Los mitos fundadores de la psiquiatr铆a son ciertos acontecimientos sin los cuales esta disciplina no existir铆a o no tendr铆a la forma que tiene hoy en d铆a. Los mitos fundacionales son importantes, porque nos ayudan a observar que las disciplinas necesitan un relato hist贸rico que las sustente. Con este relato sucede lo mismo que con la cultura de la salud mental: los acontecimientos reconocidos como relevantes hist贸ricamente se seleccionan seg煤n criterios de consenso y no necesariamente de veracidad. Ser铆a muy interesante incluir aqu铆 los mitos de otras disciplinas involucradas, como el trabajo social, la psicolog铆a o la enfermer铆a, pero desbordar铆a las intenciones del marco propuesto para este trabajo. Por tanto, nos centraremos en la psiquiatr铆a.

Hemos visto que, desde su nacimiento en el siglo XV, el ma颅nicomio颅 convivir谩 con otras formas de gesti贸n del sufrimiento ps铆quico, muchas de ellas vinculadas a la Iglesia y otras rela颅cionadas颅 con el cuidado familiar. No obstante, fue en la Europa del XVIII, durante los inicios de la industrializaci贸n en Inglaterra y en la 茅poca de la Revoluci贸n francesa, cuando el hacinamiento de grandes masas de trabajadores en ciudades 颅dormitorio insalubres provoc贸 de nuevo un incremento de sufrimiento ps铆quico y unas condiciones laborales que disminu铆an la capacidad de cuidado por parte del entorno familiar. En estas circunstancias, podr铆amos decir que sucede un segundo gran cambio en las estructuras que atend铆an al malestar. La aparici贸n de la psiquiatr铆a como disciplina con entidad propia se inserta en este contexto.

La burgues铆a francesa estrenaba su posici贸n como clase dominante. Impregnada de las ideas de la Ilustraci贸n, decidi贸 convertir los manicomios en la opci贸n hegem贸nica de la atenci贸n a la locura. Para eso fue necesario humanizarlos. El mito se帽ala que Philippe Pinel, en el contexto de la Revoluci贸n francesa, pidi贸 que se dejase de atar con cadenas a las personas internadas, en lo que se considera el mito fundador de la psiquiatr铆a como disciplina. Esto supuso una mejora de las condiciones de vida de los internos, aunque no necesariamente el fin de las cadenas en su totalidad. En esta 茅poca, se inauguraron una buena cantidad de manicomios y la psiquiatr铆a tom贸 forma dentro de la medicina, con un corpus te贸rico propio. Hasta entonces, los m茅dicos visitaban los manicomios de tanto en tanto, para asegurar la salud f铆sica de los internos y elaborar teor铆as sobre la locura, en las cuales se basaban pr谩cticas como las purgas y los ba帽os de agua fr铆a. En ese momento, se empieza a profundizar en el conocimiento acerca de la locura y comienzan a realizarse las primeras clasificaciones psicopatol贸gicas, con una cierta sistematizaci贸n. Tambi茅n se inicia la pr谩ctica del tratamiento moral,[1] con la intenci贸n de implementar un trato digno.

Sin embargo, la inercia de situar en esos tiempos y de personalizar en Pinel el inicio de una psiquiatr铆a humana han recibido cr铆ticas. El mismo investigador entrevistado nos dice al respecto:

[Los mitos fundacionales] juegan un papel de legiti颅maci贸n en la historia de la psiquiatr铆a. En el 谩mbito es颅pa帽ol, el jofrismo, como mito fundacional. Y el otro gran mito fundacional para la psiquiatr铆a francesa, pero tambi茅n [para la psiquiatr铆a] en general, es la liberaci贸n de los locos de sus cadenas. Esos cuadros tan famosos en los que aparece Pinel en la Salp锚tri猫re liberando a las locas de sus cadenas… surge toda una iconograf铆a.[2] Pinel apare颅ce como el gran fil谩ntropo, respetuoso con los derechos humanos de los pacientes. Esos cuadros est谩n hechos muy a posteriori, son cuadros de la segunda mitad del siglo XIX. Y est谩 por ver si esto realmente fue as铆. Es verdad que, en el marco de la Revoluci贸n francesa, las instituciones que se llamaban 芦hospital general禄, como grandes s铆mbolos del absolutismo, del Antiguo R茅gimen, sufrieron modifi颅caciones importantes. Pero la utilizaci贸n de esa liberaci贸n de los locos de sus cadenas constituye un mito fundacio颅nal, entre otras cosas porque ese tipo de reformas se pro颅ducen en el marco de las revoluciones burguesas que se est谩n llevando a cabo en muchos lugares. Es decir, que ese cambio de actitud en el marco de esos movimientos filant颅r贸picos en el que est谩 Pinel al mismo tiempo se est谩 dan颅do en muchos otros lugares. Es un cambio del Antiguo R茅gimen al nuevo, no es espec铆fico de la psiquiatr铆a.

