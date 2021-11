–

De parte de Gatos Sindicales November 12, 2021 31 puntos de vista

El pasado lunes, 8 de noviembre, se celebr贸 una reuni贸n a petici贸n de CGT, para decidir qu茅 hacer con las mochilas y los troleys sobrantes en AtoS Spain.

Se ha decidido enviar una caja de mochilas y otra de trolleys desde Madrid a Barcelona, porque all铆 se han acabado y hay peticiones pendientes.

Tambi茅n se va a enviar un correo a las, aproximadamente, 80 personas que faltan por recoger la mochila o el troley que solicitaron.

En reuniones posteriores se decidir谩 el destino del material que sobre.

Si has solicitado una mochila o un troley y a煤n no lo has recogido 茅sta va a ser la 煤ltima oportunidad de hacerlo.