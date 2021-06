–

De parte de Grup Antimilitarista Tortuga June 17, 2021 1 puntos de vista

Corporativismo, falta de transparencia y de herramientas de gesti贸n presentes en otras administraciones p煤blicas como la rendici贸n de cuentas son algunos de los problemas que organizaciones de derechos humanos y expertos en seguridad ven en los cuerpos policiales espa帽oles. Las mejoras propuestas van desde aumentar la formaci贸n pr谩ctica de los agentes hasta crear organismos y control independientes y abrir v铆as de participaci贸n que permitan crear pol铆ticas de seguridad decididas en com煤n.

Los cuerpos policiales en Espa帽a est谩n m谩s orientados a gestionar el disturbio que a proteger el orden p煤blico. As铆 lo explican distintos te贸ricos sobre seguridad y tambi茅n muestra de ello son las cifras de heridos en movilizaciones ciudadanas a manos de los agentes de los distintos cuerpos. Entre los a帽os 2010 y 2016, m谩s de 2.000 personas denunciaron haber sufrido violencia policial en Espa帽a, seg煤n datos de la Coordinadora para la Prevenci贸n y Denuncia de la Tortura. En 2017, solo las actuaciones policiales para evitar la celebraci贸n del refer茅ndum del 1 de octubre provocaron m谩s de un millar de heridos. En 2019, las protestas por la sentencia del Proc茅s acabaron con m谩s de 200 heridos. Y este a帽o, solo con las protestas celebradas por la entrada en prisi贸n de Pablo Hasel ya se cuentan tambi茅n m谩s de 200 personas heridas. Y son casos que en contadas ocasiones suponen consecuencias para los agentes agresores. Con las dos 煤ltimas sentencias de enero y marzo, son ya 15 las condenas a Espa帽a por parte del Tribunal Europeo de Derechos Humanos por malos tratos o torturas realizadas por polic铆as o por la falta de investigaci贸n de este tipo de casos.

Lola Valles Port es la responsable del departamento de investigaci贸n del Institut de Seguretat de Catalunya, 煤nico en Espa帽a vinculado a un cuerpo policial. Explica que los cuerpos policiales europeos se clasifican, a grandes rasgos, en tres grandes grupos. Uno de ellos es el anglosaj贸n, en el que la polic铆a est谩 m谩s orientada al servicio a la comunidad, al tener una estructura metropolitana. El n贸rdico o sueco, que, seg煤n se帽ala Valles, es 鈥渦n modelo h铆brido con polic铆as estatales pero con una relaci贸n no antag贸nica con la ciudadan铆a鈥. Y, por 煤ltimo, el modelo continental, 鈥渆n el que hist贸ricamente los polic铆as surgen del Estado y su servicio est谩 m谩s vinculado al Gobierno鈥 y presenta 鈥渦na relaci贸n antag贸nica o de enfrentamiento con la ciudadan铆a鈥, explica la investigadora. Es en este 煤ltimo grupo en el que se encuadran los cuerpos policiales espa帽oles.

Jos茅 脕ngel Brandariz, profesor de Derecho Penal de la Universidad de A Coru帽a, a帽ade varias caracter铆sticas al modelo policial espa帽ol. 鈥淟o que ha sucedido con la Polic铆a es similar a lo que ha pasado en otros 谩mbitos de la sociedad y administraci贸n: la llegada de la democracia funcion贸 como una suerte de realismo m谩gico en el que se convocan elecciones y de un d铆a para otro se pens贸 que hab铆a cambiado todo, pero la inversi贸n en la transformaci贸n de determinados poderes p煤blicos fue muy limitada en la depuraci贸n de personas y en la transformaci贸n de los modelos organizativos, y siempre hubo una excusa a mano para no afrontar esta patata caliente鈥, explica Brandariz, quien a帽ade que tampoco 鈥渉a habido una demanda de transformaci贸n de la funci贸n policial que haya tenido impacto hasta momentos muy recientes, de nuevo por esta concepci贸n de la democracia como realismo m谩gico鈥.

