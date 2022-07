Mitad demonios, mitad niños: estructuras de raza en Ecuador

.

Mitad demonios, mitad ni帽os: estructuras de raza en Ecuador

Por Gabriela Bernal Carrera

Revista 脩awpa

12 Julio, 2022

A lo largo del 煤ltimo paro nacional (junio 2022), hemos sido testigos de la explosi贸n de una multiplicidad de violencias. Sin embargo, muchos de los discursos expresados por analistas pol铆ticos, periodistas, actores pol铆ticos y gente com煤n y corriente, pretenden comprender la profundidad de estos fen贸menos pol铆ticos a trav茅s de una 煤nica perspectiva: la brutalidad de los indios; en el mejor de los casos la explicaci贸n se ubica entre los intersticios de lo pol铆ticamente correcto y el desprecio hist贸ricamente recurrente. Los ep铆tetos usados para describir los hechos se esconden en la din谩mica ubicua de las redes sociales y plataformas como Whatsapp; ah铆 donde lo p煤blico y lo privado desdibujan fronteras, aflora de forma inconfundible y casi imposible de rastrear, el racismo. Este escrito pretende ofrecer algunas pistas para reflexionar.

Me gustar铆a empezar se帽alando que, en este texto, usar茅 intencionalmente la palabra indio para recoger el desprecio at谩vico hacia aquellas personas que colonialmente fueron catalogadas como tales. Los pactos silenciosos que estructuran nuestra acci贸n individual y social implican significados claramente establecidos[1]. En la pr谩ctica conocemos los usos y funciones que las palabras ocupan no solo en la gram谩tica de nuestro espa帽ol kichwizado, sino en la gram谩tica social que nos permite comprendernos y ubicarnos en la sociedad; cada persona sabe lo que significa ser llamada: indio, india, longo, longa; todos ellos sustantivos que al ser adjetivados (indio sucio, longo atrevido, india puta, longa vaga), ponen en evidencia la gram谩tica social colonial. Es necesario desarmar la vida cotidiana de los 鈥渆cuatorianos鈥 para comprender qu茅 les permite actuar de forma exitosa, 鈥渃oherente鈥, dentro del sistema. Es decir, develar un poco la gram谩tica social colonial que nos estructura como sistema.

Nos guste o no, hay que reconocer una 鈥渓arga duraci贸n鈥. Una larga duraci贸n que en pa铆ses como el Ecuador est谩 profundamente vinculada al hecho colonial, que dif铆cilmente se ha desgastado y menos a煤n, transformado. Braudel (1979, p谩g. 70) al hacer referencia al tiempo en la construcci贸n hist贸rica, vincula la larga duraci贸n a una noci贸n de estructura que reconoce como: 鈥渦na organizaci贸n, una coherencia, unas relaciones suficientemente fijas entre realidades y masas sociales. Para nosotros los historiadores, una estructura es un ensamblaje, una arquitectura; pero m谩s a煤n, una realidad que el tiempo tarda enormemente en desgastar. Y transformar鈥. La sociedad ecuatoriana actualiza de forma reiterada, m谩s a煤n cuando el conflicto se desata en las calles, los elementos que organizaron el r茅gimen colonial y que sustentaron la expoliaci贸n de los llamados indios, sus posesiones y territorios.

