May 17, 2021

Julio González Reyero



Yay@flautas – Madrid

Desde la ni帽ez hemos sido educados en la obediencia como valor que garantiza el buen funcionamiento general y nos evita, a la vez, el complicado ejercicio de tener que pensar y decidir uno mismo. No en vano la cultura cristiana que nos envuelve sit煤a el comienzo del dolor y de todos los males en una desobediencia, comer la fruta prohibida, el pecado original. Hoy, las normas, la ley y la Constituci贸n son consideradas poco menos que intocables cuando en realidad no deber铆an ser ni m谩s ni menos que instrumentos para la convivencia que hay que cambiar cuando dejan de ser 煤tiles al bien com煤n.

En nombre de la seguridad los estados se reservan zonas opacas, los secretos oficiales, materiales sensibles, fondos reservados, y deciden qu茅 informaciones ocultar a la sociedad y por cu谩nto tiempo. As铆 mismo, sobre todo en las fuerzas y cuerpos de seguridad y en las instituciones fuertemente jerarquizadas se establece como principio la obediencia debida. Y cada vez es m谩s frecuente que al firmar un contrato de trabajo tengamos que firmar tambi茅n cl谩usulas de confidencialidad.

驴Debemos obedecer leyes sabiendo que son injustas? 驴Debemos mantener la boca cerrada cuando nuestra empresa trabaja fraudulentamente o viola los derechos de los consumidores? 驴Debe callar un periodista cuando le llegan informaciones de abusos de poder, o cr铆menes por parte del estado u otras corporaciones? 驴Debe un funcionario cumplir 贸rdenes que violan los Derechos Humanos? M谩s all谩 del debate sobre obediencia o desobediencia deber铆a centrarse todo en el ejercicio de la responsabilidad, personal, profesional y colectiva.

Se recogen aqu铆 algunas reflexiones sobre personas de nuestro tiempo que no se callaron, arriesgando su seguridad y bienestar, sobre quienes cae todo el peso de la ley, y tambi茅n mucha represi贸n ilegal. Merecen nuestra consideraci贸n y apoyo, como modelos para la construcci贸n de sociedades m谩s justas, informadas y protegidas frente al imperio de la ley, cuando encubre los abusos de los distintos poderes.

M谩xima represi贸n para denunciantes de delitos militares

Impacta el proceso y situaci贸n de Julian Assange. Criminalizado, tratado cruelmente, encarcelado en la prisi贸n de alta seguridad de Belmarsh en Londres, en aislamiento y con vigilancia extrema a pesar de ser un preso preventivo y no estar condenado a煤n por ning煤n delito. Tras 7 a帽os de reclusi贸n en la embajada de Ecuador en Londres, con acusaciones falsas de violaci贸n, desmentidas posteriormente, y pendiente de extradici贸n a Estados Unidos, con riesgo de una condena de hasta 175 a帽os de prisi贸n. 驴Por qu茅? Por difundir cr铆menes de guerra en Irak y Afganist谩n, pendiente de cargos por violar la Ley de Espionaje americana de 1917 y m煤ltiples delitos sobre informaci贸n clasificada.

Assange es fundador de WikiLeaks, organizaci贸n de periodistas e inform谩ticos premiada por Amnist铆a Internacional, ha publicado cientos de documentos y videos sobre cr铆menes de guerra en Irak y Afganist谩n, ejecuciones extrajudiciales, bombardeos a civiles, sobre los m茅todos de tortura e interrogatorios de la CIA en Guant谩namo, sobre armamento. No se han desmentido los cr铆menes denunciados. Pero es implacable el castigo y aniquilaci贸n progresiva del denunciante.

En 2010 fue detenida en Irak la actual exsoldado Chelsea Manning, analista de inteligencia del ej茅rcito americano, por filtrar a WikiLeaks miles de documentos clasificados sobre las guerras de Irak y Afganist谩n, cables con informaciones y 贸rdenes de diversas embajadas de Estados Unidos y el v铆deo Collateral Murder de la matanza de varios civiles y dos periodistas de Reuters, grabado desde el helic贸ptero desde el que se disparaba.

