis Caballero, Tragapanes y otras dos veces a Menese.

FE DE ERRATAS: Me habéis avisado de que he confundido Almonte con Ayamonte, localidades ambas de Huelva, en el trascurso de una de las partes del programa. Cierto es. Me da mucha rabia equivocarme en estas cosas, así que pido disculpas por el fallo. ¡Pero me siento muy orgulloso de comprobar el nivel de la audiencia del programa! ¡Muchas gracias a todxs por ayudarme a afinar el silverio! Abrazos grandes.

