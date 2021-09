Mobilització contra la visita del rei la vigília de l’1-O

Mobilitzaci贸 contra la visita del rei la vig铆lia de l’1-O

Felip VI inaugura avui el Sal贸 Internacional de l’Autom貌bil, juntament amb el president del govern espanyol, Pedro S谩nchez. Entitats sobiranistes, partits i organitzacions independentistes han convocat una concentraci贸 de rebuig a la divuitena visita del monarca des del refer猫ndum de 2017

Concentraci贸 contra la visita del rei Felip VI amb motiu de la clausura del sal贸 Barcelona New Economy Week, el 9 d’octubre de 2020 / VICTOR SERRI

Reapareix el rei la vig铆lia de l鈥1 d鈥檕ctubre per inaugurar l鈥橝utomobile, el Sal贸 Internacional de l鈥橝utom貌bil, que se celebra a la Fira de Barcelona. Felip VI, conjuntament amb el president del govern espanyol, Pedro S谩nchez, faran un recorregut a mig mat铆 pels diferents expositors. Sota el lema 鈥淐atalunya no t茅 rei鈥, 脪mnium i l鈥橝NC han convocat una concentraci贸 a la pla莽a Espanya a dos quarts de dues, una crida a la qual s鈥檋an sumat els CDR, els partits independentistes 鈥揓unts, ERC i la CUP鈥, aix铆 com el conjunt d鈥檕rganitzacions de l鈥檈squerra independentista, amb el missatge 鈥淎ls Pa茂sos Catalans no tenim rei鈥.

Abans de l鈥檃gost, el monarca va visitar Catalunya tres vegades en quinze dies: va presidir les jornades del Cercle d鈥橢conomia a l鈥橦otel W Barcelona el 16 de juny, els dies 27 i 28 de juny va inaugurar el Mobile World Congress 鈥搇a primera visita despr茅s dels indults als presos i preses independentistes鈥 i l鈥1 de juliol va ser a Barcelona amb la Princesa Leonor amb motiu de la cerim貌nia d鈥檈ntrega dels Premis Fundaci贸 Princesa de Girona. Amb motiu de totes les visites hi ha hagut cremes de fotos del rei o mobilitzacions, per貌 molt m茅s minorit脿ries que en ocasions anteriors.

Des de l鈥1-O, el rei espanyol ha visitat Catalunya divuit vegades. La primera d鈥檈nguany va ser el mes de mar莽 a la planta de Seat de Martorell, amb motiu del setant猫 aniversari del naixement de la filial del grup automobil铆stic Volkswagen i despr茅s d鈥檋aver quedat suspesa per la quarantena el mes de desembre. En aquesta ocasi贸, tant els Comit猫s de Defensa de la Rep煤blica (CDR) com les entitats sobiranistes van convocar protestes per mostrar el seu rebuig de la monarquia. Els CDR demanaven donar al rei i a S谩nchez 鈥渓a rebuda que mereixen鈥 amb un crit 鈥減er la llibertat d鈥檈xpressi贸, les represaliades i la Rep煤blica鈥 i ho van fer a la pla莽a Joan Serrats de Martorell. 脪mnium i l鈥橝NC van anunciar accions en diferents ponts que rodegen el complex industrial de Seat. Abans, l鈥檃genda del monarca a Catalunya de 2020 havia acabat amb l鈥檈ntrega del Premi Cervantes al poeta Joan Margarit, un acte que no figurava a l鈥檃genda oficial de la casa reial i es va celebrar amb absoluta discreci贸, transcendint als mitjans a posteriori.

Mobilitzaci贸 amb motiu de la visita del rei per la clausura del sal贸 Barcelona Economy Week el 9 d鈥檕ctubre de 2020|VICTOR SERRI

L鈥櫭簂tima gran mobilitzaci贸 contra el rei es va produir el 9 d鈥檕ctubre passat, amb motiu de la seva participaci贸 en l鈥檃cte d鈥檈ntrega de premis de la Barcelona Economy Week, convidat pel Consorci de la Zona Franca. El vespre anterior es va fer una crema de fotos del monarca i l鈥檈ndem脿 diverses entitats i col路lectius van convocar mobilitzacions de rebuig.

Dos mesos i mig abans, el 20 de juliol de 2020, el monarca va visitar, amb la reina Let铆cia, el monestir de Poblet, despr茅s de suspendre el pas per Figueres i Barcelona. Des de primera hora del mat铆, es van cremar pneum脿tics a les vies de l鈥橝VE i la circulaci贸 entre Girona i Figueres va quedar interrompuda. Sota el lema 鈥淐atalunya no t茅 rei鈥, una marxa va rec贸rrer dos quil貌metres a peu fins al monestir on se celebrava l鈥檃cte amb la compareixen莽a d鈥檃lcaldes de la comarca.