Tras tres a帽os de prisi贸n preventiva en c谩rceles militares, con un trato inhumano, que llev贸 a Amnist铆a Internacional a reclamar condiciones de detenci贸n ajustadas a la legalidad internacional, fue condenada a 35 a帽os por violar la ley de Espionaje de 1917. En 2017, unos d铆as antes de su cese, Obama le concedi贸 el indulto presidencial al considerar exagerada su condena. Aunque no termina ah铆 su persecuci贸n: encarcelada de nuevo en 2019 por negarse a testificar ante un gran jurado sobre una investigaci贸n a WikiLeaks, fue liberada tras un intento de suicidio.

鈥淣o quiero vivir en un mundo donde se registre todo lo que hago y digo鈥. Bien conocido es el caso de Edward Snowden, especialista en ciencias de la computaci贸n, consultor tecnol贸gico, empleado de la CIA y la NSA. Con un alt铆simo nivel de vida y protecci贸n, tras un proceso de concientizaci贸n personal hizo p煤blicos, desde Hong Kong, documentos clasificados de alto secreto sobre los Programas de Vigilancia Masiva PRISM de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) americana, difundidos por WikiLeaks, en julio de 2013.

Considerado por Estados Unidos como asunto criminal, comienza su persecuci贸n. Se le invalida el pasaporte. Pide asilo pol铆tico en 21 pa铆ses, Espa帽a entre ellos, pero se le deniega en todos por presiones americanas. Con conflictos diplom谩ticos en algunos aeropuertos, consigue huir a Mosc煤, donde se le ha concedido un permiso de residencia temporal. El semanario alem谩n Der Spiegel le premi贸 incluy茅ndole entre 鈥渓as personas que mejoran el mundo鈥. Desde el primer momento renunci贸 al anonimato permitiendo que The Guardian publicara su identidad, explicando que no hab铆a hecho nada malo.

En 2016 escribi贸 una especie de manifiesto con las razones para hacer su denuncia, aludiendo a razones pol铆ticas, de las que se entresacan estas frases: 鈥淟a ley no reemplaza a la conciencia鈥, 鈥淒elatar es m谩s que filtrar secretos; es un acto de resistencia pol铆tica鈥, 鈥淓n conciencia no puedo permitir al gobierno de EEUU destruir la privacidad, la libertad de Internet y las libertades b谩sicas de la gente de todo el mundo con esta gigantesca m谩quina de vigilancia que est谩n construyendo en secreto鈥, 鈥淟os ciudadanos deciden sobre el poder que le otorgan al estado, y no los bur贸cratas de turno鈥.

La violencia de los delitos econ贸micos

Las modalidades de denuncia y desobediencia son diversas. Muy llamativas por su fuerte represi贸n son las de 谩mbito militar. Pero no son menos graves las de asuntos econ贸micos, ecol贸gicos, o sobre la salud.

As铆 es la Lista Falciani, que vulnera el secreto bancario. En 2008 Herv茅 Falciani, ingeniero de sistemas, publica una lista de unos 130.000 evasores fiscales con cuentas no declaradas en la sucursal del banco brit谩nico HSBC en Ginebra, con una evasi贸n de m谩s de 100.000 millones de d贸lares. Fue denunciado en varios pa铆ses, y reclamado en Suiza, donde es delito romper el secreto bancario. Encarcelado un tiempo en Barcelona, se deneg贸 su extradici贸n a Suiza y fue puesto en libertad en Espa帽a, donde, a pesar de que nadie puede ser condenado judicialmente por informaciones de procedencia il铆cita, la lista fue avalada por la fiscal铆a y el Tribunal Constitucional, al considerar que, al ser entregada a las autoridades y no a particulares, se estaba colaborando con la justicia.

Con el pseud贸nimo de John Doe, sin pedir nada a cambio, salvo preservar la fuente y proteger a los denunciantes, se filtraron en abril de 2016 los llamados 鈥淧apeles de Panam谩鈥, once millones y medio de documentos confidenciales de la firma de abogados paname帽a Mossack-Fonseca, que desde hac铆a 40 a帽os trabajaba con los grandes bancos internacionales, y que desapareci贸 a partir de estas filtraciones. Esta firma se dedicaba a crear empresas offshore, empresas fantasma, sin actividad, sin impuestos, en para铆sos fiscales, para ocultar la identidad de los propietarios. La documentaci贸n se entreg贸 encriptada a un peri贸dico alem谩n, para ser difundida despu茅s por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigaci贸n (ICIJ), red internacional creada en 1997, y que muestra la importancia de un periodismo independiente, tan necesario hoy.