Armamento y orden p煤blico

Uno de los primeros puntos en el debate sobre la revisi贸n del modelo policial que forma parte de las negociaciones para formar gobierno en Catalunya es el tipo de armamento a utilizar por las fuerzas del orden. Desde las CUP reclaman la 鈥渄esmilitarizaci贸n鈥, afirma Xavier Pellicer, diputado electo de este partido. Esto es, eliminar del uso policial cualquier arma, elemento o modus operandi que sea m谩s militar que policial y, en especial, las armas que ya se han demostrado que son peligrosas, porque en Catalunya, en Espa帽a o en otros pa铆ses ya han ocasionado v铆ctimas. Dos de ellas son las balas de goma 鈥攓ue en Pa铆s Vasco y Catalunya se prohibieron ante la muerte de I帽igo Cabacas en 2012 y el caso Ester Quintana en 2014 respectivamente, pero cuyo uso sigue vigente en el resto del Estado鈥, las balas de foam 鈥攓ue en febrero causaron la p茅rdida de un ojo a una joven de 19 a帽os y, seg煤n se帽alan desde Iridia, tambi茅n podr铆an ser las causantes de otros dos casos de p茅rdida de un ojo en las protestas por la sentencia del Proc茅s en 2019鈥.

鈥淎 diferencia de las balas de goma, las de foam son de precisi贸n, no rebotan, donde se apunta se impacta; solo se puede entender que haya una herida en el ojo porque se haya apuntado a la cabeza, y en ese sentido se est谩n utilizando mal y es muy grave鈥, afirma Ana茂s Franquesa, del Centro de Derechos Humanos Iridia, quien denuncia que, en Catalunya, a pesar de que desde su organizaci贸n y desde Amnist铆a Internacional han reclamado la publicaci贸n del protocolo de uso de este tipo de armas para comprobar si se forma a los agentes siguiendo las recomendaciones internacionales, la Direcci贸n General de Polic铆a se ha negado a ello.

鈥淐uando en alguna situaci贸n el agente golpea por encima de la cintura, o no sigue la praxis correcta o lo hace de manera err贸nea por las circunstancias, pero la preparaci贸n est谩鈥, afirma, por su parte, Luis Miguel Lorente, Coordinador de la Agrupaci贸n Reformista de Polic铆as (ARP), organizaci贸n policial que desde su nacimiento viene reclamando un cambio en el modelo policial para que sea m谩s acorde con valores sociales. 鈥淥tro debate es sobre las herramientas adecuadas porque son menos lesivas鈥, a帽ade.

鈥淟os investigadores de Suecia con los que trabaj茅 estaban maravillados porque no us谩bamos ni caballos ni perros en movilizaciones, como hacen en otros pa铆ses europeos, porque consideraban que eso era maltrato animal, pero nosotros aqu铆 podemos sacarle un ojo a alguien鈥, apunta Valles. Para esta investigadora, un tipo de arma no letal que presenta menos peligrosidad son los ca帽ones de agua, pero 鈥渟i se utilizan bien鈥, subraya. 鈥淓n Espa帽a tienen una historia cr铆tica porque se usaban en la dictadura, por lo que tienen mala reputaci贸n, y si se utilizan con mucha potencia pueden hacer tambi茅n mucho da帽o, pero si se utilizan bien no hacen tanto da帽o y es efectivo para dispersar a la gente鈥, explica la investigadora.

Sin embargo, Valles se帽ala que el problema de la gesti贸n del orden p煤blico es 鈥渕谩s un tema de estrategias que del tipo de armamento鈥. 鈥淵 no est谩 resuelto en ning煤n lugar鈥, a帽ade. Entre 2010 y 2013, Valles particip贸 en el proyecto Godiac, una investigaci贸n europea sobre buenas pr谩cticas policiales en movilizaciones sociales en el que se defend铆a la mediaci贸n como una de las estrategias para evitar conflictos entre la ciudadan铆a y los cuerpos policiales y tras la cual, en Catalunya se puso en marcha, siguiendo el ejemplo de Suecia y Alemania, una unidad de mediaci贸n que, seg煤n afirma Valles, ha sido efectiva a la hora de disminuir la gravedad de los conflictos en manifestaciones.

