–

De parte de EZLN June 15, 2021 67 puntos de vista

Jun152021

Mitín de repudio al Racismo y Estupidez de la SRE – Convoca Comunidad Indígena Otomí Residente en la CDMX

<!–

23026

–>

12 de Octubre, 528 Años de Resistencia y Rebeldía

“POR EL RESPETO A LA AUTONOMÍA, LA DIGNIDAD,

LA RESISTENCIA Y LA REBELDÍA DE NUESTROS PUEBLOS”,

TOMAMOS EL INPI

Comunidad Indígena Otomí residente en la CDMX

Al CCRI-CG del EZLN

Al Ejército Zapatista de Liberación Nacional

Al Congreso Nacional Indígena-Concejo Indígena de Gobierno

A su Vocera María de Jesús Patricio Martínez

A la Comisión Sexta del EZLN

A las Redes de Resistencia y Rebeldía

A los Hombres y Mujeres de buen corazón que luchan Abajo y a la Izquierda

A la Prensa Nacional e Internacional

A los medios de comunicación independientes, alternativos o como se llamen

Hermanas, Hermanos, Hermanoas

ANTE EL RACISMO Y LA ESTUPIDEZ DE LA SRE-4T

Desde la #TomaDelINPI, CONVOCAMOS a la realización de un mitin en repudio al Racismo, Discriminación y Desprecio, pero sobre todo, contra la ESTUPIDEZ de la Secretaría de Relaciones Exteriores-Sucursal de la 4T, quien en días pasados, habiendo cumplido con los requisitos que establece esta misma Secretaría, para obtener el Pasaporte, no solamente les fue rotundamente negado, sino que fueron objeto de racismo, discriminación y desprecio, porque la estupidez de la 4T y sus funcionario, les impide aceptar que, un, una, unoa indígena pueda viajar a otro País, y sobre todo a la Europa de Abajo y a la Izquierda, donde tambien se resiste contra el capitalismos y el patriarcado.

Muy a pesar del Racismo y la Estupidez de a SER-4T, LA TRAVESÍA POR LA VIDA, Va!

No nos rendimos, No claudicamos y No nos vendemos.

Nos organizándonos con Resistencia y Rebeldía, desde abajo y a la izquierda.

Atentamente.

Por la Reconstitución Integral de Nuestros Pueblos

Nunca Más un México Sin Nosotr@s

Zapata Vive, la Lucha Sigue

Viva el #CNI, Viva el #CIG, Viva el #EZLN

DESDE LA TOMA DEL INPI, CON RESISTENCIA Y REBELDÍA

COMUNIDAD INDÍGENA OTOMÍ RESIDENTE EN LA CDMX,

INTEGRANTE DEL CNI-CIG

Ciudad de México a 15 de Junio de 2021

No hay comentarios todavía.