Muchas otras personas han ejercido este tipo de desobediencia civil de denuncia, m谩s bien de car谩cter individual. As铆, el camionero alem谩n M. Strecker, que en 2007 denunci贸 la venta de carne en mal estado a fabricantes de kebab de Berl铆n, por lo que tuvo que dimitir el ministro de medio ambiente de Baviera. O Klaus F枚rster, tambi茅n alem谩n, inspector de impuestos y abogado fiscal que denunci贸 la corrupci贸n y sobornos del empresario alem谩n Flick, por lavado de dinero en la sede de los Misioneros del Verbo Divino.

En 2009 Gianluigi Nuzz public贸 el libro Vatican AG, con el que hace p煤blicos los 鈥淧apeles del Vaticano鈥 y el esc谩ndalo del Banco Ambrosiano que Renato Dardozzi ten铆a preparados para que se conocieran despu茅s de su muerte, porque tem铆a ser asesinado.

Mordecha铆 Vanunu, t茅cnico nuclear israel铆, en 1986 denunci贸 la investigaci贸n nuclear secreta de su pa铆s. Secuestrado en Roma, trasladado en secreto a Israel y condenado a 18 a帽os de prisi贸n. Pas贸 once a帽os en aislamiento. Fue liberado en 2004, pero con la prohibici贸n de utilizar tel茅fono e internet.

La gran denuncia sobre los efectos perjudiciales del tabaco la inici贸 Jeffrey Wigand, directivo e investigador de la corporaci贸n tabaquera americana B&W, con una entrevista en la cadena de televisi贸n CBS en 1993 explicando la manipulaci贸n intencionada de nicotina y otros componentes adictivos y cancer铆genos.

La obediencia pasiva y callada de cada ciudadano es la fuerza y el soporte sobre el que se apoya la arbitrariedad y se construye el totalitarismo.

Sigue de actualidad Daniel Ellsberg, economista americano que, en los a帽os 70 difundi贸 los Papeles del Pent谩gono denunciando las verdaderas intenciones de la guerra de Vietnam, que a pesar de que el gobierno sab铆a que no se podr铆a ganar esa guerra, la prolong贸, con cientos de muertos evitables. El gobierno prohibi贸 su publicaci贸n al New York Times, pero 茅l ten铆a preparadas copias, que entreg贸 a 17 peri贸dicos hasta su total publicaci贸n. Acusado de espionaje. En la actualidad, con casi noventa a帽os, ha testificado en el reciente juicio a favor de Assange, en Londres y, en su d铆a, organiz贸 grupos de apoyo a Manning y declaraciones en favor de Snowden.

El derecho a denunciar sin ser perfecto

驴Importan las ideas, la orientaci贸n pol铆tica, los apellidos o la historia delictiva de quien denuncia, o la veracidad de lo denunciado? Es delicado presentar casos cercanos porque parece que la denuncia, para ser valorada como desobediencia civil, requiere de algunos valores en el denunciante, y no solo de intereses, como pueda parecer en los casos de J. L. Pe帽as, concejal de Majadahonda, que entreg贸 las grabaciones y destap贸 la G眉rtel, una de las mayores tramas de corrupci贸n pol铆tica y empresarial de este pa铆s; o A. Garrido, denunciante de la misma trama desde el ayuntamiento de Boadilla, y fuertemente perseguida y desprestigiada durante estos diez a帽os.

Comienzan a aparecer en Espa帽a asociaciones y grupos que reconocen y defienden las denuncias de estas personas, con premios y t铆tulos como en Alemania o Francia, y se est谩 en proceso de aprobar en Espa帽a la Directiva Europea 2019/1937 Whistleblower de protecci贸n de los denunciantes. As铆, se ha valorado p煤blicamente a la mencionada A. Garrido, y a A. Peralta y su equipo, ingeniera de Acuamed que en 2014 se neg贸 a firmar sobrecostes de 40 millones en el proyecto de descontaminaci贸n del embalse de Flix, del Ebro, denunciando a su empresa FCC, que la despidi贸, hasta que la justicia fall贸 en su favor en 2017. Tambi茅n a L. Gonzalo Segura, exteniente del ej茅rcito de tierra, expulsado por publicar en dos libros un importante fraude de facturas falsas del ej茅rcito del aire, despilfarro de presupuestos, armamento y materiales defectuosos, y negligencia en su conservaci贸n. Pendiente de los tribunales europeos.

