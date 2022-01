–

Desde hace un par de a帽os, hay una gran reacci贸n en la izquierda espa帽ola que asume cada vez m谩s, tanto los marcos que extiende la Alt-Right global, como sus discursos y desinformaci贸n. La izquierda estadounidense es una de las m谩s damnificadas de esta desinformaci贸n producida por esta izquierda reaccionaria. Estos 煤ltimos asumen que, primero, no hay izquierda en los Estados Unidos y, segundo, que absolutamente todo lo que procede del entorno estadounidense es una obra del capital destinada a romper y resquebrajar 鈥渓o poco鈥 de izquierda que hay en Espa帽a. Siendo esto una falta de respeto, no 煤nicamente desde el punto de vista internacionalista, a los compa帽eros y las compa帽eras de la izquierda estadounidense 鈥搎ue se juegan sus vidas en la lucha鈥, sino a la propia izquierda espa帽ola y a la teor铆a marxiana al pensar que un producto empaquetado por el capitalismo estadounidense es capaz de romper una tradici贸n pol铆tica-filos贸fica.

Entre las desinformaciones que est谩n m谩s extendidas y que resuenan m谩s en los altavoces de esta 鈥渋zquierda鈥 reaccionaria, una es que las universidades estadounidenses exportan, en una suerte de conspiracionismo muy barato, una ideolog铆a destinada a romper la 鈥渧erdadera izquierda鈥 y que Black Lives Matter, producto de esta ideolog铆a, era un movimiento conformado por activistas apol铆ticos, en un primer momento, y que ahora sirve para hacer millonarias a sus creadoras, sin haber ni un trasfondo pol铆tico ni, como gustan decir, pol铆ticas 鈥渜ue cambien lo material鈥. Este discurso casa muy bien con el de la Alt-Right estadounidense que pivota entre decir que Black Lives Matter no hace nada real y que este movimiento es nada menos que terrorismo dom茅stico.

Fruto de esta asimilaci贸n del discurso de la Alt-Right, lo m谩s com煤n es que en esta izquierda reaccionaria se entienda a Black Lives Matter como un nido de activistas desorganizados que lo 煤nico que hacen es protestar cuando un negro o afroamericano es asesinado por los aparatos represivos estatales en los Estados Unidos y vender camisetas. Este mismo a帽o fuimos testigos de alg煤n art铆culo que pretendi贸 enfrentar esta imagen falsa que se tiene de Black Lives Matter con el Black Panther Party. Lo asombroso de esta comparaci贸n, que explicaremos que no tiene ning煤n sentido, es que el Black Panther Party elimin贸 hace ya 50 a帽os el reduccionismo de clase de este discurso reaccionario izquierdista. Curioso reivindicar aquello que te mata te贸ricamente para atacar lo que en la actualidad te mata en la pr谩ctica, mostrando un desconocimiento de ambos fen贸menos.

Para poder luchar contra este discurso falso que promueve la desinformaci贸n, lo primero que habr铆a que desmentir es la concepci贸n que se tiene sobre Black Lives Matter (en adelante BLM) como una mera organizaci贸n que se dedica a convocar protestas cuando unos polic铆as asesinan a una persona negra en los Estados Unidos. BLM, como todo movimiento procedente de la izquierda radical estadounidense, es una organizaci贸n ultradescentralizada: la base o las c茅lulas de este movimiento-organizaci贸n son las distintas filiales que hay repartidas por todas las ciudades de la geograf铆a estadounidense. Por lo tanto, para ver qu茅 actividades reales lleva a cabo Black Lives Matter hay que dirigir la mirada a estas filiales. Por ello, para la elaboraci贸n de este art铆culo se ha contactado con las filiales de Los 脕ngeles, Greater New York, Chicago y Washington DC.

Hay que tener en cuenta que BLM es una herencia del Black Panther Party. Este partido de corte socialista fue la vanguardia te贸rica del nacionalismo negro y del Black Liberation Movement en los Estados Unidos. Fue un partido que comenz贸 con vocaci贸n de autodefensa, con patrullas de personas negras que se paseaban por la ciudad con subfusiles mientras vigilaban a los polic铆as hacer su trabajo. Al cabo de un par de a帽os, y con la suficiente financiaci贸n, comenzaron unos ambiciosos programas sociales: desayunos para ni帽os negros y de clase trabajadora, educaci贸n gratuita, cl铆nicas m茅dicas, casas sociales e incluso una alianza con peque帽os empresarios locales. Mientras hac铆an estas labores sociales no descuidaron su horizonte, la emancipaci贸n de la clase obrera y la humanidad, siendo vanguardia te贸rica del movimiento comunista estadounidense superando el reduccionismo de clase trazando alianzas con el movimiento feminista, el movimiento de liberaci贸n gay y con otras organizaciones de distintas razas. BLM, desde 2013, copia esa ambivalencia de vanguardia te贸rica junto a los programas sociales[1]. De hecho, la gran mayor铆a de sus filiales se definen como 鈥渁nticapitalistas鈥 y en contra del patriarcado, del colonialismo y del supremacismo blanco.

