En 1953 Nelson Rockefeller, el art铆fice de la medicina moderna, fue nombrado viceministro de sanidad de Estados Unidos. Fue quien financi贸 los primeros ensayos de la vacuna contra la polio. Seg煤n la doctrina, los laboratorios logran 鈥渁tenuar鈥 o 鈥渋nactivar鈥 los virus para luego inocul谩rselos a los ni帽os.

Inicialmente los procedimientos para ello fueron descubiertos por Jonas Salk, un cient铆fico elevado a los altares, junto a los dem谩s pr贸ceres de la humanidad. Sin embargo, la vacunci贸n fue un fracaso con grav铆simos riesgos para la salud infantil porque los laboratorios no lograron 鈥渁tenuar鈥 ni 鈥渋nactivar鈥 el virus.

La historia de la medicina conoce a esta chapuza como 鈥渋ncidente Cutter鈥 por el nombre de uno de los laboratorios que fabric贸 la vacuna. Como es l贸gico, fue cuidadosamente silenciado porque peri贸dicamente la polio y las vacunas que 鈥渆rradicaron鈥 dicha enfermedad se han presentado al mundo como uno de los grandes progresos de la ciencia moderna.

La inoculaci贸n de la vacuna de Salk fue suspendida casi inmediatamente y sustituida por otra, la de Albert Sabin, tambi茅n elevado a las cumbres de la ciencia, que en su caso concurr铆a con una circunstacia adicional: no patent贸 su vacuna, regalando sus derechos al mundo entero para 鈥渆rradicar鈥 la polio de la humanidad.

Lo que no se suele recordar es que Sabin no era m谩s que un empleado a sueldo de Rockefeller y que no se trataba de obtener beneficios inmediatos sino abrir un nuevo mercado para el capital. Empezaba un nueva 茅poca. Tras la polio y las vacunas contra la polio llegaron todas las dem谩s, que se empezaron a inocular masivamente a los ni帽os.

Ambos tipos de vacunas se preparaban de forma similar, con cultivos de poliovirus en c茅lulas procedentes de monos Rhesus, lo cual plante贸 un problema evidente que la doctrina dominante no quiere entender: los virus est谩n por todas partes y, en consecuencia, las c茅lulas de monos no eran un medio as茅ptico. Tienen sus propios virus.

Como consecuencia de una doctrina err贸nea, adem谩s de poliovirus, las vacunas portaban los virus propios de los macacos, entre ellos uno llamado SV40, que transmitieron a los ni帽os vacunados en los a帽os cincuenta del siglo pasado. Les inocularon dos virus, al menos, para prevenir la acci贸n posible de uno de ellos.

Como consecuencia, desde los a帽os cincuenta el virus de los simios se est谩 transmitiendo entre los seres humanos al menos por v铆a fetal, de las madres vacunadas a sus hijos, que no lo han sido. En Estados Unidos lo portan un 10 por ciento de los adultos sanos y un 5 por ciento de ni帽os menores de 12 a帽os, unos porcentajes que se duplican en los casos de inmunosupresi贸n (1).

Es l贸gico pensar que esos mismos porcentajes, o parecidos, se podr铆an encontrar en otros pa铆ses del mundo. Las estimaciones calculan que una cuarta parte de la humanidad es portadora de un virus que corresponde a otra especie zool贸gica. Aunque no se hayan vacunado contra la polio, millones de personas han recibido el SV40 de sus progenitores.

La contaminaci贸n con SV40 tambi茅n apareci贸 en las vacunas suministradas a los reclutas entre 1959 y 1961. Lo m谩s inquietante es que desde el principio se lanzaron advertencias de la posible contaminaci贸n con virus procedentes de los monos (2). En 1955 y 1956 se descubrieron numerosos de ellos en los ri帽ones de los macacos y s贸lo en 1958 Robert N. Hull descubri贸 20 tipos distintos, reiterando la advertencia (3).

