June 14, 2022

Mohamed Achraf, ha sido trasladado recientemente a la prisión de Madrid III (Valdemoro) porqué tiene juicio el día 4 de julio. Sabemos que durante este traslado tuvo problemas; cuando lo llevaron un guardia civil le pegó por atrás y le hizo una herida. Mohamed tenia fiebre y en algún momento fue visto por el médico. El compañero quería el informe para denunciar esta agresión, pero no quisieron darle el informe médico.

Mohamed es un compa preso que cumple condena en aislamiento en la cárcel de Málaga II, con las comunicaciones intervenidas. También mantiene contacto con una persona de Barcelona, la cual nos hace llegar esta carta para darle difusión Se trata de un escrito muy extenso que hemos intentado resumir un poco a continuación. El compañero relata varias situaciones de discriminación, de abuso y de malas condiciones a las que tiene que hacer frente él y otros compas en una situación parecida.

Desde el campo de exterminio: Málaga II. Módulo de aislamiento. 31 de mayo 2022.

¿Qué tal estás?

Aquí en el módulo de aislamiento hace mucho frío, la temperatura diurna en las celdas no supera los diez grados y la nocturna mucho menos. Las celdas son congeladores sabiendo que esta cárcel se sitúa en una zona montañosa pasamos mucho frío, estamos sin calefacción, que encendían por la noche y la apagaban durante todo el día, y en marzo la apagaron antes de tiempo, por que normalmente la quitan a finales de abril. Además del frío, hace humedad, y la ropa no se seca; el servicio de lavandería es una vez a la semana con un máximo de diez prendas incluidas las toallas y la ropa de cama! Quedan excluidas las prendas delicadas. Ropa interior y zapatillas que tenemos que lavar en la celda y si no hay calefacción no se secan.

A lo largo de más de veintiún meses que llevo aquí, he presentado varias quejas contra los responsables de la cárcel y de la dirección general por su incumplimiento sistemático de las medidas y protocolos sanitarios anticovid. Nos exponen diariamente al riesgo de contagio, sobre todo en el módulo de aislamiento, donde los guardias nos cachean con palpación varias veces al día sin guardar ninguna distancia! Las medidas más importantes para prevenir las infecciones son las higiénicas, la limpieza y desinfección de instalaciones , galerías, patios y sus baños, salas y sus baños, las cabinas telefónicas, locutorios y todas las zonas comunes no las llevan a cabo, no las hacen y pasan de ellas! Lo único que hacen esos incompetentes e inútiles es inventar medidas y aplicar normas sin sentido y que perjudican a los presos, como la suspensión de los vis a vis , cuarentenas preventivas arbitrarias a los presos no contagiados! Y no hacen ningún tipo de test a los confinados no contagiados!

La comida es bazofia, no hay material para actividades de manualidades etc, no hay material deportivo… y sin embargo, sorprendentemente están gastando o malgastando dinero en poner vallas en los patios muertos entre ventana y ventana, unas vallas innecesarias por que ya existen las rejas en las ventanas. Después de poner dichas vallas en todas las galerías del módulo de aislamiento, ahora están pintando el módulo: celdas, pasillos de las galerías, las salas, las puertas y las ventanas. Sabiendo que esta cárcel esta nueva, abrió hace poco, unos cinco años y no necesita ninguna pintura por que la pintura está perfecta.

Aquí en Málaga 2, últimamente han fallecido dos presos, uno en segundo grado y otro aquí en el módulo de aislamiento, que estaba en fase terminal y aún así lo tuvieron en régimen cerrado en condiciones inhumanas hasta que murió!

Otra cosa más de la muy mala gestión y de los atropellos que sufrimos los presos en este caso los musulmanes, es la gestión del Ramadán. Resulta que por decisión del jefe de cocina y de los responsables de esta cárcel se suspenden las dietas y las dietas médicas que tienen algunos presos durante el ramadán. En mi caso, me han suspendido la dieta que tengo que es sin carne, y me están mandando comida con carne que no puedo comer, y que la devuelvo por que no la como. Esa es la manera de chantajearnos y de coaccionarnos si nos apuntamos en la lista de Ramadán, nos quitan la dieta prescrita por los médicos y nos dan comida que no podemos comer. A pesar de eso, hago el Ramadán comiendo lo poco que se puede comer como el pan, el postre y muy poca cosa más que no tenga carne. Sigo resistiendo, y ya he presentado quejas ante la subdirectora médica y ante la directora y el subdirector de seguridad y presentaré quejas y denuncias ante los juzgados.

