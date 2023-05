A partir de les 10 h del mat铆 han comen莽at a sortir cap a Cornell脿 cinc columnes diferents, des de Gav脿, Santa Coloma de Cervell贸, l鈥橦ospitalet de Llobregat, el Prat de Llobregat i el barri de Sant Ildefons de Cornell脿 mateix. A m茅s, durant el trajecte s鈥檋an afegit a la marxa grups de manifestants de Castelldefels, Begues, Viladecans, la Col貌nia G眉ell i Sant Boi de Llobregat.

Al final del recorregut els manifestants s鈥檋an concentrat al cam铆 del Rugbi de Cornell脿, al peu de la passarel路la de vianants sobre el riu Llobregat, on representants de diferents grups locals en lluita han expressat la preocupaci贸 per la situaci贸 territorial, social, ambiental i econ貌mica de la comarca. Han pres la paraula portaveus de SOS Baix Llobregat i l鈥橦ospitalet, No M茅s Blocs/Un Altre L鈥橦ospitalet 脡s Possible, Salvem l鈥檈ntorn de la Col貌nia G眉ell, 6 Eixos de Ciment, de Castelldefels, i la plataforma Ribera-Salines, de Cornell脿 de Llobregat.

鈥淎 tres setmanes de les eleccions municipals 鈥揾a dit S铆lvia Ruiz en nom de SOS Baix Llobregat i l鈥橦ospitalet鈥, el crit que ens sorgeix i que volem adre莽ar a les forces pol铆tiques que hi concorren 茅s: Aturem l鈥檜rbanisme de merda. Defensem la comarca. 脡s un urbanisme especulador, insostenible, irresponsable, vestit amb bones paraules i parlant de la necessitat d鈥檋abitatge social. Doncs si 茅s aix貌, per qu猫 no es construeix 煤nicament l鈥檋abitatge social que manca, un cop rehabilitats els habitatges buits i els barris degradats que tenim a la comarca?鈥

Els manifestants han expressat una forta decepci贸 pel Pla Director Urban铆stic Metropolit脿 (PDUM) aprovat inicialment per l鈥櫭rea Metropolitana de Barcelona (AMB). 鈥淟a majoria dels plans urban铆stics previstos sobre espais naturals o agraris de la nostra comarca 鈥揾a dit la representant de SOS Baix Llobregat i l鈥橦ospitalet鈥 es mantenen vigents. El PDUM, per tant, contradient tots els seus objectius ambientals, comporta en realitat una p猫rdua important d鈥檈spais naturals i agraris que s贸n claus per la conservaci贸 de la biodiversitat, per la lluita contra el canvi clim脿tic, per la rec脿rrega dels aq眉铆fers, per la sobirania alimentaria, per la salut i, en definitiva, pel benestar de la poblaci贸.鈥