La gran parte de actividades y programas sociales que hizo el Black Panther Party se circunscribieron a la zona de la Bah铆a de San Francisco, en especial en la ciudad de Oakland en donde se fundaron, y la ciudad de Chicago, de donde era uno de sus l铆deres m谩s carism谩ticos, Fred Hampton. Este partido consigui贸 aunar la lucha antirracista con el socialismo y la lucha de clases. Nunca sobrepas贸 los 5.000 miembros y por lo tanto sus programas sociales, financiados en gran parte por el Estado de California, fueron limitados, si bien sus proyectos, aparte del horizonte socialista y de liberaci贸n negra, era ambicioso: llegaron a unirse con el movimiento ecologista para intentar comprar terrenos p煤blicos y construir casas menos contaminantes y m谩s sanas para la clase obrera, abrir f谩bricas para dar zapatos a la comunidad, escuelas p煤blicas y cl铆nicas m茅dicas gratuitas para tratar a 鈥渓os negros y otros oprimidos鈥[2]. Hay que recalcar que consiguieron llevar a cabo estos programas con apenas 5.000 miembros, que fueron duramente reprimidos y sus l铆deres o encarcelados o asesinados por el Estado, pero sus proyectos quedaron grabados a fuego en la izquierda estadounidense[3].

Por ello, en 2013, cuando surge BLM, estos tienen bastantes referentes pasados a los que mirar, empezando por Malcolm X, Angela Davis, Fred Hampton, Bobby Seale y Huey Newton. El nacimiento de este movimiento no se puede entender sin las protestas contra la violencia policial ejercida contra la poblaci贸n negra y la lucha antirracista, siendo estas las primeras y 煤nicas actividades que llevaron a cabo. Pero conforme pasaron los a帽os y el movimiento aument贸, y con ello sus miembros, ese movimiento que parec铆a encarnado en sus tres fundadoras se descentraliz贸 y se comenzaron a abrir filiales en distintas ciudades estadounidenses con autofinanciaci贸n. Y es en estas filiales donde los proyectos y sue帽os del Black Panther Party vuelven a la vida: primero los desayunos y comidas para la clase obrera de las ciudades y luego otros proyectos como bancos de alimentos, farmacias y asesoramiento legal en todas ellas[4]. El enfrentar este movimiento con el Black Panther Party es absurdo, puesto que el Black Panther Party comenz贸 de la misma manera: una lucha contra el racismo y la violencia policial que hizo que Bobby Seale se estudiase todas las leyes del Estado de California para la autodefensa de la comunidad as铆 como la preocupaci贸n por la salud de los ni帽os con lo que comenz贸 el desayuno gratuito para ellos[5].

Pero todas estas luchas 鈥渕ateriales鈥 del Black Panther Party fueron acompa帽adas por una b煤squeda, debido al nacionalismo negro, de la verdadera cultura negra. El Black Panther Party comenz贸 a interesarse por el arte, la m煤sica y los 鈥減erformances鈥 que les har铆a negros, que les devolver铆a (crear铆an) una (en) identidad. Se ha criticado bastante el apoyo que las filiales de BLM ha dado para realizar obras de arte o performances art铆sticos, sin tener en cuenta que, al igual que el Black Panther Party, esta estrategia parte de un intento de recuperar la 鈥渃ultura perdida鈥 de un pueblo al que se le fue arrebatada con el comercio de esclavos, el yugo de la esclavitud y de la segregaci贸n posterior.

Otras cr铆ticas que se la han hecho al propio BLM, desde sus filas o desde la izquierda estadounidense, es su acercamiento a los dem贸cratas. De hecho, la mayor cr铆tica es que se financian a trav茅s de la misma plataforma 鈥渁ctblue鈥. Cuando, honestamente, la cr铆tica deber铆a ir por el camino de la transparencia: sabemos que recibieron unos 15 millones de d贸lares este 煤ltimo a帽o, pero no se sabe c贸mo se repartieron entre sus filiales. La 煤nica filial que tiene un desglose de los donativos recibidos y de como se invierten en la comunidad es la de Seattle[6]. Esta connivencia con los dem贸cratas es igualmente una media verdad, pues en 2016 hicieron un escrache a la candidata dem贸crata a la presidencia Hillary Clinton hasta echarla de una conferencia que iba a realizar en una universidad, apoyando claramente al izquierdista Bernie Sanders como 煤nica opci贸n real que ve铆an para la mejora de la clase obrera estadounidense[7].

