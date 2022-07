 Mohammad El Halabi, el veredicto

Publicado por primera vez por Friends of Sabeel North America

Ayer, el juez del caso Halabi emiti贸 un resumen de su veredicto. La decisi贸n completa a煤n no se ha emitido, pero el juez dijo que tiene cientos de p谩ginas y puede ser clasificada. En su resumen, el juez afirma que Halabi es condenado por todos los cargos enumerados en el pliego de cargos, excepto por el cargo de traici贸n (ya que es un gazat铆 y, por tanto, no se le puede acusar de falta de lealtad al Estado de Israel). El juez dice que bas贸 su decisi贸n en una “confesi贸n” hecha por Halabi a un topo, despu茅s de haber sido torturado durante un interrogatorio, y que luego retir贸. El juez tambi茅n ha dicho que no acepta las pruebas y testimonios aportados por la defensa. La sentencia tendr谩 lugar en alg煤n momento en el futuro, probablemente en julio.

Seg煤n Maher Hanna, abogado de Halabi, esta decisi贸n es a primera vista incre铆blemente injusta, ya que el pliego de cargos contiene una serie de acusaciones que han sido desmentidas como patentemente falsas durante el juicio, por pruebas derivadas 煤nicamente de fuentes oficiales israel铆es. Los siguientes son s贸lo tres ejemplos:

En el pliego de cargos se afirma que Halabi explor贸, fotografi贸 y proporcion贸 a Ham谩s informaci贸n sobre el paso de Erez en 2010, cuando los registros oficiales israel铆es muestran que entre 2006 y 2011 Halabi nunca visit贸 el paso de Erez.

El pliego de cargos acusa a Halabi de desviar dinero de World Vision de Gran Breta帽a a Ham谩s, cuando los registros presentados en el juicio muestran que no se envi贸 ning煤n dinero de World Vision desde Gran Breta帽a.

El pliego de cargos alega que Halabi desvi贸 miles de toneladas de cemento y acero enviadas a trav茅s del cruce de Keren Shalom a Ham谩s para la construcci贸n de t煤neles, cuando en el juicio se demostr贸 que World Vision nunca utiliz贸 Keren Shalom y ni siquiera import贸 acero o cemento a Gaza.

El abogado de Halabi est谩 convencido de que el juez ni siquiera hab铆a le铆do su sumario, pues de lo contrario habr铆a evitado tan flagrantes tergiversaciones. Definitivamente, apelar谩 esta decisi贸n claramente injusta.

Para los que han seguido el caso, cabe se帽alar que los supuestos millones desviados a Ham谩s superan el presupuesto total de 22 millones de d贸lares de World Vision en Gaza durante los 煤ltimos 10 a帽os, y que las detalladas auditor铆as forenses realizadas por World Vision, as铆 como por el gobierno australiano, no encontraron que faltara ning煤n fondo en absoluto. Halabi rechaz贸 varias ofertas de negociaci贸n de cargos que le habr铆an permitido quedar en libertad hace a帽os, pero ha insistido en su inocencia a lo largo de 160 vistas judiciales durante los 煤ltimos seis a帽os. Aunque la mayor parte del juicio se celebr贸 en secreto, la direcci贸n del juicio por parte del juez y las restricciones impuestas a la defensa son suficientes para desacreditar por completo el sistema de justicia israel铆 cuando se trata de palestinos acusados ante 茅l.

Jonathan Kuttab, abogado internacional de derechos humanos

