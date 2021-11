–

De parte de A Las Barricadas November 6, 2021

No est谩 de m谩s hablar un poco de moda en estos tiempos tan revueltos, con presencia de fachas, seguratas, rompepiquetes, desocupas y en general uniformados de porra y n贸mina a porrillo, que disfrutan de una completa sensaci贸n de impunidad. Por supuesto que hay que hacerles ver que no estamos indefensos y que somos propensos a resistir todo tipo de arbitrariedades, y que por nuestra simple presencia, somos capaces de mostrar que sus actos, sus discursos y su propaganda tienen una respuesta con nuestros cuerpos. Porque nuestros cuerpos en movimiento son actos, discursos y fuerza all铆 donde est茅n. Y por mera potencia gravitatoria, impedimos que esa basura ideol贸gica se extienda.

La moda que he seguido en todos estos a帽os para intentar pasar desapercibido e invisible, a pesar de mis dos metros de altura y ciento diez kilos de peso, ha sido el empleo de ropa neutra. Los colores neutros son variaciones del gris y del beige, que a su vez son variantes mezcladas del blanco y el negro. El color de la leche manchada, de la arena de playa, el marr贸n claro, el blanco sucio, el casta帽o claro, en resumen, un color que no est茅 saturado, es un color neutro. Eso s铆, si eres el o la que lleva el estadarte, o la o el que vocifera por el meg谩fono, esta precauci贸n carece de sentido.

Hay muchos otros colores neutros. Hay tres colores primarios: el rojo, el azul y el amarillo. Si los mezclas a partes iguales y est谩n poco saturados鈥 Normalmente te va a salir un color entre marr贸n y gris dependiendo de las cantidades de unos u otros que emplees. Estos colores normalmente son poco apreciados porque no llaman la atenci贸n, pero si te acostumbras a ellos, ver谩s que crean un estado de 谩nimo sutil, despreocupado, inocente. Dicen los expertos en color que tienen una vibraci贸n neutra, y que, por lo tanto, acompa帽an a un estado de 谩nimo similar. Yo no me lo creo porque soy muy esc茅ptico ante cualquier afirmaci贸n espiritual, pero bueno, ah铆 lo dejo.

La cuesti贸n es que yendo a un acto conflictivo, en el que se pueden producir cargas policiales, detenciones, cacer铆as nazis y barbaridades varias, el llevar una pinta inocua y tapar los tatuajes y signos peculiares, puede ser una buena idea para dificultar que te se帽alen.

As铆 vestido o vestida, si vais en grupo, si sois puntuales, si no deambul谩is en solitario, si sois puntuales (insisto), si nuestro servicio de inteligencia ha estudiado previamente el terreno informando de c贸mo est谩 el percal, si llevas en el bolsillo el tel茅fono del abogado u abogada, si los organizadores negocian de forma asertiva con la poli mostrando las alternativas de forma atractiva, si el grupo de defensa permite la huida de los m谩s vulnerables, si la gente que ya est谩 se帽alada (multas, juicios pendientes, condenas) se queda en segundo plano, si evit谩is (de buen rollo, que se ocupe alguien con adolescentes a cargo) que un chaval o chavala se suba a la parra y queme algo antes de que se desconvoque, si localiz谩is y se帽al谩is a los infiltrados, si tal como lleg谩is os vais en grupo a la hora acordada, si la organizaci贸n lleva la cuenta de la gente que va al evento y luego hace recuento viendo que no falta nadie, y si todo el mundo se larga en coche y acompa帽ado, habr谩s evitado la desmoralizaci贸n que acarrea el que cuando vas a tu casa te detengan, te apaleen, te acusen, te multen, te juzguen y te condenen. Porque eso deprime un mont贸n, recuerda, la seguridad, ante todo.