February 28, 2022

Pedro trabaja en la asociaci贸n La Rueca, Mar铆a en la Fundaci贸n Tomillo y Ana en la empresa Merino y Merino. Son tres educadoras sociales que ejercen en entidades que gestionan de manera externalizada programas del departamento de juventud y de los servicios sociales del Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid. Los tres son delegados de CNT y deciden no dar sus nombres verdaderos para este reportaje. Afirman que es un sector en el que todas se conocen y temen por su futuro laboral. La precariedad y el acoso est谩n a la orden del d铆a. No en vano, Pedro ha sido despedido, Mar铆a denuncia despidos sist茅micos en su entidad y Ana est谩 de baja por ansiedad junto a varias compa帽eras m谩s.

En una conversaci贸n con El Salto, las tres explican que su trabajo se enmarca dentro de una de las patas del estado del bienestar. Las otras dos patas ser铆an la sanidad y la educaci贸n. Sin embargo, su servicio est谩 much铆simo m谩s devaluado, afirman, debido a que est谩 altamente externalizado. 鈥淣uestro sector no tiene el estatus social que tienen la sanidad y la educaci贸n: es un sector feminizado y adem谩s nuestro trabajo siempre ha estado ubicado en los cuidados. Nuestras funciones son un roll femenino. Nos ocupamos de lo que el sistema no puede ocuparse. Esto hace que nuestro sector tenga muy poco estatus lo que significa que pueden manipular nuestro c贸digo deontol贸gico鈥, explica Pedro, quien acaba de ser despedido de La Rueca, una entidad con un 72% de mujeres en plantilla.

Seg煤n las estimaciones de representantes sindicales del ayuntamiento, entre un 90 y un 95% de los recursos humanos est谩n externalizados

Seg煤n los presupuesto del Ayuntamiento de Madrid, la cantidad gastada en servicios sociales y promoci贸n durante 2021 fue de 421.832.752 euros. De estos, 305.580.464 fueron para gastos y servicios. 300.983.673 fueron para trabajos realizados por otras empresas y profesionales, esto es un 71%. Seg煤n las estimaciones de representantes sindicales del ayuntamiento, entre un 90 y un 95% de los recursos humanos est谩n externalizados.

Antonio, tambi茅n nombre ficticio, es delegado de CNT en Servicios Sociales del Ayuntamiento de Madrid y dibuja el panorama as铆: 鈥淓n un centro de servicios sociales, la mitad de la plantilla de ordenanzas est谩 externalizada. Los administrativos s铆 son funcionarios y los trabajadores sociales tambi茅n. Pero los educadores sociales trabajan en entidades a trav茅s de conciertos鈥, explica lo cual, asegura, dificulta mucho la intervenci贸n sostenida en el tiempo dada la inestabilidad y la precariedad de estas contrataciones.

Las hay que son asociaciones y fundaciones de peque帽o o mediano tama帽o como La Rueca y Fundaci贸n Tomillo. Las hay que son empresas como Merino y Merino. Estas llevan, sobre todo, programas socioculturales, laborales y de ocio y tiempo libre. Y luego est谩n los conciertos con grande entidades, que llevan los centros de d铆a, el servicio de teleasistencia o el Servicio de Asistencia a Domicilio (SAD). Este 煤ltimo se encuentra en manos de la multinacional Clece.

Asociaciones 鈥渢apadera鈥

Este art铆culo no va a centrar su atenci贸n en las grandes subcontratas. Los representantes sindicales consultados avisan del peligro de 鈥渃amuflaje鈥 que se instala en algunas de las peque帽as asociaciones y fundaciones, supuestamente 鈥渟in 谩nimo de lucro鈥. Hablan de 鈥渉ipocres铆a鈥 en unas entidades 鈥渢apadera鈥 que acosan y derriban al trabajador que protesta.

鈥淓n algunos casos solo asociaciones y fundaciones pueden presentarse a determinados pliegos. La Rueca, en su modelo de trabajo, funcionan como una empresa, pero son una asociaci贸n porque les pone en mejor situaci贸n para competir en algunos pliegos y les abre la oportunidad de obtener subvenciones鈥, explica Pedro.

鈥淒icen que tienen 95 socios y solo conocemos al director. Nunca se ha hecho una asamblea de socios en los nueve a帽os que yo he estado trabajando鈥

Seg煤n sus cuentas, que hacen p煤blicas, esta entidad recibi贸 m谩s de 1,4 millones de euros de donaciones y subvenciones en 2020. M谩s de 900.000 euros provienen de instancias municipales. 鈥淒icen que tienen 95 socios y solo conocemos al director. Nunca se ha hecho una asamblea de socios en los nueve a帽os que yo he estado trabajando鈥, asegura el representante sindical.

