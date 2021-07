Moisès Fernández: “He rebut amenaces de mort i la meva dona, amenaces de violació, pel meu cas”

Mois猫s Fern谩ndez: 鈥淗e rebut amenaces de mort i la meva dona, amenaces de violaci贸, pel meu cas鈥

Entrevista a Mois猫s Fern谩ndez, a qui demanen quatre anys i sis mesos de pres贸 arran de la vaga del 8-N 路 Ja va ser condemnat per desordres p煤blics pel mateix cas i ha guanyat un judici per amenaces de l’extrema dreta

Mois猫s Fern谩ndez va ser condemnat a un any de pres贸 per un delicte de desordres p煤blics greus arran de la vaga general del 8 de novembre de 2017. Ara ha d鈥檃frontar un nou judici relacionat amb aquella vaga i amb un dels episodis que es comenten en la primera sent猫ncia. Un motorista que era a la ronda de Dalt quan els manifestants van tallar-la l鈥檃cusa d鈥檋aver-lo agredit i haver-li malm猫s cinc dents, i per aix貌 la fiscalia li demana quatre anys i sis mesos de pres贸. Alhora, Fern谩ndez acusa el motorista d鈥檋aver-lo agredit a ell. Explica que sempre han tingut m茅s proves a favor seu que no pas a favor del motorista, per貌 que, tot i aix貌, l鈥檃ltra sent猫ncia va donar per provada l鈥檃gressi贸. Per tant, t茅 poques esperances posades en aquest judici, que es far脿 dilluns a l鈥橝udi猫ncia de Barcelona i que, a m茅s, resoldr脿 la mateixa sala.

Parlem amb Mois猫s Fern谩ndez sobre el seu cas al Casal Popular 3 Voltes Rebel de Nou Barris, on ha estat implicat en diverses lluites ve茂nals. Diu que agraeix poder parlar despr茅s de tot aquest temps perqu猫, mentre que el motorista s铆 que ha tingut espai medi脿tic, ell de moment no havia pogut explicar la seva versi贸. Explica que afronta el judici amb forces, per貌 essent realista, i tamb茅 relata com l鈥檋a afectat un proc茅s en qu猫, fins i tot, ha rebut amenaces de l鈥檈xtrema dreta.

鈥Qu猫 va passar el dia de la vaga del 8-N i per qu猫 us demanen gaireb茅 cinc anys de pres贸?

el vostre cas hi ha diversos judicis: aquest a qu猫 feu refer猫ncia, per desordres p煤blics tamb茅 arran de la vaga del 8-N i en el qual us van condemnar a un any de pres贸, el judici per les amenaces que heu rebut i el judici que teniu dilluns, en qu猫 hi ha acusacions creuades: acuseu el motorista d鈥檃gressi贸 i el motorista us acusa del mateix.

