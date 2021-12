A primeros de noviembre desde el CGE solicitamos una reuni贸n urgente a las Direcciones de Mantenimiento y de Circulaci贸n para dar soluciones a las m煤ltiples problem谩ticas detectadas. Fruto de ello ha sido la reuni贸n celebrada el pasado jueves con ambas direcciones, donde lejos de dar soluciones, nos explicaron los nuevos documentos pertenecientes a los modelos productivos de ambas 谩reas.

MANTENIMIENTO

La situaci贸n de Mantenimiento es pr谩cticamente ca贸tica: niveles de cumplimiento de est谩ndares de calidad bajo m铆nimos, la AESF cabreada y acongojada por el estado de las infraestructuras, movilidades forzosas, paralizaci贸n de obras por falta de Encargados de Trabajo, incumplimientos de las empresas contratadas en las licitaciones, falta de formaci贸n del personal externo y por supuesto, falta de personal, falta de personal y m谩s falta de personal.

Todo parece indicar que se van a internalizar todas las cargas de trabajo externalizadas. 驴Suena bien, verdad? Ojal谩 fuera cierto. Para llegar a ese objetivo, ser铆an necesarios unos ingresos de personal en Infraestructura de 4000 efectivos, para duplicar la plantilla actual hasta las 8000 personas. Eso dicen. Nosotros decimos que no nos lo creemos.

Entre las medidas que proponen para ir solventando los problemas destacan:

鈥 Adscripci贸n del personal de Instalaciones de Seguridad Mec谩nicas a otras especialidades.

鈥 Reorganizaci贸n de Bases de Mantenimiento, o mejor dicho, cierre de bases.

鈥 Revisi贸n de las condiciones para adscribirse a la Brigada de Incidencias. 驴Pasar谩 a ser obligatoria?

鈥 Modificaci贸n en las condiciones de disponibilidad de los agentes para conducir veh铆culos de carretera. Uff

鈥 Supresi贸n de la especialidad en la habilitaci贸n de Encargado de Trabajos. tod@s para todo

鈥 Revisar la figura de Encargado de Trabajos para obras de inversi贸n.

鈥 Desvinculaci贸n de telemandos y la especialidad de subestaciones.

鈥 Adaptar las licitaciones dependiendo del personal interno disponible.

La negociaci贸n que pretenden, pasa por la ley del embudo y sin vaselina. 隆Ah! Y nos aseguran que van a Internalizarlo todo. Nosotros no lo creemos.

CIRCULACI脫N

La documentaci贸n puesta por la Direcci贸n encima de la mesa viene a darle continuidad a lo ya presentado en 2020, pero centr谩ndose m谩s en las afectaciones que tiene este plan en los RR.HH.

Desde el reconocimiento por parte de la Empresa de la abrumadora e irresponsable falta de personal, este plan pivota en el amoldamiento del personal existente, al novedoso modelo productivo de Circulaci贸n de cerrar estaciones, concentrar recursos, ampliar funciones, ampliar 谩mbitos de actuaci贸n. Esto nos recuerda al concepto de 鈥淩esidencia Amplia鈥.

Buceando por el documento entregado, pronto se llega a la conclusi贸n de que nos est谩n vendiendo un mundo maravilloso del que todas estaremos deseosas de formar parte de 茅l. Nada m谩s lejos de realidad, este modelo al igual que los pasados, presentes y futuros modelos de las 谩reas, se basan en la optimizaci贸n de los RR.HH., y en una p茅rdida feroz de condiciones laborales, mediante la negociaci贸n enga帽osa de mejoras que nunca llegar谩n.

Las 谩reas plantean sus necesidades productivas a la Representaci贸n de Personal y encomiendan a RR.HH. abrir una negociaci贸n para que se consigan los objetivos empresariales para, bajo la falsa premisa de no tener margen de negociaci贸n, llevarnos a un escenario de nada o pocos logros. Nos tienen jugando al gato y al rat贸n hasta que los mayoritarios y alguno m谩s, en un ejercicio de 鈥渞esponsabilidad鈥 les ponen en bandeja lo que necesitan.

CGT no va a ser el sindicato que con su firma valide, en un proceso de reestructuraci贸n total del 谩rea, la completa sumisi贸n de un colectivo y sus condiciones laborales duramente conseguidas, ante una Direcci贸n que solo tiene una premisa en su ADN: Optimizaci贸n, reorganizaci贸n, flexibilizaci贸n, etc.

Y para muestra un bot贸n: 鈥淟a implantaci贸n en la Empresa de los Centros SIC+ precisa de una serie de modificaciones organizativas, operativas, funcionales y retributivas en el 谩mbito de los actuales SIC de la DG de Circulaci贸n y Gesti贸n de Capacidad, a negociar con la Representaci贸n del Personal, para adaptarlos a los requerimientos del nuevo modelo鈥

驴Alguien piensa que con estas premisas saldremos ganando?