Significativa ha sido la decisi贸n de I. Robles, bombero foral de la Diputaci贸n de Vizcaya, al negarse a participar en el dispositivo de vigilancia de la operaci贸n de embarque de armamento para Arabia Saud铆, en plena guerra con Yemen. Con ello ayud贸 a que se conociera la realidad de la venta de armamento en Espa帽a, s茅ptimo exportador mundial. Desde la plataforma 鈥淟a guerra empieza aqu铆鈥 y con la idea de que participar nos hace c贸mplices, sigue denunciando c贸mo se ha incrementado en la actualidad la exportaci贸n de armamento.

Pocas denuncias han contribuido tanto a remover los cimientos del orden social patriarcal establecido como las presentadas por mujeres contra sus poderosos agresores sexuales. El documental Nevenka, presentado estos d铆as, recuerda la primera condena por acoso sexual en Espa帽a, al entonces alcalde de Ponferrada, Ismael 脕lvarez, por la denuncia en 2001 de la concejal de Hacienda agredida, nos muestra hoy el poder transformador de las denuncias.

No podemos olvidar como desobediencia civil la realizada por objetores e insumisos contra el servicio militar obligatorio ni la actual lucha de la PAH y otros grupos por el derecho a la vivienda digna, cargada de razones, sentencias judiciales favorables, desobediencias, y apoyo mutuo, y donde tampoco faltan la criminalizaci贸n y represi贸n por parte de quienes debieran garantizar el derecho a la vivienda y de quienes se benefician de que no se garantice.

Represi贸n y transformaci贸n social

Denominador com煤n a todos los casos de denunciantes, delatores, reveladores de secretos o desobedientes civiles es la represi贸n. Los poderes no soportan que alguien descubra su podredumbre, desvele turbios negocios o denuncie abiertamente su criminalidad, activando sus mecanismos de defensa con respuestas tales como

Rebuscar en su vida privada para presentarlo como un ser indeseable, intentando as铆 eliminar su credibilidad y esconder la verdad de lo denunciado. Con la ayuda de una buena parte de la prensa mercenaria, da resultado.



Aplicar leyes o inventar delitos que permitan su encarcelamiento. Con la privaci贸n de libertad, en algunos casos, se abre la veda a todo tipo de abusos.



Destruirlo ps铆quicamente haci茅ndolo pasar por loco para limitar su credibilidad, cuando la locura, a veces real, es producto de una selecta represi贸n.



Hundirlo econ贸mica y moralmente con demandas judiciales millonarias.



En ocasiones el desobediente acaba hasta perdiendo la vida a manos de sicarios, fuerzas del orden o por suicidio simulado.

No debemos abandonar a su suerte a los denunciantes. Acciones individuales pueden tener una gran repercusi贸n colectiva y ayudar a construir sociedades m谩s transparentes, democr谩ticas, justas y solidarias. Es importante tener el valor de denunciar, pero no lo es menos tener la inteligencia de organizar grupos de apoyo que saquen a la luz la verdad, denuncien los abusos y presiones, y contrasten el relato con los medios.

Con frecuencia nos encontramos con relatos heroicos de personas que en la Alemania nazi o en la resistencia ayudaron a salvar la vida a miles de perseguidos. El nazismo no se hubiera impuesto sin la intoxicaci贸n de los medios y la colaboraci贸n obediente de millones de ciudadanos. Nos gustar铆a que todo aquello no hubiera sucedido, que se hubieran negado a criminalizar, a desposeer, a detener, a transportar, vigilar y gasear a millones de inocentes, pero fueron educados en la obediencia – como nosotros- sin que nadie les dijera que hay situaciones en la vida en las que la 煤nica conducta responsable es la desobediencia. Como dice J, M, Muller, activista noviolento franc茅s, la historia nos ense帽a que la democracia est谩 amenazada por la obediencia servil de los ciudadanos y no por su desobediencia civil. Realmente la obediencia pasiva y callada de cada ciudadano es la fuerza y el soporte sobre el que se apoya la arbitrariedad y se construye el totalitarismo.

Proteger a quienes denuncian violaciones de Derechos Humanos, abusos de poder, corrupci贸n o cr铆menes de guerra es todav铆a asignatura pendiente para democracias maduras.

Fuente: https://www.elsaltodiario.com/plane…