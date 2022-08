–

En los a帽os 1960鈥檚 le铆amos que las sociedad israel铆 se articulaba con varios estratos de jud铆os. Los askenazis eran los m谩s poderosos seguidos a larga distancia por los sefard铆es y por otros sumandos cuya judeidad era controvertida 鈥搃.e., los falasha et铆opes. Como grupo con menor poder, estaban los Sabra, entonces definidos como los aut茅nticos ind铆genas es decir, como jud铆os que habitaban Palestina 鈥渄esde tiempo inmemorial鈥. Hoy, los Sabra son pol铆ticamente m谩s poderosos incluso que los askenazi. No era extra帽o que los Sabra fueran los aherrojados sino algo completamente habitual porque as铆 lo acostumbra el estigma de lo ind铆gena pero nos intrig贸 que unos ind铆genas ascendieran en pocos a帽os de la nada a las poltronas. Pronto percibimos que los Sabra actuales, aunque se crean herederos de los antiguos Sabra -en unos pocos casos lo son biol贸gicamente hablando- no tienen mayor relaci贸n con ellos. Principalmente porque no existe ninguna caracterizaci贸n de los viejos Sabra. No sabemos qui茅nes eran ni etnogr谩fica ni etnohist贸rica ni geogr谩fica ni, probablemente, desde el no-tan-infalible punto de vista gen茅tico o del ADN. Sin embargo, es natural creer que, en Palestina, siempre hubo ind铆genas si por ello entendemos gentes que vivieron all铆 como colectividad identificable 茅tnicamente no s贸lo por su lengua. Por todo ello, nos preguntamos, antes de que, en 1948, se declarara la independencia del Estado de Israel 驴Qui茅nes habitaban esa tierra?

Para responder a esta pregunta ser铆a in煤til remontarnos hasta los hom铆nidos o hasta el Paleol铆tico. Ser谩 suficiente con observar el final de la Edad de Bronce, concretamente el per铆odo Amarna. In illo tempore, la min煤scula porci贸n de tierra que se conoc铆a como Palestina estaba dominada por cinco potencias: Egipto, 岣猘tti (Hititas), Babilonia, Mittani (岣猽rri o 岣猘nigalbat) y, tras el colapso de este 煤ltima, Asiria. Controlada Siria-Palestina por el imperio egipcio desde las campa帽as expansionistas de Tutmosis III, esos poderes subordinados se organizaban en las primeras ciudades sin fortificaciones regidas por unos mlk que han pasado indebidamente a la posteridad como reyes. La excesiva relevancia acordada a los mlk 鈥搑epito-, se帽ala la ideolog铆a mon谩rquica de este per铆odo y de los subsiguientes en especial el predominio del ideal babil贸nico del imposible 拧ar m墨拧arim o rey justo, tan frecuente en el Viejo Testamento (VT).

Seguramente, una manera expedita de rastrear en aquel marem谩gnum imperial a los ind铆genas 鈥榩alestinos鈥 es guiarnos por las lenguas. Aquellas taifas gozaban de lenguas propias. El acadio y el cananeo-acadio eran la lingua franca pero tambi茅n se hablaba hurrita, hitita, chipriota-minoico y egipcio. Fueron idiomas escritos con varios alfabetos lo cual es relevante puesto que la ligaz贸n interna del Imperio dominante comenz贸 a centrarse en el lenguaje escrito con la graf铆a 鈥揳 menudo cuneiforme- como litterae francae. En este sentido, el VT es una ayuda menor porque, independientemente de que su condici贸n de palimpsesto lo invalida a menudo, no aclara si los pueblos mencionados 鈥揷ananeos, samaritanos, amorreos, etc.-, son pueblos ind铆genas anteriores a la invasi贸n mosaica y/o son jud铆os per se. En cualquier caso, el aluvi贸n de datos literario-geneal贸gico-doctrinarios que inundan el VT, nos aconseja evitarlos y nos propone saltar de la Edad de Bronce a tiempos definitivamente hist贸ricos:

En 1517, los turcos del Imperio de la Sublime Puerta conquistan Palestina. La historiograf铆a europea no explica por qu茅 pasaron 364 a帽os hasta que, en 1881, los pogromos desencadenados por el Zar de Rusia provocan la primera oleada de inmigrantes jud铆os hacia Palestina 鈥搇茅ase, los turcos no molestaban a sus s煤bditos jud铆os pero los cristian铆simos europeos s铆 puesto que entend铆an los pogromos como su deporte favorito.