El tratamiento moral terminar铆a fracasando, dando lugar hacia la mitad del siglo XIX a un modelo m谩s biologicista:

El tratamiento moral tiene raz贸n de ser bajo una idea psicologicista de la locura, utiliza relaciones basadas en el di谩logo […]. Se act煤a sobre las ideas equivocadas, sobre las pasiones desordenadas. A mediados del XIX, los alienistas reconocen que el tratamiento moral ha fracasado. Y esto coincide con un cambio en la conceptualizaci贸n de la locura. Los alienistas pasan de una concepci贸n m谩s psico颅ogicista a una m谩s organicista. Aparece la teor铆a de la degeneraci贸n.[3] Surgen una serie de teor铆as sobre la locura que la patologizan mucho m谩s y que la hacen mucho m谩s dependiente de lesiones f铆sicas. Por otro lado, empieza tambi茅n a considerarse incurable. Entonces los manicomios pasan de ser esas instituciones con vocaci贸n tera颅p茅utica a convertirse en instituciones m谩s tutelares, m谩s de exclusi贸n para sujetos irrecuperables.

Cruzando el charco, respecto al inicio de la psiquiatr铆a chilena, suelen se帽alarse asimismo dos mitos.[4] El primero de ellos tiene lugar en 1857, protagonizado por el m茅dico Manuel Antonio Carmona y Carmen Mar铆n, 芦la Endemoniada de Santiago禄: una chica que gritaba obscenidades, convulsionaba, no reaccionaba si le clavaban agujas y hablaba en varios idiomas. El caso se convirti贸, literalmente, en un espect谩culo, puesto que cuando padec铆a los episodios en los que se encontraba m谩s alterada, varias decenas de personas se agolpaban para verla. Este asunto se ha considerado determinante en el debate central que se pro颅dujo en aquella 茅poca: la locura como enfermedad biol贸gica o como posesi贸n demon铆aca. Manuel Antonio Carmona fue con颅siderado un firme defensor de la postura biol贸gica y, como tal, se habla de 茅l como el iniciador de una concepci贸n cient铆fica de la psiquiatr铆a chilena. En realidad, este m茅dico era muy conservador y religioso; la mayor parte de sus argumentos ten铆an que ver con deseos sexuales reprimidos (lo argument贸 antes que Freud) y con problem谩ticas del alma humana, m谩s que con cuestiones biol贸gicas. Pero todo esto se ha obviado, precisamen颅te porque es un mito fundador y, al igual que a Pinel, no se le atribuye lo que fue real, sino lo que es necesario.