Jaime Litvack (1933-2006), arque贸logo mexicano sintetizaba bien en sus clases las paradojas que se derivaron del 鈥渄escubrimiento鈥 y conquista de Am茅rica. Las discusiones acerca de la humanidad de los indios, se帽alaba, encerraban dos dilemas a los que se enfrentaron los conquistadores: si los indios eran humanos, la guerra en su contra era injusta y hab铆a que proceder a devolver lo robado; pero si los indios no eran humanos, toda la violencia sexual, legitimada como mecanismo de conquista (y reivindicada luego como crisol originario del mestizaje), en realidad era pecado de bestialismo. La forma en que estas paradojas se superaron fue reconocer la humanidad de los indios, pero consider谩ndolos 鈥渋nocentes鈥 como ni帽os, de tal manera que era necesario administrar sus bienes y posesiones. Esta forma de disponer de los bienes ya se aplicaba a las mujeres espa帽olas a trav茅s del tutelaje. Esta figura jur铆dica se asentaba en la idea de la fragilidad femenina misma que proven铆a de la fragilidad f铆sica y que se asimilaba con debilidad mental (S谩nchez Vicente, 1985)[2]. La deshumanizaci贸n de indios y mujeres hace parte del entramado primigenio sobre el que se construy贸 este pa铆s, que en el s. XXI actualiza una vez m谩s las estructuras de larga duraci贸n.

Para comprender pues el racismo, hay que reconocer la existencia unas estructuras de larga duraci贸n que se actualizan de forma peri贸dica. Esta actualizaci贸n de las estructuras de larga duraci贸n se da especialmente en momentos de conflicto, cuando la tensi贸n generalizada permite que afloren los n煤cleos duros que estructuran la sociedad y al calor de las discusiones se adaptan a las formas, nociones y mecanismos que el contexto provee. Las formas que hemos presenciado durante los paros de 2019 y 2022, son en general, una actualizaci贸n en el s. XXI de aquello que nos configura como sociedad.

Sin embargo, la novedad de estos dos 煤ltimos momentos es que la raza ha salido del armario. Por distintas razones sobre las que no me extender茅 ahora, durante gran parte de la historia republicana del Ecuador, la administraci贸n de la poblaci贸n ind铆gena se desplaz贸 hacia el 谩mbito dom茅stico (Guerrero, 2000, p谩g. 45). Y es justamente, ese espacio dom茅stico, casi inaprensible, el que ha sustentado los procesos de dominaci贸n y racializaci贸n que operan m谩s all谩 de los grandes procesos sociales e instala en las subjetividades los lineamientos que delimitan las formas y las acciones[3]. Las redes sociales, sin embargo, han abierto una ventana a los entramados dom茅sticos y la raza y el racismo han saltado a la esfera p煤blica. Si bien los debates pol铆ticos tienen lugar preferentemente en la esfera de lo p煤blico, las redes sociales han permitido que se entrecrucen con aquellos temas que permanec铆an en el espacio privado. Los resultados, como hemos visto son explosivos.

Si bien siempre pol铆tica y racismo han sido debates ubicuos puesto que se dan paralelamente en los espacios considerados p煤blicos y en los espacios menos formales, considerados m谩s bien 鈥減rivados鈥 鈥 dom茅sticos, las reglas (no dichas) con las que se gestionan estos espacios imped铆an que se entrecrucen y exploten. Sin embargo, las redes sociales abren v铆as de tr谩nsito entre lo p煤blico y lo privado-dom茅stico y generan conflictos entre ambos espacios. Expresiones coloquiales, cuerpos que se exhiben y desean abiertamente[4], son consideradas en el 谩mbito de lo p煤blico como poco 鈥渆ducado鈥 o 鈥渋ndecente鈥 y guste o no, hoy intersecan con el debate acerca de las pol铆ticas p煤blicas. Las expresiones que censuran estas formas, parten del reconocimiento de un c贸digo dom茅stico que abre al infinito expresiones de todo tipo y que fundamentalmente permite la discriminaci贸n y la violencia sustentadas en el g茅nero y la raza (鈥渢rapos sucios se lavan en casa鈥). Del lado contrario, se exige que lo p煤blico sea manejado con 鈥渄ecencia鈥 y 鈥渞espeto鈥 [5] que se asimilan a formas blancas. Las aparentes contradicciones que operan en lo p煤blico y lo privado-dom茅stico, en realidad permiten la existencia de decisiones y acciones pol铆ticas que sustentan la estructura colonial de la sociedad ecuatoriana y que inherentemente poseen estructuras violentas.