Otras fechas clave: 1897, Basilea (Suiza) Primer Congreso Sionista. Proclama que su objetivo es conseguir para los jud铆os un hogar nacional鈥 en Palestina. 1916, sublevaci贸n palestina 鈥揹escrita maliciosamente como 谩rabe- contra los Otomanos. Las potencias europeas, con el Reino Unido a la cabeza, prometen independencia a los 鈥樏abes鈥 mientras, simult谩neamente, perge帽an el Agreement Sykes-Picot donde Francia y UK 鈥撁﹕ta con la asesor铆a t茅cnica del esp铆a Lawrence 鈥榙e Arabia鈥- se reparten Oriente Pr贸ximo a mandobles de tiral铆neas. El resultado de la I Guerra Mundial (IGM) estaba cantado pero, cuando todav铆a no se hab铆a desmembrado al Imperio Turco, ya estaba repartido el bot铆n. En 1917, la Declaraci贸n Balfour (DB) lo decid铆a y certificaba para la comarca, taifa o autonom铆a de Palestina.

1917, Declaraci贸n Balfour, DB: Londres regala Palestina a Lord Rothschild. No aparece el t茅rmino 鈥業srael鈥 pero s铆 el de 鈥楶alestina鈥. La extrema duplicidad: garantiza que se respetar谩n los derechos de los non-Jewish que viv铆an en Palestina 鈥揺ntonces, el 93% de la poblaci贸n que, adem谩s, era propietaria del 95% de la tierra.

La DB no fue comunicada a los palestinos y/o 谩rabes del Oriente Pr贸ximo. Era secreta鈥 hasta que, cinco d铆as despu茅s de su firma, los bolcheviques tomaron el poder en Rusia y publicaron a los cuatro vientos secretos de Estado como los chanchullos del Zar con los Aliados y con los Otomanos, el no menos secreto Tratado Sykes-Picot y la infame DB. La primera reacci贸n de los reyezuelos 谩rabes fue de incredulidad: 驴hab铆an luchado al lado de los anglo-franceses contra los Turcos y as铆 les pagaban? Pidieron explicaciones a Londres quien se lav贸 las manos tildando todas esas marramucias de ser 鈥榤eras mentiras propagand铆sticas de los otomanos鈥. Si citamos estas fechas es porque, desde las d茅cadas de 1920 y 1930, comienza a escribirse el t茅rmino sabra.

Itinerario del t茅rmino sabra

Pero, antes de que la IGM culminara con la desaparici贸n del Imperio Otomano, desde finales del siglo XIX, ya hubo jud铆os que se aproximaron al concepto sabra no como plenamente 茅tnico sino como una aproximaci贸n pseudo-ind铆gena ajustada al ius solis germ谩nico que, al final, intentar谩 congeniar con el ius sanguinis latino 鈥搃dentidad concedida por la tierra de nacimiento y/o por herencia geneal贸gica. La primera generaci贸n que tuvo el hebreo como lengua materna, fue encandilada en la Ruman铆a de 1881 por la propaganda sionista. Fueron los hijos de los colonos que llegaron a Palestina durante la Primera Aliyah (Aliyah es ant贸nima de Naqba o di谩spora 鈥揹eportaci贸n y exterminio- palestina) Su conformaci贸n como grupo no fue f谩cil pero no por rechazo de los palestinos sino, llamativamente, porque ellas/os se autodenominaron etrogim siendo sabra-tzabar el insulto con el que los denigraron los colonos que les siguieron en la 2陋 y 3陋 Aliyah. Nadie es profeta en su tierra, tampoco cuando es una tierra nueva por mucho que 茅sta sea terreno abonado para visionarios.