Polic铆as que salen a la calle sin formaci贸n pr谩ctica

El modelo policial de cada pa铆s tiene caracter铆sticas que influyen en c贸mo terminan actuando los agentes de polic铆a incluso antes de que comiencen su profesi贸n, seg煤n explica Valles. Esta investigadora participa actualmente en otro proyecto de investigaci贸n a nivel europeo, Recpol, que tiene como objetivo analizar las formas de acceso y la formaci贸n que reciben los agentes de polic铆a en distintos pa铆ses europeos, y la relaci贸n de los agentes de estos diferentes cuerpos con respecto a la ciudadan铆a. 鈥淔ue un acuerdo entre escuelas de polic铆a y universidades para hacer la misma investigaci贸n y comparar鈥, explica. Y hay grandes diferencias seg煤n modelos.

Valles asegura que el modelo n贸rdico ha progresado hasta un sistema universitario en el que las personas que aspiran a ser polic铆as tienen que hacer un grado universitario de tres a帽os. 鈥淓s una formaci贸n mucho m谩s larga y m谩s abierta, durante la cual no hay diferencia ciudadano-polic铆a鈥, explica la investigadora. Por el contrario, el sistema continental, en el que se incluyen los diferentes cuerpos de polic铆a de Estado y autonom铆as, 鈥渆s lo que se llama 鈥榤谩s vocacional鈥欌. La espa帽ola es una formaci贸n que 鈥渟e basa sobre todo en impartir normas y regulaciones, y en explicarles c贸mo hacerlo, son m谩s corporativas鈥. Por el contrario, en los pa铆ses n贸rdicos, al ser una formaci贸n m谩s acad茅mica, 鈥渓es explican m谩s el qu茅 hacer y el por qu茅 hacerlo, se basa m谩s en que los estudiantes entiendan las situaciones y tomen decisiones鈥.

Tambi茅n el tiempo de formaci贸n de los agentes de polic铆a en Espa帽a es de una duraci贸n mucho menor, ni un tercio que la que cumplen los n贸rdicos. Son nueve meses de curso, en comparaci贸n con los tres a帽os de Suecia, o los dos de Italia o Reino Unido, aunque hay pa铆ses como Francia con una duraci贸n a煤n menos, de tan solo tres meses.

Es una formaci贸n corta que, a diferencia de la mayor铆a de pa铆ses del entorno, carece de periodo de pr谩cticas. 鈥淟os alumnos est谩n en la academia y luego salen sin haber hecho pr谩cticas鈥, apunta la investigadora sobre los polic铆as espa帽oles. 鈥淐uando salen tienen dos incertidumbres: de acci贸n y aceptaci贸n. De acci贸n porque nunca han hecho el oficio y tienen que reaccionar, y de aceptaci贸n porque, al no saber, se sienten muy vulnerables y dependen mucho de sus compa帽eros鈥, contin煤a. 鈥淓s un momento en el que los nuevos polic铆as van a adoptar lo que ven de los veteranos, y no siempre es bueno, pero es lo que pasa porque son dependientes, la manera de evitarlo es hacer formaciones m谩s largas con un periodo de pr谩cticas que sean realmente tutorizadas鈥.

Tambi茅n qui茅n forma los cuerpos policiales determina su funcionamiento. Valles se帽ala como otro de los grandes problemas en los cuerpos policiales espa帽oles la falta de diversidad tanto de g茅nero como 茅tnica. Sobre la poca diversidad 茅tnica explica que 鈥渆s dif铆cil acceder por el tema de la nacionalidad, pero tambi茅n porque no hay pol铆ticas orientadas para que la polic铆a sea m谩s diversa鈥. 鈥淵 el tema de g茅nero tambi茅n es importante鈥, subraya. Valles relata c贸mo, durante un doctorado que realiz贸 siguiendo la trayectoria de 2.000 polic铆as durante siete a帽os, ha podido comprobar c贸mo las mujeres adquir铆an en menor medida los aspectos negativos de la cultura policial. 鈥淧or lo que reclutar m谩s mujeres significa mejorar la polic铆a鈥, concluye.