Sin embargo, la negaci贸n de la existencia del racismo y sus formas de racializar toda experiencia vital no es casual, tiene una doble funci贸n: por una parte, permite que las reglas racializantes impl铆citas tanto en lo p煤blico como en lo privado puedan ejercerse sin ponerse en cuesti贸n; y por otra, su ocultamiento permite que en el 谩mbito dom茅stico se ejerzan un sinn煤mero de violencias estructurales que se diluyen en los c贸digos del 谩mbito de lo privado. Las 鈥渧iolencias encubiertas鈥 (Rivera Cusicanqui, 2010) del racismo como un sistema organizado de reglas y disposiciones que gestiona el funcionamiento de lo privado, se instalan en los cuerpos sexuados. G茅nero y raza van configurando las estructuras en las que operar谩 el sistema de significados de la racializaci贸n[6]. La codificaci贸n de un orden que racializa signos y s铆mbolos que rigen el espacio dom茅stico/privado, permite y obliga al silencio y la complicidad propios de esta esfera, pero sobre todo impide que se llegue a las discusiones p煤blicas. Esta imposibilidad de ubicar cualquier debate acerca de la raza en el orden p煤blico tiene profundas consecuencias en las nociones de igualdad, autonom铆a y democracia que deber铆an sustentar la pol铆tica nacional. La irrupci贸n de las redes sociales desestabiliza los pactos de silencio de lo dom茅stico y pone en la discusi贸n aquello que se debe ocultar siempre.

Como ya he mencionado en las primeras l铆neas, las reacciones sociales, privadas y ahora p煤blicas a trav茅s de las redes sociales, ponen en evidencia ciertos n煤cleos discursivos que permean el tiempo, desde las primeras cr贸nicas espa帽olas que se refieren a los indios de Quito como 鈥渂ehetr铆as鈥, pasando por los escritos indigenistas, hasta las reacciones en redes sociales de gente del com煤n y analistas pol铆ticos o periodistas [7].

Dos elementos centrales parecen nuclear estas continuidades: por una parte, la irracionalidad, propia de lo ind铆gena, y que inevitablemente deriva en violencia (salvajismo). En segundo lugar, la falta de educaci贸n de los ind铆genas como uno de los ejes centrales para su situaci贸n y reacci贸n frente al Estado y la sociedad. Estas dos afirmaciones constituyen un n煤cleo argumentativo al que se articula un repertorio de posiciones que oscilan entre lo positivo (el buen salvaje idealizado, inocente como un ni帽o), y lo negativo (el salvaje brutal como un demonio), con la educaci贸n como una herramienta para ir del extremo negativo al extremo positivo. Sin embargo, la l贸gica que plantea la irracionalidad como caracter铆stica fundamental de lo ind铆gena impide salir del denominativo salvaje.

No obstante, mientras el Estado y la sociedad mantienen sin cambios profundos sus argumentos con relaci贸n a los mundos ind铆genas -subrayo el plural-, las din谩micas de los pueblos y nacionalidades ind铆genas han cambiado dram谩ticamente en estos 煤ltimos 30 a帽os. Mientras la mirada racializante del Estado y la sociedad contin煤an comprendiendo el mundo ind铆gena desde la l贸gica del irracional buen o mal salvaje, los integrantes del mundo ind铆gena se han embarcado en procesos de modernizaci贸n complejos, dolorosos y diversos. As铆, mientras el Estado y grandes sectores intelectuales insisten en comprender el mundo ind铆gena desde lo est谩tico, las nuevas generaciones de j贸venes ind铆genas est谩n en un movimiento constante y rico en experiencias. Las nuevas generaciones ind铆genas est谩n lejos, muy lejos, no solo de la experiencia de sus padres y abuelos (sometidos a la brutalidad de las violencias expl铆citas del r茅gimen de la hacienda o las dolorosas vivencias de las experiencias migratorias nacionales o internacionales), sino de los c谩nones construidos desde la raza como factor de an谩lisis de la sociedad ecuatoriana. Los j贸venes ind铆genas viajan dentro y fuera del pa铆s, conforman circuitos comerciales y culturales de una complejidad muy rica[8] que es desconocida o invisibilizada ya que se encuentra fuera de aquello que racialmente les est谩 permitido o desde lo que la academia cree que se debe estudiar.

