–

De parte de Nodo50 November 14, 2021 49 puntos de vista

, en entrevista con Sussanna Nicchiarelli, , en P煤blico, el 9 de julio de 2021, escribi贸:

1883. Eleanor Marx, la hija peque帽a de Karl Marx, public贸 dos d铆as despu茅s de la muerte de su padre un art铆culo. 芦Las mujeres son las criaturas de una tiran铆a organizada de los hombres, igual que los trabajadores son las criaturas de una tiran铆a organizada de los holgazanes. Han expropiado a las mujeres sus derechos como seres humanos, como a los trabajadores les expropiaron su derecho como productores […] El m茅todo, en cada caso, es el 煤nico que hace posible la expropiaci贸n en cualquier momento y circunstancia posible. El m茅todo es la fuerza禄, finalizaba. Eran las reflexiones de una mujer inteligente, educada en la posibilidad de progreso que, sin embargo, sufri贸 una cruel contradicci贸n en su vida. Libre y muy avanzada en lo profesional, econ贸micamente independiente, socialista, feminista, vivi贸 toda su vida sometida a los caprichos e infidelidades de un hombre inconstante, . Es el personaje de la nueva pel铆cula de Sussanna Nicchiarelli, “Miss Marx”, estrenada en el Festival de Venecia.

Protagonizada por Romola Garai, la pel铆cula presenta a una mujer que dedic贸 su vida a luchar por mejorar las condiciones de los trabajadores y acabar con el trabajo infantil, por conseguir una educaci贸n igualitaria para hombres y mujeres y por el sufragio universal. Al mismo tiempo es un reflejo de contradicciones universales, 芦entre raz贸n y sentimiento, cuerpo y alma, emociones y control, romanticismo y positivismo, feminidad y masculinidad禄. La directora de la pel铆cula, Sussanna Nicchiarelli, explica a P煤blico, qu茅 ha pretendido transmitir con este film y c贸mo fue el rodaje.

Pregunta: Su pel铆cula comienza con un discurso de Eleanor Marx que public贸 dos d铆as despu茅s de la muerte de su padre y que en pantalla pronuncia en su entierro鈥

Respuesta: S铆, es un discurso que escribi贸 y public贸 dos d铆as despu茅s de la muerte de Karl Marx, un art铆culo en el que hablaba del amor eterno y del amor rom谩ntico. Eleanor Marx estaba convencida de que sus padres estaban encantados y hab铆a tenido una relaci贸n perfecta, que eran almas gemelas. Ese es un grave problema, cuando crees que tus padres han tenido ese tipo de amor y entonces te toca amar a ti a alguien, las expectativas son alt铆simas. Luego ella tuvo una terrible, muy terrible, decepci贸n al descubrir que su padre hab铆a tenido aventuras con otras mujeres.

Pregunta: 驴Eleanor Marx era una mujer libre que se someti贸 voluntariamente a un hombre?

Respuesta: No estoy segura de que Eleanor Marx fuera una mujer fr谩gil sentimentalmente. Tradujo Madame Bovary, de ; Casa de mu帽ecas, de 鈥 sab铆a lo que pasaba en su vida, pero a ella hab铆a algo que le gustaba de ese hombre y no le importaba lo dem谩s. Ella dec铆a que era como un ni帽o, que no conoc铆a la maldad.

Pregunta: 驴Qu茅 cree que era lo que la atra铆a de Edward Aveling?

Respuesta: Creo que le gustaba de este hombre la levedad, su ligereza. Ella estaba convencida de que 茅l no era consciente del da帽o que pod铆a hacer a otros. Parece que le gustaba de 茅l que carec铆a de moral. Le gustaba esa levedad que ella no vivi贸 en la infancia y juventud, porque en su familia era m谩s estricto todo. No creo que ella fuera una v铆ctima, ni que fuera todo una especie de chantaje emocional. No estaban casados, no ten铆an hijos, era ella la que le sosten铆a a 茅l econ贸micamente鈥

Pregunta: 驴Usted no cree que el machismo emplea, adem谩s de la fuerza y el poder, una idea del amor como una de sus armas?

Respuesta: No tanto el amor como lo que la sociedad nos cuenta de 茅l. El arma que el machismo emplea contra las mujeres de cuarenta a帽os en adelante es la idea de que se nos puede reemplazar y que se puede hacer de la forma m谩s natural del mundo, es un arma peligrosa. Todas vivimos con eso, como en constante peligro, porque la sociedad nos lo deja claro desde el principio.

Pregunta: Ella fue una de las primeras en establecer el v铆nculo entre el feminismo y el socialismo. La situaci贸n de la mujer y de la clase trabajadora en la 茅poca de Eleanor Marx, 驴tiene muchos ecos a煤n hoy?

Respuesta: S铆. El machismo es algo de todas las ideolog铆as, no solo de la derecha, y de todas las clases sociales. Todos los colectivos humanos, incluido el cine, el mundo intelectual鈥 son machistas. La gran novedad que introdujo Eleanor Marx fue decir que no habr铆a revoluci贸n social si no se inclu铆a la lucha por la liberaci贸n de la mujer. Cuando las mujeres luchaban, y luchan hoy, por el aborto, por el divorcio鈥 los hombres dijeron que eso no era una prioridad. La explotaci贸n del proletariado primaba sobre la explotaci贸n de la mujer y eso que 茅sta se produce en la clase capitalista, entre obreros鈥 Si queremos un progreso y una sociedad justa, es necesaria la liberaci贸n de la mujer.

Pregunta: En la pel铆cula ha utilizado m煤sica de la banda de punk rock , 驴es una manera de sacar al espectador de ese siglo XIX para situarle en la actualidad?

Respuesta: Claro, no hice esta pel铆cula para las mujeres del siglo XIX, sino para las de hoy, aunque somos muy parecidas. Eleanor Marx ten铆a estudios, trabajo, era una mujer libre, pero al mismo tiempo eligi贸 no ser libre en su vida privada. Eso ocurre mucho hoy. Los Downtown Boys son una banda , ellos son j贸venes, comunistas, americanos y est谩n llenos de energ铆a, de esa clase de energ铆a que es revolucionaria. El punk tiene tambi茅n un toque destructivo, nihilista, y eso me recuerda el lado oscuro de Eleanor Marx. Es m煤sica de una liberaci贸n en el futuro, porque en el pasado es imposible. Tambi茅n hay m煤sica rom谩ntica de los cl谩sicos, pero son adaptaciones contempor谩neas. No quer铆a repetir, es, en cierto modo, una iron铆a.

Pregunta: Hay escenas en que rompe la cuarta pared y la protagonista habla directamente al p煤blico. 驴A qui茅n se dirige en especial?

Respuesta: A los hombres especialmente. A mi padre, a todos los padres, a mi marido, a todos los maridos, para que ellos se den cuenta de c贸mo son, de c贸mo les vemos las mujeres. Necesitan o铆rlo. Las mujeres ya saben todo esto鈥 no tanto las adolescentes. A m铆 me ayud贸 mucho en mi adolescencia aprender estas cosas, y pude re铆rme de m铆 misma y de mi condici贸n. Hay mucha iron铆a en mis personajes femeninos y las mujeres la entienden perfectamente bien. Lo que me gustar铆a es que los hombres vieran el mundo desde nuestros ojos.