También chantajean y coaccionan a los musulmanes que tienen medicación. Dichos presos están pidiendo que les dieran la medicación sobre las nueve de la noche cuando pueden desayunar, pero el servicio médico, enfermero, supervisor, las enfermeras y las médicas se niegan, por comodidad, por no cumplir con su trabajo, por que no les da la gana y por supuesto, por coaccionarles para dejar de hacer el Ramadán. Es más, les obligan a firmar una hoja donde renuncian a tomar su medicación en caso de que seguirán haciendo el Ramadán! Ellos no quieren renunciar a tomar su medicación, están pidiendo que se les entregue por la noche.

Otra cosa más son las citas para consultas en el hospital con especialistas que tardan mucho y en caso de presos político como en mi caso por ejemplo, no me sacan alegando motivos de seguridad!

Por cierto aquí en la cárcel de Málaga 2, en octubre de 2020 me envenenaron y estuve dos semanas enteras, quince días enteros sufriendo terribles dolores estomacales, intestinales y renales, además de inflamación en el hígado, fiebre y malestar general. No podía comer nada ni beber agua! Cada vez que bebía un poco de agua , o comía muy poca cosa el dolor aumentaba mucho y mi situación empeoraba. Los dolores eran tan intensos las veinticuatro horas del día que no podía dormir. El médico y la médico que me atendieron, no me querían sacar al hospital, se negaron a pesar de mí insistencia y a pesar del cuadro clínico gravísimo que padecía. Se negaron también a hacerme análisis toxicológico y se limitaron a darme paracetamol, ibuprofeno y omeprazol, que no me hicieron ningún efecto. Dichos médicos hablaron conmigo dos veces de dos minutos las dos ocasiones, sin interesarse en ningún momento de lo que me pasaba ni en las causas! Llevo un año y medio pidiendo que me hagan una analítica de sangre y nada, no quieren hacérmela! Otra cosa más, las consultas médicas las hacen las médicas a través de la ventanilla del patio o a través de los barrotes de la celda, en una falta absoluta de intimidad y de confidencialidad.

Llevo aquí casi dos años y todavía no me han atendido ni la trabajadora social ni la psicóloga! Presenté quejas contra ellas y para justificar su incumplimiento con su deber, trabajo, con las leyes y con mis derechos, dijeron en informes falsos que no me atienden porque no quiero hablar con ellas por que son mujeres!!!! Deshonestidad absoluta.

Así son las cloacas carcelarias que forman parte de las cloacas del estado. Su maldad, su deshonestidad, su deshonradez, y su perversión son infinitas y extremas. La educadora me entrevistó una vez y no ha vuelto más a llamarme. En dicha entrevista no sabía que decirme , saco la hoja con mis datos y lo que obra en ella sobre mí situación y se extraño del tiempo larguísimo de prisión preventiva, y le dije “que quieres que te diga, sabes como funcionan las cloacas policiales y judiciales y sus montajes” y como sabe que es verdad asintió. No sabía y no podía reconocer el atropello y saco y me enseño una hoja con las sanciones que me han impuesto injustamente, falsamente y me dijo que tengo numerosas sanciones. Le dije : “No vayas por ahí, porque eso no te vale ni te sirve, por que la inmensa mayoría de las sanciones impuestas las recurrí y han sido anuladas y las muy pocas que quedan que son tres o cuatro han sido cumplidas o recurridas y todavía no hay resolución. Me enseñó también el dato falso de mi lugar de residencia, que yo no sabía que pone que es en Almeria! Y eso lleva constando en mi expediente años! No se donde han sacado dicho dato falso, por que no consta en ningún documento, ni ha sido facilitado por mí. Presenté varias instancias de queja ante la junta de tratamiento solicitando que eliminen dicho dato falso y que pongan el verdadero, pero no me contestan!