Mobilitzaci贸 contra la visita del rei el juliol de 2020 a Poblet|脪MNIUM

Nom茅s havien passat cinc mesos del pol猫mic discurs del dia tres d鈥檕ctubre de 2017, quan Felip VI va aterrar a Barcelona per inaugurar el Congr茅s Mundial de M貌bils (MWC). Milers de manifestants van encerclar el Palau de la M煤sica on se celebrava el sopar d鈥檌nauguraci贸 de l鈥檈sdeveniment, i ni un miler d鈥檃ntiavalots dels Mossos d鈥橢squadra ni un centenard鈥檃gents de la policia espanyola, no van poder perimetrar permanentment les quinze manifestacions que esperaven l鈥檃rribada del monarca a la Via Laietana. Dinou persones van ser ateses in situ pel Sistema d鈥橢merg猫ncies M猫diques (SEM), ferides per les c脿rregues policials, algunes d鈥檈lles amb fractures i lesions al cap, i quatre d鈥檈lles traslladades a l鈥檋ospital. De fet, el jutjat d鈥檌nstrucci贸 n煤mero 5 de Barcelona, mesos m茅s tard, va admetre a tr脿mit la den煤ncia d鈥檜na dona que assegurava haver estat empesa violentament per antiavalots dels Mossos i, com a conseq眉猫ncia, operada d鈥檜na fractura de t铆bia. El Centre de defensa de drets humans Ir铆dia tamb茅 porta el cas d鈥檜n home que va ser ferit al cap per un cop de porra d鈥檜n Mosso d鈥橢squadra, que va denunciar el cas davant la just铆cia. Dos periodistes de la Directa van participar com a testimonis en la fase d鈥檌nstrucci贸 del cas.

El rebuig al monarca va continuar manifestant-se al carrer el mes d鈥檃bril, quan va viatjar a Barcelona per l鈥檈ntrega oficial dels despatxos als nous jutges a l鈥橝uditori, un acte que se celebra anualment i que enguany es va fer a Madrid. Mentre els CDR es van manifestar al carrer Marina i van marxar cap a la cru茂lla amb l鈥檃vinguda Meridiana, les estudiants de l鈥橢scola Superior de M煤sica de Catalunya (Esmuc) van fer un acte de protesta al vest铆bul de l鈥橝uditori amb una asseguda a la porta i van ser desallotjats pels Mossos amb la t猫cnica d鈥檃rrencar cebes.

Concentraci贸 contra el rei Felip VI al voltant del Palau de la M煤sica el febrer de 2018|MIGUEL LOPEZ MALLACH

Tamb茅 van ser els CDR els primers a convocar a Tarragona, a pocs metres del Nou Estadi, sota el lema #QueCorriElBorb贸, perqu猫 arribava a la ciutat per a la inauguraci贸 dels Jocs Mediterranis. Una mica m茅s tard, tamb茅 van fer-ho 脪mnium i l鈥橝NC. Un fort desplegament policial dels Mossos d鈥橢squadra va barrar el pas al grup de manifestants que intentava apropar-se al Nou Estadi. Aquell dia, Quim Torra va anunciar que ni ell ni cap membre del govern assistiria a cap acte del rei i que des del govern auton貌mic tampoc no es convidar脿 el monarca a cap acte. Alhora, el president va renunciar a la vicepresid猫ncia d鈥檋onor de la Fundaci贸 Princesa de Girona.

Precisament, el 2018 l鈥檈ntrega dels premis encara es va celebrar a Girona, per貌 amb un tel贸 de fons inc貌mode per a la monarquia: el Consistori havia declarat, l鈥檕ctubre del 2017, Felip VI i Millo persones no grates. L鈥檈mpla莽ament ja va ser excepcional: l鈥橝juntament de Girona va comunicar a la Fundaci贸 que no podia utilitzar les instal路lacions de l鈥橝uditori-Palau de Congressos per unes obres, i finalment es va celebrar a Mas Marroch, el centre d鈥檈sdeveniment del Celler de Can Roca a Vilablareix, al Giron猫s, per la qual cosa van rebre moltes cr铆tiques. Diverses mobilitzacions convocades pels CDR, crema de fotos, lla莽os grocs arreu, fotografies del rei ratllades i pintades contra la Corona van donar la benvinguda a Felip VI en aquella ocasi贸.

Protesta davant el MNAC de Barcelona amb motiu de la visita del rei al Sal贸 Internacional de Log铆stica, el juny de 2019

El rei Felip VI va tornar a Barcelona per inaugurar el Congr茅s Mundial de M貌bils el febrer del 2019 i les protestes no es van fer esperar. Al migdia, membres dels Comit猫s de Defensa de la Rep煤blica (CDR) van asseure鈥檚 a les portes del Museu Nacional d鈥橝rt de Catalunya, que va estar tancat tot el dia, i on es va celebrar el sopar d鈥檕bertura de la fira tecnol貌gica amb el monarca. A dos quarts de tres de la tarda, van desplegar una pancarta on deia 鈥淒estronem-lo鈥.

A part de la visita el 2018 amb motiu dels atemptats a Barcelona, la resta de viatges del monarca han estat m茅s discrets: la fira Gastech, el Sal贸 de l鈥橝utom貌bil el maig del 2019 o el Sal贸 Internacional de Log铆stica el juny. En aquesta ocasi贸, van tancar el Museu Nacional d鈥橝rt de Catalunya (MNAC) durant el dia, tot i que la gala a la Sala Oval del museu era nom茅s a la nit. O, el juliol de 2019, per lliurar els despatxos de la nova promoci贸 formada de l鈥橝cad猫mia General B脿sica de Suboficials de Talarn al Pallars Juss脿.

Al clima de protestes, s鈥檋i suma una resoluci贸 del Parlament de Catalunya, d鈥檕ctubre del 2018, que reprova el rei i demana l鈥檃bolici贸 de la monarquia, que ha estat tombada pel Tribunal Constitucional, alhora que una cinquantena d鈥檃juntaments estan denunciats per l鈥橝dvocacia de l鈥橢stat per haver aprovat una moci贸 contra el monarca.