Recientemente, se ha conformado una coordinadora dentro del movimiento, llamada Movement 4 Black Lives de un corte m谩s radical y m谩s anticapitalista[8]. Las filiales adscritas a esta coordinadora son las que tienen los programas m谩s ambiciosos y las que promueven el 鈥淒efund The Police, invest in our communities鈥. Por ejemplo, la de Greater New York y Washington DC tienen reparto de comida a domicilio y farmacias propias, as铆 son las m谩s relacionadas con los sindicatos radicales del pa铆s y son las que organizaron durante la pandemia la huelga de inquilinos. Igualmente BLM a nivel nacional en colaboraci贸n con filiales est谩 creando un fondo de viviendas sociales para la diversa clase trabajadora.

Sus luchas 鈥渕ateriales鈥 son tan reales que el movimiento BLM y su filial en Washington DC fueron capaces de acampar delante del congreso estadounidense cuando se termin贸 la moratoria de alquiler (que iba a desahuciar a millones de familias en todo el pa铆s), sacar de los despachos a las congresistas Cori Bush y Alexandria Ocasio-Cortez para conseguir en apenas 48 horas una nueva moratoria[9]. A d铆a de hoy, BLM reparte comida en m谩s de 100 ciudades estadounidenses y es uno de los mayores movimientos de su poblaci贸n en la historia del pa铆s[10]. En el barrio de Bed-Stuy en Brooklyn (NYC) mientras protestaban contra el asesinato de George Floyd, estuvieron organizando el movimiento vecinal en contra de los grandes tenedores de vivienda de la ciudad que no solo quer铆an cobrar la renta cuando no hab铆a trabajo posible, sino que la sub铆an. Junto con esta organizaci贸n vecinal crearon un banco de alimentos y un mural en la calle principal del barrio Fulton St.

Por lo tanto, nos encontramos ante un movimiento que, obviamente, no es comunista, pero en el que los comunistas y toda la izquierda estadounidense est谩n volcados porque puede ser la punta de lanza que atraviese al supremacismo blanco y, con ello, pueda debilitar el capitalismo en los Estados Unidos.

驴Qu茅 es lo que teme tanto la izquierda reaccionaria de este movimiento para mentir sobre 茅l? Que es un movimiento que nace del magma cultural de los debates de la izquierda estadounidense post-1968 sobre la diversidad de la clase obrera, es un movimiento que reivindica estos debates, que sabe que no hay emancipaci贸n humana si no se elimina el racismo, la transfobia, la homofobia y el patriarcado de la faz de la tierra. Pero que, como dec铆an los Black Panthers, 鈥淭heory with No Practice Ain麓t shit!鈥, y por lo tanto, mientras tienen ese horizonte emancipador trabajan tanto en el 谩mbito te贸rico como en la calle para conseguirlo. Lo que teme esta izquierda reaccionaria es un movimiento con el alma del Black Panther Party que te贸ricamente los aniquila. El colectivo LGTB de los a帽os 70 era denostado por toda la sociedad estadounidense y por algunos comunistas, incluso la organizaci贸n estudiantil Student for Democratic Society no teorizaba sobre ellos, hasta que en 1971 los l铆deres del Black Panther Party le tendieron la mano a los de Stonewall porque vieron no solo el potencial revolucionario de las propias y 煤nicas demandas del colectivo, sino tambi茅n una opresi贸n m谩s creada por el capitalismo contra el que luchaban. Black Lives Matter es capaz de aunar la lucha por lo queer, por las vidas trans y la lucha obrera que realiza la clase trabajadora en los Estados Unidos[11]. Es el ejemplo que destruye el castillo de naipes te贸rico y falso que ha construido esta izquierda reaccionaria. Por no hablar que su teorizaci贸n sobre el saqueo como estrategia pol铆tica es la que m谩s da帽o ha hecho a la propiedad privada en d茅cadas.

Jaime Caro Morente (@JaimeCaroM) es doctor en Historia Contempor谩nea especializado en historia del movimiento obrero y la izquierda estadounidense.