Unas modestas iniciativas de mejora

Aunque recientes, y a煤n con pocos datos sobre su efectividad, en los 煤ltimos a帽os se han puesto en marcha varias iniciativas encaminadas a mejorar la gesti贸n policial. La figura de 鈥渁gente mediador鈥, ensayada en Madrid por la Concejal铆a de Seguridad de Javier Barbero en 2016 a modo de 鈥減olic铆a de proximidad鈥, una forma de actuaci贸n policial que tiene como objetivo dar soluci贸n a tensiones sociales en coordinaci贸n con la poblaci贸n.

En su primer mandato en el Ayuntamiento, Ada Colau tambi茅n incluy贸 en el cuerpo de Polic铆a Local en Barcelona la figura de 鈥減olic铆a de proximidad鈥, all铆 denominado como 鈥減olic铆a de barrio鈥. 鈥淓n delitos de odio y cuestiones que tienen que ver con la prevenci贸n de violencias machistas y racistas, de alguna manera est谩 funcionando y permite adelantarse a situaciones graves, a ser m谩s proactivo que reactivo, que es como suelen funcionar los cuerpos policiales porque se va a la parte m谩s superficial del problema鈥, explica Andr茅z Garc铆a Berrio. 鈥淐reo que es una buena experiencia, pero es cierto que es pronto para hacer una valoraci贸n鈥, a帽ade.

Son experiencias de nuevas formas de gesti贸n policial que tampoco est谩n libres de cr铆ticas. Brandariz se帽ala que las figuras creadas en Madrid y Barcelona se han convertido en un una 鈥渧ersi贸n muy burda鈥 del modelo de polic铆a de proximidad, en el que, en vez de que el agente escuche a la ciudadan铆a, es 茅l quien transmite a esta una narrativa sobre seguridad.

Desde Polic铆a Nacional y Guardia Civil tambi茅n se ha emprendido un modesto programa que, bajo el t铆tulo PIPE, tiene como objetivo disminuir las identificaciones por parte de los agentes por motivos racistas, sexistas o por otro tipo de prejuicios. Y los Mossos d鈥橢squadra crearon una unidad de polic铆a de mediaci贸n en manifestaciones que, seg煤n valoran Valles y Berrio, s铆 ha conseguido evitar confrontaciones entre polic铆as y manifestantes en varias ocasiones. 鈥淗ay muchas ocasiones en las que el di谩logo no funciona, pero es una buena herramienta tener un canal de interlocuci贸n permanente con predisposici贸n positiva鈥, afirma Berrio.

Y una de las victorias obtenidas tras a帽os de movilizaci贸n social y denuncia que se intensificaron con el 15M fue que, en 2013, Interior y la Generalitat consintieran en identificar a los agentes policiales, aunque con un n煤mero identificativo para su organizaci贸n interna y que a煤n hoy en muchas ocasiones los agentes antidisturbios se olvidan en la furgoneta.

De 鈥楧efund the Police鈥 a la cogobernanza

Otra de los cambios en los Mossos d鈥橢squadra que est谩 sobre la mesa de negociaci贸n para formar gobierno en Catalunya es terminar con la presencia de agentes antidisturbios 鈥攅n el caso de Catalunya las unidades BRIMO y ARRO鈥 de los desahucios. Es una medida muy concreta pero que va en l铆nea con la campa帽a que en Estados Unidos ha comenzado a popularizarse, 鈥楧efund the Police鈥 (desfinanciar a la polic铆a). La idea es simple: derivar parte de los recursos destinados al cuerpo policial a otras 谩reas como servicios sociales, pol铆ticas de vivienda, educaci贸n, sanidad o juventud, que, no solo ayudan a mejorar los conflictos sociales, sino la vida en general.

鈥淗ay que redefinir los par谩metros con los que se mide la inseguridad y d贸nde se ponen los focos para ir hacia un modelo de prevenci贸n que tenga a la polic铆a como 煤ltimo ratio de intervenci贸n y sustraer la gesti贸n del conflicto del sistema de justicia-policial-criminal鈥, explica Pellicer.