El periodista sabra Uri Kesari public贸 un art铆culo (芦隆Somos las hojas del sabra!禄, diario Doar HaYom, 18.abril.1931) protestando contra los recelos entre los jud铆os ya asentados en Palestina y los jud铆os inmigrantes. Adem谩s, d铆cese que Kesari acu帽贸 el t茅rmino sabra para que sustituyera a schmuel, nombre utilizado en la Di谩spora. Y, de paso, por imitaci贸n de una chumbera muy espinosa pero de dulces carnosidades. En ese a帽o, los jud铆os registrados como tales eran 175.000 personas de las que el 42% era plenamente sabra por el hecho 煤nico y exclusivo de haber nacido en Palestina. Desde la d茅cada anterior, ya eran lo suficientemente compactos como para desarrollar una cultura sabra cuyo objetivo era crear una cultura jud铆a aut贸ctona.

En 1926, Lila Techrkov, aunque europea del Este, fue la sabra que fungi贸 como

la primera miss Esther de los reci茅n llegados pero ya hablantes del hebreo.

Tan fuertes estaban los Sabra de esos a帽os 1930-1940 que llegaron a ser definidos por Gad Nashshon como 鈥渘ew Hebrew ancient superman鈥. Antes de la IIGM, se empecinaban en crear los mitos de que estaban superando la cultura del ghetto y promocionando la cultura del Jud铆o saludable y, asimismo, el mito de que s贸lo ellos llevaban a buen puerto la revoluci贸n sionista y la hebrea. En efecto, eran j贸venes zelotes que constitu铆an el n煤cleo de las Palmach (antecesora de la Hagan谩), la Irgun y la Lehi del grupo Stern, bandas paramilitares tristemente c茅lebres para los palestinos.

Pero llegaron los a帽os 1950鈥檚 y con ellos, la enorme inmigraci贸n de jud铆os provenientes del mundo 谩rabe. Y, sobre todo, lleg贸 la cultura norteamericana. Despu茅s de las guerras de los Seis D铆as y de Yom Kippur, el t茅rmino sabra se desvaneci贸. Los que hab铆an nacido en el pa铆s despu茅s de la Independencia (1948), pasaron a llamarse Dor haMedina (= generaci贸n estadista), caracterizados menos por el nacionalismo y el socialismo que por el pragmatismo y la cultura de masas europea.

Los Sabra han muerto de 茅xito pues ahora, la mayor铆a de los israel铆es son sabras. Obviamente, ese Estado quiere a toda costa que sus s煤bditos sean absolutamente 鈥榠nd铆genas鈥 en el sentido del ius solis 鈥損or lugar de nacimiento. Hoy, sabra (o tzabar; plural: tzabarim) es un t茅rmino 鈥渋nformal-devenido-formal鈥 (wikipedia dixit) de la moderna lengua hebrea para designar a cualquier jud铆o nacido en Israel 鈥搃ncluyendo sus Territorios Ocupados. De ah铆 que se haya popularizado la expresi贸n 鈥渕ythological sabra鈥. Cuando hayan muerto los viejos 鈥搒abra o no-, que creyeron ser una nueva tribu de Israel, todos y ninguno ser谩n sabra y el t茅rmino carecer谩 de sentido.

Mitolog铆a pol铆tica

Una sociedad militar y teocr谩tica como la actual israel铆 necesita fundar una mitolog铆a utilitaria, tendenciosa y hasta cuasi racional pero propia. En este sentido y puesto que Israel sigue siendo un Estado Aliyah, el hero铆smo, el terrorismo y la impunidad de los Sabra fueron sus primeras piedras -legendarias pero con intenci贸n de hipostasiarse en mitol贸gicas. Otras fueron y algunas todav铆a lo son:

El olvidado mito del primer Sabra: toda mitolog铆a que se precie debe escoger un Padre Fundador. En este caso es Avshalom Feinberg (1889-1917), connotado sabra y esp铆a al servicio de los brit谩nicos, quien cre贸 varias c茅lulas sionistas clandestinas antes de ser asesinado cerca del Sina铆 dizque 鈥榩or unos beduinos鈥 cuando volv铆a a Egipto. Ha sido etiquetado como 鈥渆l primer sabra鈥 y es una muestra de c贸mo la fantas铆a popular sionista gusta de aprovechar tanto el VT como el Nuevo Testamento. Un ejemplo obviamente inspirado por la novotestamentaria huida de la Sagrada Familia, nos lo aclara: nadie sab铆a d贸nde estaban los huesos de Feinberg cuando, despu茅s de la guerra de los Seis D铆as (1967), fueron encontrados debajo de una palmera que hab铆a crecido a partir de las semillas de d谩tiles que portaba en su bolsillo. Acostumbrados a que, en Europa, a diario se 鈥榙escubran鈥 aut茅nticas espadas de los fortachones ancestrales, sarc贸fagos royales con dos cabezas y hasta el primer templo de la Humanidad (Gobekli Tepe), s贸lo nos atrevemos a preguntar humildemente: semejantes d谩tiles, 驴mantienen una dormancia genes铆aca durante medio siglo? Es m谩s que dudoso pero no mezclemos las semillas con esa arqueolog铆a utilitarista y sectaria que progresa en Israel y, tampoco, con la invenci贸n de la tradici贸n sabra.

El mito del desierto florecido: los sionistas se vanaglorian de que supieron cultivar las peores tierras. Pero un estudio de su modelo de agricultura denuncia que es falso que su productividad sea superior a 1 鈥搖na marca normalita- pues es m谩s cierto que, si se contabilizan los insumos utilizados previamente 鈥搇os f贸siles los primeros-, la productividad de sus sembrad铆os cae debajo del -2 pasando a ser rotundamente inviable. Hace bastantes a帽os, estudiamos un ejemplo de desastre agrario (ver infra): durante la dominaci贸n brit谩nica, los Beduinos del Neguev -aunque b谩sicamente pastores- cultivaban el 16% del desierto. Hab铆an construido miles de peque帽as albercas para retener el agua de lluvia y hasta hab铆an domesticado una cabra adaptada al desierto鈥 hasta que el Tsahal (ej茅rcito) y su Patrulla Verde, destruyeron las represitas y mataron a las cabras.

En una comarca urbanizada desde hace milenios, es peliagudo identificar a los ind铆genas pre Independencia. Podemos solventar el problema etiquet谩ndolos como 鈥減alestinos鈥 pero, siendo rigurosos, sabemos que s贸lo existe una etnia indiscutible: los beduinos 鈥揳utodenominados arab (singular) y a麓rab (plural). Pero sin olvidar que beduino (= habitante del desierto) no es un etn贸nimo sino un apelativo utilizado por los urbanitas que terminaron llam谩ndoles badawi, singular y badu, plural (cf. A.P., 芦De la cabra asesina al neutr贸n clandestino: Los Beduinos del Neguev y el modelo de desarrollo israel铆禄, Naci贸n 脕rabe 16-17, pp. 37-44; Madrid, 1992)

El mito del enemigo interno: Puesto que el enemigo externo es tan conocido como menguante 鈥揑srael se ha hecho amigo de varios pa铆ses 谩rabes-, nos queda otro enemigo, el interno: obviamente, los palestinos. Pero no s贸lo son los fedayines 鈥搉ombre en desuso-, sino muy especialmente los jud铆os descontentos los que retrasan el progreso sionista. Ejemplo, el h茅roe jud铆o Mordechai Vanunu, siempre preso o medio preso por haber denunciado la existencia de Dimona, la ex secreta la central nuclear construida por Francia y camuflada como f谩brica textil.

El mito de la supremac铆a telem谩tica: en ese portaaviones nuclear que es Israel, cuando ya no funciona el mito de florecer el desierto, los sionistas se refugian en el mito telem谩tico con el famoso Pegasus como programa estrella. Naturalmente, olvidan que sus empresas cibern茅ticas son filiales de otras multinacionales. Y no pod铆a ser de otra forma porque la espina dorsal de Ciberia es la masa de programadores 鈥揾uelga a帽adir, esclavizados-, infinitamente mayor en India y en China que en el min煤sculo Israel.