A lo largo de los 煤ltimos a帽os, siendo profesora universitaria he podido presenciar de primera mano, uno de los elementos m谩s dram谩ticos que afecta a estos j贸venes: el 鈥渢echo de cristal鈥漑9] del racismo. Esta barrera invisible opera de forma constante sobre los y las j贸venes de manera diversa, pero en todos los casos, limita su acci贸n, sus ambiciones y la concreci贸n de sus deseos. Todo el desarrollo del marco jur铆dico ecuatoriano, reconocido a nivel mundial, no ha incidido directamente en el cambio de los patrones que se establecen a partir de la racializaci贸n de la sociedad y que definen lugares permitidos, comportamientos aceptados, relaciones o enlaces apropiados, participaciones leg铆timas, discursos aceptables, ropa aceptable, etc. De los j贸venes ind铆genas se espera una actitud silenciosa y sumisa por el solo hecho de ser ind铆genas, pero 茅sta va totalmente a contracorriente de sus experiencias vitales. Los abismos entre la construcci贸n de sujetos ind铆genas, runas o kichwas, shuar, saraguros u otavalos, como prefieran denominarse, y la experiencia social reconstruye la violencia, crea muros infranqueables.

Y es que en la gram谩tica social colonial lo indio surgi贸 como un elemento destinado a ser adjetivo: sucio, apestoso, traicionero, ladino, manipulable, salvaje entre otros. En los sintagmas sociales, todo lo nombrado como indio, fue destinado a ser eternamente calificativo. Durante 500 a帽os, esos adjetivos siempre fueron construidos en negativo. En el Ecuador de finales del s. XX, tras la irrupci贸n, tan violenta como definitiva, del movimiento ind铆gena, lo indio empez贸 un camino sin vuelta atr谩s: un cuestionamiento sustancial a esa gram谩tica social colonial. Ese camino, como tantos otros, ha venido siendo hecho con mingas. Fuera de las mingas, la Revoluci贸n Ciudadana de Correa (2007-2017) pretendi贸 cambiar el eje paradigm谩tico: en el escenario de la pol铆tica nacional lo indio dej贸 de ser presentado como sucio, feo o pobre. De la mano de camisas bordadas, collares, aretes y/o blusas, lo indio se transform贸 en una cenefa, discreta pero agradable que acompa帽贸 la pol铆tica represiva de las organizaciones ind铆genas contempor谩neas.

Con los compases y discursos rimbombantes de 鈥淧atria Tierra Sagrada鈥 adem谩s del uso de la est茅tica ind铆gena, la ambici贸n de la Revoluci贸n Ciudadana fue crear un proyecto de naci贸n que invistiera de legitimidad a quienes lo llevaban adelante. Una expropiaci贸n simb贸lica de luchas sociales, que en la memoria de individuos y organizaciones se remontan m谩s all谩 de las cr贸nicas coloniales de la resistencia andina, y la anclan en el discurso m铆tico del Pachacuti y el retorno del Inca. Pero, las pretensiones corre铆stas no pudieron con las poderosas din谩micas que el proceso organizativo, entre otros, hab铆a abierto para los mundos ind铆genas (me interesa que se resalte el uso del plural). De hecho, ni siquiera las organizaciones que en los 90 pusieron contra las cuerdas al Estado republicano gestado por los criollos, pod铆an imaginar los derroteros que su trabajo pol铆tico iba a gestar.