En 1960 la multinacional Merck dej贸 de fabricarla y varias instituciones p煤blicas anunciaron que las vacunas se hab铆an retirado. No era verdad. A los ni帽os les siguieron inoculando las reservas existentes y en algunos pa铆ses se comercializaron al menos hasta los a帽os ochenta.

Los m茅dicos discuten hoy las consecuencias que las vacunas contra la polio hayan podido tener en la salud de millones de seres humanos en todo el mundo. Al respecto hay numerosa bibliograf铆a.

En 1962 se descubri贸 que el virus SV40 causaba c谩ncer en ratas (4), una conclusi贸n que se va imponiendo progresivamente, sobre todo desde la invenci贸n de la PCR. Hoy este virus se utiliza en los ensayos de laboratorio para crear c茅lulas 鈥渋nmortales鈥, es decir, de tipo cancer铆geno (5).

En 2001 se celebr贸 en Chicago una conferencia m茅dica para abordar las consecuencias sobre la salud humana del virus de los monos, vinculando el mesotelioma pleural al SV40, as铆 como los osteosarcomas, tumores cerebrales y linfomas no hodgkins.

En Estados Unidos las v铆ctimas han creado una fundaci贸n para investigar las consecuencias de las vacunas contra la polio (6).

Como todos los mitos modernos, la polio es una enfermedad que aparece envuelta en la bruma de los medios de comunicaci贸n y divulgadores seudocient铆ficos. A la primera enfermedad medi谩tica, con el Presidente Roosvelt como m谩ximo exponente, se le sum贸 la primera vacuna medi谩tica.

La OMS dijo en 2015 que las vacunas hab铆an 鈥渆rradicado鈥 la polio, aunque cinco a帽os despu茅s se desminti贸 a s铆 misma, como tiene por costumbre. Hab铆a detectado un nuevo brote en Sud谩n (7).

Como suele ocurrir, para demostrar la eficacia de las vacunas con datos cuantitativos, a la polio le cambiaron el nombre. Ahora ostenta nombres como s铆ndrome de Guillain-Barr茅 y otros. De esa manera las vacunas son siempre infalibles: una persona vacunada contra la polio no pod铆a ser diagnosticado de polio, sino de meningitis, por ejemplo.

El 6 de marzo de 2004, la revista nigeriana Weekly Trust public贸 una entrevista con el doctor Haruna Kaita en la que denunciaba otra constante de las campa帽as de vacunaci贸n en el Tercer Mundo: las vacunas orales contra la polio que se estaban suministrando a los ni帽os de aquel pa铆s africano conten铆an contaminantes t贸xicos con efectos anticonceptivos (8).

Notas

(1) S.Jafar, M.Rodr铆guez-Barradas, D.Y.Graham, J.S.Butel: Serological evidence of SV40 infections in HIV-infected and HIV-negative adults, en Journal of Medical Virology, vol.54, 1998, pgs.276 y stes.; J.S.Butel y otros: Evidence of SV40 infections in hospitalized children, en Human Pathology, vol.30, 1999, pgs.1496 y stes.

(2) Herald R. Cox: Viral vaccines and human welfare, en The Lancet, 1953, pgs.1 y stes.

(3) New viral agents recovered from tissue cultures of monkey kidney cells, en American Journal of Hygiene, vol. 68, 1958, pgs. 31 y stes.

(4) A.J.Girardi y otros: Development of tumors in hamsters inoculated in the neonatal period with vacuolating virus SV40, en Proceedings of the Society for Experimental Biology and Medicine, vol.109, 1962, pgs.649 y stes.

(5) Michael E. Horwin: A cancer causing monkey virus from FDA-approved vaccines, en Albany Law Journal of Science & Technology, vol. 13, 2003 http://www.sv40foundation.org/CPV-link.html

(6) http://www.sv40foundation.org/

(7) https://mpr21.info/la-oms-detecta-un-nuevo-brote-de-polio-en-sudan-despues-de-declarar-a-africa-libre-de-la-enfermedad/

(8) https://mpr21.info/2020/03/contagio-la-oscura-historia-de-las.html