Pedro trabajaba como coordinador en un centro comunitario en el barrio de San Blas. Realizaban atenci贸n comunitaria, acciones relacionadas con la migraci贸n y la convivencia. 鈥淟a represi贸n contra mi persona empieza cuando creamos una secci贸n sindical de CNT hace cuatro a帽os. Me quitaron de coordinar el centro. Y a partir de ah铆 comienza un acoso de baja intensidad pero contin煤o鈥. Un acoso que ha acabado con su despido el pasado 15 de diciembre. Alegaban que hab铆an perdido el proyecto y, por tanto, un despido objetivo. 鈥淚niciamos el conflicto el 15 de enero de manera interna, comunicando a las compa帽eras que 铆bamos a solicitar su apoyo mutuo. Ellos a la semana se retractan y reconocen que me despido es nulo. Ha sido una victoria sindical y estoy analizando si me reincorporan o no鈥, explica.

鈥淐ada diciembre hay una campa帽a de despidos de mayor o menor escala en un proceso de limpieza ideol贸gica que lleva haciendo desde hace cuatro a帽os. Todos los diciembres hay p谩nico, preocupaci贸n y tensi贸n. Parecen ERTE encubiertos que nunca se ponen en la mesa con todas las de la ley鈥

Bloody December

La duraci贸n de los proyectos es una manera de coaccionar al personal. Su estabilidad laboral depende de esta duraci贸n, tal y como explica Mar铆a, representante sindical de la Fundaci贸n Tomillo, que explica que en su entidad todos los a帽os hay un bloody december. 鈥淐ada diciembre hay una campa帽a de despidos de mayor o menor escala en un proceso de limpieza ideol贸gica que llevan haciendo desde hace cuatro a帽os. Todos los diciembres hay p谩nico, preocupaci贸n y tensi贸n. Es un clima normalizado. Parecen ERTE encubiertos que nunca se ponen en la mesa con todas las de la ley. Y tambi茅n pasa en junio鈥, explica esta delegada sindical.

Sara 鈥攖ambi茅n nombre ficticio 鈥攖rabajaba en uno de los programas de la Fundaci贸n Tomillo para adolescentes en situaci贸n vulnerable, llamado CIMTO, un programa de hosteler铆a financiado por la Comunidad de Madrid para menores tutelados. Aprenden cocina y atenci贸n en sala. Ella era formadora en sala, hasta que el pasado 15 de diciembre la despidieron. La excusa: que una compa帽era que se encontraba de excedencia se quer铆a reincorporar y hab铆a pedido su puesto. Seg煤n fuentes sindicales, la realidad es que a Sara se la despide por ser una trabajadora combativa.

鈥淢e dejaron en la calle con dos criaturas. Quer铆an pasarme de formadora a usuaria鈥

鈥淎 m铆 la renovaci贸n de enero de 2021 me la dieron en septiembre y yo dije que despu茅s de nueve meses no firmaba, porque mi contrato se hab铆a transformado en indefinido. Adem谩s, hab铆a solicitado un permiso para poder estudiar y cuidar鈥, explica. Y denuncia una 鈥済ran hipocres铆a鈥. 鈥淢e dejaron en la calle con dos criaturas. Quer铆an pasarme de formadora a usuaria鈥, afirma.

Y esto, asegura, tiene graves consecuencias para los adolescentes dependientes de estos programas. 鈥淗ay cambios brutales de equipo. Lo primero que generas con los participantes es v铆nculo. La rotaci贸n de personal es brutal a nivel emocional. Mis alumnos quer铆an hacer una huelga cuando me echaron鈥, cuenta.

Seg煤n los datos que hace p煤blicos la entidad, la Fundaci贸n Tomillo obtuvo en 2020 un presupuesto de 8,7 millones de euros. Un 63% proceden de fondos p煤blicos. Mar铆a, que confirma la historia de Sara, habla de despidos por pelear sus condiciones, abundancia de contratos fijos discontinuos que son despedidos durante las vacaciones de verano y de invierno y 鈥渓impieza ideol贸gica鈥 en una entidad que bebe altamente de lo p煤blico.

鈥淣uestro c贸digo deontol贸gico basado en lo comunitario, en la dignidad en la atenci贸n, en la transformaci贸n, en el querer dejar de ser necesarias en alg煤n momento, en llegar a desaparecer, ellos no pueden consentirlo. Se les acaba el chiringuito鈥

鈥淔iguras que se inclinan por lo comunitario, que llevaban mucho tiempo en la fundaci贸n han sido despedidas, sustituidos por figuras que apuestan por un modelo neoliberal鈥. Y destaca un 鈥渁bismo ideol贸gico鈥 con la directiva. 鈥淭enemos una gran diferencia en cuanto a la vocaci贸n y a nuestra labor. Nuestro c贸digo deontol贸gico est谩 basado en lo comunitario, en la dignidad en la atenci贸n, en la transformaci贸n, en el querer dejar de ser necesarias en alg煤n momento, en llegar a desaparecer… y ellos no pueden consentirlo. Se les acaba el chiringuito鈥, advierte.