El mito de Ad谩n: m谩s que un mito escrito y consolidado, en este caso hablamos de una obsesi贸n metodol贸gica: el adanismo. Es decir, m谩s que un Padre Fundador, observamos el prejuicio de esos sionistas que tienen la fea costumbre de creerse los primeros en hacer tal o cual proyecto. Pero, 驴de verdad que nunca antes se hab铆a cultivado la tierra prometida? Pues sepan los ad谩nicos que, en aquella Edad de Bronce con la que comenzamos estas notas, hay vestigios indudables de que los proto-sabra y los proto jud铆o-cananeos, gozaban de un modelo agrario m谩s efectivo que el moderno del desierto florecido. Otros铆, el terrorismo de los primeros Sabra es una bronca en patio de colegio comparado con el terror que exudan las p谩ginas del VT. Item m谩s, 驴qu茅 tiene de in茅dito convertirse en un portaaviones nuclear y en un campo de exterminio como Gaza todo ello al servicio de potencias occidentales? Adem谩s, 驴se puede ser original, ad谩nico, en una comarca tan pateada y estudiada como la antigua Palestina?

Los Sabra, hoy

En 2010, el 70% de los israel铆es eran sabras; en 2020, hab铆an ascendido al 78%, muchos dellos j贸venes.

Menor谩 como apoteosis de lo israelita. El monigote Srulik deviene el arquetipo del jud铆o colono.

Pioneros militarizados con sombreros tembel especializados en deportar palestinos.

Nos parece harto extravagante que, cuando estaban desapareciendo sus versiones de principios del siglo XX, el t茅rmino 鈥渟abra鈥 se mantuviera durante unas ag贸nicas d茅cadas gracias a un extravagante predicamento: la popularidad de Srulik un personaje de tebeo que es la ant铆tesis de un personaje popular anterior: el bravo soldado 艩vejk (J. Hasek, ca. 1920). Al contrario del esc茅ptico y ap谩tico checo de la IGM 鈥揾oy atracci贸n tur铆stica en Praga-, el Srulik (calzonas, sandalias y sombrero tembel) dise帽ado por el dibujante Dosh es escandalosamente sionista (militar nuclear, imperialista y activo genocida) Irritante pero m谩s a煤n cuando resulta que Srulik fue apresuradamente traducido al ingl茅s como Sabra y debe buena parte de su popularidad a que es una marca que identifica a las mercanc铆as sionistas. Sabemos que las identidades se inventan y mantienen merced a las referencias populares 鈥搃.e., el espa帽ol franquista como 茅mulo de los polic铆as Roberto Alc谩zar y Pedr铆n o del caballero Guerrero del Antifaz- pero nos acongoja que prosperen como s铆mbolos nacionales aglutinantes personajillos como un ni帽o invasor, unos torturadores y la soldadesca medieval.

NB. Comenzamos estas notas espoleados por una cuesti贸n etnohist贸rica que finaliz贸 en un cul-de-sac mayormente terminol贸gico -驴existieron los Sabra?-. Las terminamos indignados por una cuesti贸n humanitaria: la en茅sima matanza de gazat铆es perpetrada a finales de julio de 2022 por Israel contra el enorme campo de exterminio (lager, en teut贸n) de Gaza. La aplastante propaganda sionista que ha justificado esta fase del genocidio juega con uno de los fundamentos del Estado de Israel: que Palestina es tierra jud铆a 鈥榙esde tiempo inmemorial鈥. Pues no, recomendar铆a a los actuales rabinos y coroneles que se queden en David-Goliat y, quien idolatre al VT, que les compre esta mercanc铆a etnohist贸rica tan falsificada. Estas notas han buscado olvidar los amarillentos palimpsestos para demostrar que, hoy mismo, el sionismo adultera y corrompe esa noci贸n ad谩nica 鈥搇a veterotestamentaria, aparentemente s贸lo hereditaria y patrimonial pero expansionista y genocida en la pr谩ctica-, hasta en el caso extremo de sus supuestos ind铆genas primigenios: los ayer-y-hoy arcaicos e ignotos Sabra.