Y es que, seg煤n explica Andr茅s Garc铆a Berrio, abogado y tambi茅n, miembro de Iridia, si no se hace una buena prevenci贸n de las causas, el mejor modelo policial no va a lograr el objetivo de aumentar la seguridad, porque una parte de la seguridad tiene que ver con la tranquilidad de poder llegar a fin de mes.

La polic铆a en Espa帽a tiene actualmente demasiadas funciones y, para descargarles de estas, es necesario cambios legislativos en varios niveles, adem谩s de en el penal. Es un punto que se帽alan desde organizaciones de derechos humanos como Iridia, especialistas en el 谩mbito penal como Brandariz, partidos pol铆ticos como las CUP, y tambi茅n organizaciones policiales como la ARP, que, desde su nacimiento en 2016, tiene como uno de los puntos de su propuesta de reforma del modelo policial la derogaci贸n de la Ley de Seguridad Ciudadana que entr贸 en vigor con el Gobierno de Rajoy para 鈥渓iberar de una labor policial cuestionada que recae en los hombres y mujeres trabajadores de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad鈥. Tambi茅n el cierre de los Centros de internamiento de extranjeros (CIE).

El caso de los desahucios es un ejemplo de problema de derechos b谩sicos convertido en problema de orden p煤blico. 鈥淵 parece que se da por hecho que tiene que pasar as铆, que se puede dejar desprotegidas a miles de personas y actuar aplicando una l贸gica de orden p煤blico鈥, se帽ala Berrio. 鈥淓sta normalizaci贸n de la gesti贸n del orden p煤blico acaba generando una tendencia a normalizar el uso de la violencia para resolver conflictos sociales, y sale gratis aunque es un ejemplo de fracaso de las pol铆ticas p煤blicas鈥, a帽ade.

鈥淓n ausencia del Estado social, aumenta el Estado penal 鈥攃ontin煤a Berrio鈥 y estamos en ese contexto en el que, efectivamente, el gobierno gestiona la pobreza, exclusi贸n y la precariedad, a trav茅s de lo policial, aunque no sean en contextos delictivos, como con la gesti贸n migratoria, de la mayor parte de actividades de los movimientos sociales, o los desahucios鈥.

Corporativismo, y tambi茅n opacidad. Son dos de las grandes cr铆ticas que desde varios sectores de la sociedad se hace al modelo policial en Espa帽a. Tanto la ARP como Iridia y las CUP reclaman como una herramienta para solucionarlo la creaci贸n de 贸rganos de fiscalizaci贸n y control independientes de la jerarqu铆a policial.

No es una reclamaci贸n revolucionaria, explica Brandariz. En su opini贸n, los cuerpos policiales en Espa帽a se han saltado una serie de transformaciones que s铆 tuvieron lugar en polic铆as de otros pa铆ses y que tienen que ver con la entrada del concepto de cogobernanza y de tecnolog铆as de transformaci贸n de la funci贸n p煤blica como son la planificaci贸n, las auditor铆as o la rendici贸n de cuentas, unos pasos que considera necesarios para poder abordar una reforma en profundidad del modelo policial.

Y, 驴cu谩l es el objetivo a largo plazo? Desde la CUP reclaman participaci贸n p煤blica en las pol铆ticas de seguridad. Brandariz le pone nombre, 鈥渃ogobernanza鈥. 鈥淓s un modelo en el que se incluyen espacios de encuentros, di谩logo y rendici贸n de cuentas, en el que el responsable policial tiene que ir a un barrio jodido, pero para reunirse en asamblea con los vecinos, y aguantar lo que tengan que decirle; un proceso institucionalizado y peri贸dico en el que la asignaci贸n de significados y la codecisi贸n es fundamental鈥, explica.

Brandariz cita un gag del programa de TV3 Polonia en el que los l铆deres de ERC y Junts se echan a suertes quedarse con el marr贸n de Interior. 鈥淧ues yo propongo que Interior tiene que ser de todos鈥, concluye.

Fuente: https://www.elsaltodiario.com/polic…