Considero que dos hechos deber铆an interpelar a la sociedad ecuatoriana tras los sucesos de julio de 2022. La primera, la ceguera social frente a las caracter铆sticas de los procesos de subjetivaci贸n ind铆gena que se vienen gestando desde finales del s. XX y lo que va del XXI. Nadie parece darse cuenta que no existe la masa ind铆gena que se moviliza al tenor del humor de sus 鈥渄esp贸ticos鈥 dirigentes. Existen sujetos ind铆genas modernos como el que m谩s. Mucho m谩s sujetos que muchos mestizos que no han vivido los procesos de prueba que para llegar a ser sujeto debe experimentarse (Araujo, 2009) (Araujo & Martuccelli, 2010). Desde el 2019 insisto en que la violencia, la rabia, no puede ser explicada desde la racista mirada del salvaje (bueno o brutal, pero salvaje, al fin y al cabo). Hay que comprender los cambios sociales, culturales, pol铆ticos y econ贸micos que han experimentado las sociedades denominadas 鈥渋nd铆genas鈥.

El segundo hecho relevante, es c贸mo, los procesos modernizadores que hemos vivido a lo largo del s. XXI, han actualizado la econom铆a moral de la hacienda, expresi贸n m谩s fuerte del racismo en Ecuador. Thompson (Aguirre Rojas, 2010), el historiador ingl茅s, muestra como entre el 鈥渃贸digo legal鈥 generado en el marco de los procesos modernizadores, y el 鈥渃贸digo popular鈥 pueden existir abismos. El autor retrata como en el s. XVIII ingl茅s, las clases dominantes agudizaron represi贸n y castigos mientras que los oprimidos intensificaron transgresiones abiertas y motines populares. La econom铆a moral apela a 鈥渕odelos de comportamientos establecidos por la costumbre, que norma en general las acciones de la multitud, y que establece los l铆mites de lo que es todav铆a soportable, o en otro caso de lo que es intolerable, de lo leg铆timo o por el contrario de lo inaceptable, en cada situaci贸n espec铆fica o determinada鈥 (Aguirre Rojas, 2010: 5). Sostengo desde hace algunos a帽os, que, en este pa铆s, colonial y racista desde su origen, vivimos desde los c贸digos y normas establecidos por la hacienda y sus din谩micas, valga la redundancia, racistas, coloniales y violentas. Dominados y dominadores nos comprendemos, permitimos y sancionamos desde esos c贸digos. Comprenderlos, traerlos a la conciencia es una de las tareas b谩sicas para poder combatir el racismo.

Las aguas han bajado y hoy vivimos una tensa calma que se construye sobre heridas profundas y brechas cada vez mayores. Las redes sociales nos enrostran aquello de lo que pretendemos huir constantemente y la ausencia de debates realmente pol铆ticos sobre este y otros temas, alimenta las violencias encubiertas; esas que se esconden detr谩s de los llamados a 鈥渘uestros hermanos (menores) ind铆genas鈥 a la paz y que refuerzan la idea de que los ind铆genas son como ni帽os a los que debemos llamar al orden.

Referencias

Notas:

[1] Para una descripci贸n gr谩fica de cu谩n racializada es nuestra experiencia individual y social, sugiero a quienes leen este texto revisen el contenido de 鈥淓s que soy Brandon鈥, youtuber quite帽o que ha logrado plasmar en 3 videos como funciona la racializaci贸n en nuestro pa铆s. https://www.youtube.com/watch?v=-yNy8JiO95U Para una descripci贸n gr谩fica de cu谩n racializada es nuestra experiencia individual y social, sugiero a quienes leen este texto revisen el contenido de 鈥淓s que soy Brandon鈥, youtuber quite帽o que ha logrado plasmar en 3 videos como funciona la racializaci贸n en nuestro pa铆s.

[2] Vale la pena reflexionar en toda la iconograf铆a de lo ind铆gena que los muestra como pobres, inocentes, desvalidos, fr谩giles.

