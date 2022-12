–

En el quart dia de les XXIV Jornades llibert脿ries de CGT Val猫ncia es va conversar al voltant del paper dels mitjans de comunicaci贸 com a element de contrapoder amb Aniceto Arias, membre de R脿dio Klara, i Lucas Marco, periodista redactor de l鈥檈dici贸 valenciana d鈥橢ldiario.es.

El passat dijous 16 de desembre a les 18.30 hores en l鈥橭ctubre CCC i en el marc de la vint-i-quatrena edici贸 de les Jornades Llibert脿ries de la Confederaci贸 General del Treball (CGT) de Val猫ncia s鈥檋a donat lloc una xarrada sota el nom: 鈥溍塻 el moment de fer-nos sentir. Mitjans de comunicaci贸, quart poder鈥; amb la participaci贸 de Aniceto Arias, membre de R脿dio Klara, i Lucas Marco, periodista redactor de l鈥檈dici贸 valenciana d鈥橢ldiario.es.

Arias, membre de R脿dio Klara (104.4 FM) 鈥 la r脿dio lliure i llibert脿ria que amb m茅s de 40 anys 茅s la m茅s longeva del Pa铆s Valenci脿 鈥 des dels seus inicis, va incidir durant la seua intervenci贸 en el paper crucial que tenen els mitjans comunitaris a l鈥檋ora de funcionar com a altaveu dels moviments socials, de les organitzacions pol铆tiques revolucion脿ries i de la societat organitzada en el seu conjunt. Al seu torn, va destacar la import脿ncia que aquests mitjans funcionen sota els par脿metres d鈥檃utogesti贸, l鈥檃ssemblearisme i, en definitiva, de la manera de fer llibert脿ria.

Arias ha destacat que 鈥渦na dels gran virtuts de R脿dio Klara ha sigut la seua capacitat d鈥檃daptar-se en el temps, al seu torn que mantenia els seus fonaments llibertaris鈥. Segons Arias, R脿dio Klara, que es va caracteritzar en els seus inicis, com altres r脿dios lliures, a una est猫tica 鈥渃utre鈥 pr貌pia del moviment punk del DIY (Do It Yourself), s鈥檋a anat aproximant a experi猫ncies radiof貌niques d鈥檃ltres regions del m贸n com ara la parisenca R脿dio Libertarie, vinculada a la Federaci贸 Anarquista de Fran莽a

Marco, per part seua, qui es va definir com a 鈥渢reballador assalariat鈥 del mitj脿 de comunicaci贸 de premsa en digital d鈥櫭爉bit estatal Eldiario.es, no va voler passar per alt la necessitat d鈥檃daptar-se al nou paradigma comunicatiu que ha propiciat l鈥檃parici贸 d鈥檌nternet. Al seu torn, encara que reconeix que Eldiario.es no t茅 la vocaci贸 de mitj脿 alternatiu, s铆 que aspira a batallar el relat actual des de l鈥櫭爉bit generalista amb una visi贸 m茅s escorada a l鈥檈squerra.

Les XXIV Jornades Llibert脿ries de CGT Val猫ncia segueixen el divendres 16 de desembre a les 18.30 h. amb la presentaci贸 del c貌mic-musical de les 煤ltimes obres de Rub茅n Uceda, 鈥淓l coraz贸n del sue帽o鈥, 鈥淣egras Tormentas鈥 i 鈥淐asilda: Revolucionaria鈥 a c脿rrec del seu autor. I per a finalitzar, es podr脿 gaudir de l鈥檃ctuaci贸 en directe de JOSOLANA, 鈥淓l guerrer de la paraula鈥 (Juanito Piquete) que ens delectar脿 amb les seues can莽ons revolucion脿ries.

V铆deo complet:

https://www.youtube.com/watch?v=CLU8x6yRMGU