Ha ingresado aquí en el módulo de aislamiento en régimen cerrado un chaval musulmán de 25 años, procedente de la cárcel de Murcia. Le metieron el primer grado injustamente, abusivamente e ilegalmente , por que no existen los supuestos muy graves para la aplicación del primer grado. Dio un cabezazo al cristal por impotencia, la rabia y por el ataque de nervios por que no le daban la videollamada que le correspondía y no le daban tarjeta o código para llamar por teléfono a su familia que reside en su país de origen. Y no tenía dinero para comprar un pin telefónico y los servicios sociales y la administración de la cárcel le negaban el derecho de recibir ayuda económica mínima para costear llamadas de teléfono. Lo tenían incomunicado ilegalmente. Lo mismo pasa en esta cárcel, que no dan nada a los presos necesitados, el que no tiene medios económicos , pues le dejan tirado , no puede llamar por teléfono, no puede enviar cartas, etc. No solo eso, se están ensayando con él pro qu eno habla, ni escribe, ni entiende el castellano y al principio los guardias me pidieron que le ayudase traduciéndole y escribiéndole las instancias, le ayudé con todo eso y a los dos días , los responsables de esta cárcel, les ordenaron a los guardias que deje de ayudarle, traducirle y escribirle instancias. Yo ya sabía que iban a actuar así, por eso desde el primer día le hice una instancia pidiendo le pongan un traductor, pero nada, ni me dejan ayudarle ni le ponen a un traductor y lo tienen en una situación de indefensión total. Además no lo pueden dejar en este régimen de aislamiento por que sufre depresión y epilepsia.

No me dejan estudiar, llevo cursando instancias pidiendo estudiar desde el año pasado y no me contestaban y cuando me contestaron me dijeron que estoy apuntado. Y cuando no me sacaban a la aula donde venía un maestro a dar clase a un par de internos, mandé otra instancia de queja pero no me contestaban y un día pasó el maestro por el patio para hablar con el preso que sacaba para estudiar y aproveche para preguntarle pro qué no me sacaba a mi para estudiar, ya que he cursado varias instancias y a la dirección y subdirección de seguridad me contestaron que mi petición esta atendida y que estaba apuntado, me dijo que a el no le dijeron nada y que no le remitieron mis instancias y que no estaba apuntado. Lo mismo pasaba en todas las cárceles donde he estado, que por cierto nunca me han dejado estudiar. Las dos únicas veces me han apuntado para estudiar en la escuela fue por mi insistencia y la insistencia de los maestros. En total me han dejado estudiar en la escuela dos horas y quince minutos en casi dieciocho años que llevo preso! Otro problema que existe en el régimen cerrado de primer grado , es la imposibilidad de aprender, por que prácticamente los presos son incultos , analfabetos o de nivel muy bajo de estudios o ignorantes. Muy raras veces que se encuentran presos cultos o con nivel de estudios alto o medio o aceptable. Uno de los objetivos macabros, criminales y perversos de las cloacas carcelarias es someter a l@s pres@s a la ignorancia y al desconocimiento absolutos, para que no sepan leer, ni escribir, ni informarse , ni conocer sus derechos, ni saber y entender de leyes, para que no puedan defenderse, ni reclamar sus derechos ni reivindicarlos. Para las cloacas carcelarias, el preso culto, que sabe leer y escribir, que esta bien informado y concienciado, que entiende de leyes y conoce sus derechos y que los reivindica y sabe defenderse, es el enemigo que hay que reprimir, oprimir, torturar, maltratar, aislar y eliminar. Cuando un preso defiende sus derechos y los reivindica , plantando cara, luchando y denunciando los abusos , las desviaciones y las violaciones de sus derechos y de l@s pres@s , el sistema carcelario , y las cloacas carcelarias lo consideran subversivo, radical y terrorista!!

Resulta que estamos aquí en prisión preventiva, somos dos musulmanes, pero se niegan a sacarnos juntos, y nos imponen un régimen ilegal, que no contempla ninguna ley penitenciaria , nos sacan en solitario cada uno saliendo solo sin ninguna compañía! Es una decisión política e ideológica del subdirector de seguridad.

Cuando recibas esta carta habré iniciado la huelga y estaré en huelga de hambre indefinida, hasta que respeten nuestros derechos y nos saquen juntos al patio como exige la ley penitenciaria y las propias normas de la cárcel.

Cuidate mucho y comparte esto con nuestr@s compañer@s y amig@s y opinión pública. Muchas gracias por todo, un fuerte abrazo lleno de cariño, amor y solidaridad!

Resistir es vencer.