Fue el 1 de abril de 1939 cuando se consum贸 el golpe de Estado iniciado el 18 de julio de 1936. Y de aquellos polvos estos lodos. Lo que hoy padecemos en este engendro que llamamos Espa帽a no es otra cosa que la consecuencia de una interrupci贸n, brutal y sangrienta, de un sue帽o que comenzaba a hacerse realidad, de una Rep煤blica legalmente constituida por el mandato popular expresado en las urnas.

Esto 煤ltimo se lo deber铆amos recordar todos los d铆as a los defensores del r茅gimen del 78, o, lo que es lo mismo, de 1939 en su versi贸n adaptada a los tiempos actuales. Tan 鈥渄em贸cratas鈥, ellos, tan, 鈥渄efensores鈥 de los derechos humanos, gobiernan (unos y otros) sobre los escombros de la mencionada usurpaci贸n que tantas muertes ocasion贸 y tanto sufrimiento. Nada de lo que ahora sucede es ajeno a aquel atropello.

Como sabemos, Franco dej贸 todo atado y bien atado antes morir en la cama. Y la soga que utiliz贸 (esa misma que ahora nos oprime peligrosamente el cuello) no fue otra que su heredero m谩s directo: el rey Juan Carlos I. Este, como sabemos tambi茅n, pas贸 a ser el jefe del Estado sin que nadie le hubiera elegido.

Forzado por las circunstancias, el sustituto del dictador pas贸 el relevo a Felipe VI. Por supuesto, otra vez se obvi贸 al pueblo. El 煤nico 鈥渕茅rito鈥 que posee este individuo es que es hijo de su padre. Valor democr谩tico nada de nada. Por otra parte, Felipe VI tambi茅n tuvo la ventaja de que, al no tener hermanos, no se vio en la necesidad de apretar accidentalmente el gatillo de ninguna pistola con su dedo inquisidor.

Resumiendo, vivimos anclados en una monarqu铆a que perpet煤a al franquismo. Del PP y los dem谩s partidos de derechas que no llevan careta no hace falta decir nada. El PSOE, si de socialista y obrero no tiene nada, est谩 claro que de republicano tampoco. En cuanto a sus socios en el Gobierno 鈥渕谩s progresista de la historia de la humanidad鈥 se refiere, 驴qu茅 decir? Para IU y Podemos nunca es el momento de exigir y luchar decididamente por la supresi贸n de la monarqu铆a que de paso a una Rep煤blica. Su 煤nica actitud a ese respecto se limita a llevar muy de vez en cuando un pin con la bandera republicana en la solapa de una chaqueta que ya no es de obrero.