Empresas en lo social

Ambiente que, aseguran, se ha recrudecido desde que el PP necesit贸 que Vox le apoyara en la investidura del alcalde, Jos茅 Luis Mart铆nez Almeida. 鈥淎 nosotras nos han prohibido llevar camisetas reivindicativas鈥, cuenta Ana. Esta delegada sindical, de baja por ansiedad junto a varias compa帽eras, trabaja en el Programa Quedat, un proyecto de intervenci贸n socioeducativa que atiende a juventud con necesidades psicosociales, econ贸micas y familiares, con perfiles de riesgo y en situaciones de vulnerabilidad muy complicadas. Est谩 presente en 16 distritos de Madrid y lo gestiona la empresa Merino y Merino producciones, que nada tiene que ver con lo social. Seg煤n su c贸digo de Clasificaci贸n Nacional de Actividades Econ贸micas (CNAE) se dedica a las artes esc茅nicas.

鈥淪e dedican al montaje de fiestas de barrio y cabalgatas. Desde 2017 gestionan el Quedat, durante los dos primeros a帽os junto a la Fundaci贸n Tomillo鈥, explica Ana. El 60% de las profesionales del programa son mujeres. Las educadoras sociales est谩n contratadas como educadoras a secas, una categor铆a inferior, pese a que son educadoras sociales y en el pliego se marcan las funciones correspondientes a su puesto y deber铆an contratarlas as铆, tal y como explica Ana. 鈥淧or ello, se llev贸 a cabo una inspecci贸n de trabajo contra la empresa en julio de 2021, por la cual se la ha demandado y estamos a la espera de juicio鈥, explica la representante sindical.

Ana explica como empezaron a batallar por sus problemas laborales. 鈥淓n 2020 denunciamos a la empresa porque se nos vulner贸 el derecho a vacaciones. Ganamos el juicio. A todas las compa帽eras que hemos denunciado se nos ha ejercido una fuerte presi贸n continuada en el tiempo, pudi茅ndose considerar acoso laboral, mediante acciones de desgaste. Yo estoy de baja por ansiedad y como yo se encuentran m谩s compa帽eras. Es un hostigamiento constante, donde se nos exig铆a m谩s y se nos ten铆a olvidadas. A veces es muy complicado demostrar que lo est谩s sufriendo鈥, explica.

Evaluar la cantidad y no la calidad

Tampoco sienten reconocido su trabajo. 鈥淭rabajamos l铆neas de intervenci贸n, no somos un programa para jugar con chavales. No somos una sala de juegos. Tenemos un mont贸n de participantes con problemas de adicciones, situaci贸n de calle, con temas de salud mental… etc. Y es un proyecto voluntario, vienen porque conectan con nosotras鈥, explica Ana quien se queja de que les piden informes que incluyan datos cuantitativos, pero no cualitativos. 鈥淨uieren que cada d铆a vengan un n煤mero x de chavales, pero lo importante no es eso, es la intervenci贸n que hacemos con los que vienen鈥.

鈥淓val煤as a cu谩ntos has insertado en Coca-Cola, a cu谩ntas en Dunkin Donuts鈥 Estamos cogiendo a j贸venes de los suburbios de Madrid, machacados y machacadas por la violencia estructural que han soportado, y les est谩s preparando para ser el nuevo precariado鈥

Mar铆a, delegada en la Fundaci贸n Tomillo, coincide en la ausencia de una adecuada evaluaci贸n de los programas. 鈥淣o se hacen evaluaciones cualitativas, formadas por un grupo de t茅cnicas sentadas hablando c贸mo se mejora una intervenci贸n para que el d铆a de ma帽ana deje de ser necesaria, para transformar la realidad鈥. En la Fundaci贸n Tomillo uno de los objetivos es la inserci贸n laboral, pero, para Mar铆a, el trabajo se justifica con cifras, no con futuros alternativos para los chavales. 鈥淓val煤as a cu谩ntos has insertado en Coca-Cola, a cu谩ntas en Dunkin Donuts鈥 Estamos cogiendo a j贸venes de los suburbios de Madrid, machacados y machacadas por la violencia estructural que han soportado, y les est谩s preparando para ser el nuevo precariado鈥, explica mientras las tres delegadas sindicales concluyen que hacer caja con la intervenci贸n social es el 煤nico impulso de sus entidades.