[3] Diversos autores han se帽alado, para la regi贸n andina -y obviamente para el Ecuador- algunas de las pautas que articulan fondos y formas de estos procesos que racializan no solo los cuerpos, sino toda experiencia vital. (Weismantel, 2016) (Wade, 2000) (Weismantel & Eisenman , Vol. 17, No. 2 (May, 1998)) (De La Cadena M. , 2004) (De La Cadena M. , s/f) (Colloredo-Mansfeld, 1998). La mayor parte de trabajos sobre el tema han sido realizados por extranjeros; la academia local ecuatoriana pasa por alto el tema de la raza, ya que la ha subordinado a las discusiones acerca de la clase o a la etnicidad. La perspectiva de incluir en los debates la raza que nos atraviesa, el racismo que nos permea no es f谩cilmente aceptable por quienes somos parte integrante de la sociedad ecuatoriana, acad茅micos incluidos, ya que, por un lado, nos implica personalmente y por otro, nos desnuda frente a las contradicciones que decimos rechazar. Dentro de la academia ecuatoriana vale la pena destacar el trabajo de Carlos De La Torre (De La Torre Espinoza, 1996)

[4] Estoy pensando en la se帽ora cuya expresi贸n 鈥渃hulla huevo鈥 ha permitido de la generaci贸n de videos, memes y comentarios o en el joven Leonardo Sefla convertido en el 铆cono sexi del paro.

[5] De La Cadena (Ind铆genas mestizos: raza y cultura en el Cusco, 2004) muestra como la 鈥渄ecencia鈥, la 鈥渕oral鈥 y la educaci贸n constituyen en el Cusco de finales del s. XIX e inicios del XX los sustentos que permitir谩n un racismo que permite decolorar la discriminaci贸n. Tambi茅n Weismantel (Weismantel, Cholas y pishtacos. Relatos de raza y sexo en los Andes, 2016), se帽ala c贸mo la moralidad se va a constituir en el n煤cleo alrededor se establecer谩n los criterios para un racismo andino. Mismo que durante mucho tiempo ha intentado mostrarse decolorado.

[6] Vale la pena revisar el texto de Weismantel que muestra c贸mo las paradojas alrededor de las que se vive el sexo en los Andes, supone una pretensi贸n de negaci贸n de la vinculaci贸n sexual que existe entre los cuerpos racializados de los indios y los no indios. 鈥淸la categor铆a chola] Tambi茅n pone de relieve los contactos sexuales ocultos entre las razas que los puristas raciales preferir铆an olvidar; al hacerlo expone la dimensi贸n racial de la opresi贸n sexual en los Andes. La mezcla de razas en Am茅rica solo a veces ha sido el resultado de elecciones libres realizadas por negros e ind铆genas; m谩s a menudo, el acceso a los cuerpos de los no blancos ha sido parte integrante del privilegio de los hombres blancos. De hecho, el privilegio sexual 鈥 y su ausencia- est谩 tan profundamente inscrito en la historia de la raza en los Andes como para hacer imposible hablar de uno sin pensar en la otra鈥. (Weismantel, Cholas y pishtacos. Relatos de raza y sexo en los Andes, 2016, p谩gs. 47-48)

[7] Ver, por ejemplo, los an谩lisis realizados en el portal 4 Pelagatos, o los comentarios en diversas radios quite帽as.

[8] La experiencia m谩s conocida probablemente sea la del pueblo Otavalo. Pero, por ejemplo, el caso del pueblo Panzaleo (provincia de Cotopaxi, sierra central), es sin duda rico y desconocido. Alrededor del dise帽o y confecci贸n de ropa femenina 鈥渋nd铆gena鈥, j贸venes y mujeres viajan por Per煤 y Bolivia, comprando y vendiendo, pero tambi茅n aprendiendo a tejer y dise帽ar chales y bordados que luego son vendidos en los mercados perif茅ricos de la ciudad de Latacunga.