El segundo mito tiene lugar en 1860, cuando Or茅lie颅 Antoine de Tounens, un abogado franc茅s, viaja a Chile y empieza a reunirse con los l铆deres de varias comunidades mapuches. Les plantea que hay que levantarse contra el Gobierno chileno, que, tras la victoria, 茅l se erigir谩 en rey de la Araucan铆a y que gobernar谩 sobre el pueblo mapuche. Lleg贸 a publicar en el diario El Mercurio un 芦Decreto de establecimiento del Reino de Araucan铆a y Patagonia禄. Es interesante hacer notar que los mapuches hab铆an reunido un ej茅rcito de varios miles de guerreros y que estaban dispuestos tanto a llevar a cabo el levantamiento como a nombrar rey a este abogado que, a primera vista, no ten铆a nada que ver con ellos. Pero Or茅lie es traicionado por unos amigos poco antes de la sublevaci贸n, es detenido y, en su confesi贸n, se帽ala que su profesi贸n era la de rey de la Araucan铆a. Tras un intenso debate, y la opini贸n de varios m茅dicos, fue considerado loco; en concreto, monoman铆aco (actualmente, se le habr铆a denominado 芦delirante禄). Fue devuelto a Francia y muri贸 en 1874 tras volver clandestinamente a Chile en varias ocasiones, tratando de alzar en rebeli贸n a las comunidades mapuches. Or茅lie funciona como mito fundador, porque el debate intentaba dirimir si se trataba de un delincuente, de un loco o de las dos cosas al mismo tiempo. Y, si este era el caso, si la locura exim铆a de responsabilidad o no sobre sus actos delictivos. No es una cuesti贸n secundaria, en su momento fue central para los inicios de la psiquiatr铆a en general. Si de este debate hubiese resultado vencedora la opini贸n de que la locura no exime en nada a la persona, esta disciplina ser铆a hoy muy distinta. El mito de rey de la Araucan铆a refleja este debate en Chile, aunque se estaba dando asimismo en diferentes pa铆ses.[5]

Ambos casos se consideran mitos fundadores de la psiquiar铆a en Chile. El caso de la Endemoniada de Santiago marca simb贸licamente el fin de las concepciones religiosas de la locura y el inicio de lo objetivo y lo cient铆fico. El caso del rey de la Araucan铆a trazar谩 las fronteras entre locura y delincuencia, psiquiatra y juez, manicomio y c谩rcel. En Europa, este tipo de debates tambi茅n se estaban dando, aunque el mito de Pinel es sin duda el m谩s conocido y su influencia se extiende a todos los lugares en los que est谩 presente la psiquiatr铆a. Lo que tienen en com煤n los tres ejemplos no es su fama, sino su importancia como momento bisagra. Permiten articular un itinerario hist贸rico en el que las ideas humanistas y cient铆ficas aparecen de manera ordenada, siguiendo una l贸gica. Por supuesto, esto no fue as铆. Las perspectivas chocaban entre s铆 y sus protagonistas se involucraban en luchas de poder. Estos casos tambi茅n son relevantes por su car谩cter mitol贸gico, en el sentido de que proporcionan una l贸gica justificatoria: la psiquiatr铆a se origina en un acto de humanidad que, como en el ejemplo de Pinel, proh铆be las cadenas. Como hemos visto en el cap铆tulo anterior, la cultura de lo mental fue ampliamente influenciada por una psiquiatr铆a francesa que se inicia en un contexto posrevolucionario muy complejo, el cual juega un papel con m煤ltiples aristas y que es dif铆cil de reducir a algo 芦bueno禄 o 芦malo禄. El mito de Pinel permite descontextualizar el famoso gesto y lo convierte en un acto deseable en s铆 mismo, sin precedentes ni consecuencias a largo plazo. El jofrismo, que hemos mencionado anteriormente, cumplir铆a una funci贸n similar en el 谩mbito espa帽ol. Por su parte, los mitos de Chile sirven para ejemplificar que la psiquiatr铆a es una ciencia. Obvian, como hemos comentado, la situaci贸n del pueblo mapuche, las tendencias religiosas de un m茅dico o las circunstancias de las mujeres en esa 茅poca. Son acontecimientos hist贸ricos explicados sin atender a la coyuntura pol铆tica y social; excepcionalmente buenos, con personajes intachables y conclusiones cerradas. Muchas de las percepciones que se tienen sobre las disciplinas psi est谩n basadas en un determinado relato hist贸rico, contado de una determinada manera e interpretado de una forma concreta. Los mitos fundadores no suelen considerarse mitos, sino hechos hist贸ricos. Y, al ocultar la compleja interacci贸n de hechos hist贸ricos del pasado, se enmascara, a su vez, la tambi茅n compleja interacci贸n de los del presente. Esta es su funci贸n 煤ltima.

* El texto que acabas de leer es un cap铆tulo del libro 芦P谩jaros en la cabeza禄 editado por virus editorial