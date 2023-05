–

Moncho Alpuente

Foto: Moncho Alpuente y Jose Luis Morales

conferencia en Puerto Real durante las Jornadas Libertarias CNT-AIT en homenaje a

Quique Gavi帽o 1992

El 23 de mayo de 1949 nace en Madrid

(Espa帽a) el periodista, escritor, dramaturgo, humorista, compositor y m煤sico

libertario Ram贸n Carlos Alpuente Mas, m谩s conocido como Moncho Alpuente . Sus

padres se llamaban Carlos Rafael Alpuente y Gloria Mas.

Tras estudiar en un internado de

maristas en Segovia (Castilla, Espa帽a) y hacer el bachillerato en un instituto

de Madrid, hizo periodismo en la Escuela de Periodismo de la Iglesia de Madrid.

A partir de 1967 colabor贸 鈥嬧媏n diferentes peri贸dicos y revistas ( SP , Telegu铆a

, etc.). Atra铆do por la m煤sica y el teatro, form贸 parte de grupos musicales

(Desde Santurce a Bilbao Blue Band, Las Madres del Cordero y Moncho Alpuente y

Los Kwai) y teatrales ( Casta帽uela 70 ,Casta帽uela 90 , Quo Vadis , La Reina del

Nilo , T谩bano, T煤 no tienes la culpa, Federico , etc.).

Hizo cr铆tica musical ( Informaciones ) y

present贸 programas radiof贸nicos (Antena 3 Radio, Cadena SER, Onda Cero, Popular FM, Radio Pa铆s,

Radiocadena Espa帽ola, Radio Popular, RNE, etc.) y televisivos en Televisi贸n

Espa帽ola ( La Azotea de Wyoming , Los Comunes , Delirios de amor , Mundo Pop ,

El peor programa de la semana , Popgrama , 隆Qu茅 noche la de aquel a帽o! ,

Tele-Revista ,. Posteriormente fue redactor de peri贸dicos (Opini贸n , Qu茅 , El

Pa铆s , P煤blico , etc.) y corresponsal en Madrid del diario barcelon茅s El

Peri贸dico de Catalunya .

Tambi茅n escribi贸 letras de canciones

para diferentes autores (Luis Eduardo Aute Guti茅rrez, Hilario Camacho Velilla,

Rosa Le贸n Conde, Joaqu铆n Ram贸n Mart铆nez Sabina, Jorge Pi Garc铆a, Antonio Piera

Rodr铆guez, Miguel R铆os Campa帽a, Jaime Sisa Mestres, Orquesta Mondrag贸n, etc. )

y fue autor de numerosos libros de lectura infantil y juvenil. En la d茅cada de

los setenta estuvo afiliado, junto a Emmanuela Beltr谩n Rahola ( Emma Cohen ) y

Fernando Fern谩ndez G贸mez ( Fernando Fern谩n G贸mez), entre otros, en el Sindicato

de Espect谩culos P煤blicos de Madrid de la Confederaci贸n Nacional del Trabajo

(CNT).

En 1977 actu贸 como m煤sico en las

Jornadas Libertarias de Barcelona (Catalu帽a) y en 1979 fue uno de los

organizadores de los actos culturales del V Congreso de la CNT que se

celebraron en la Casa de Campo de Madrid. Desde los a帽os noventa hasta el final

de su vida dio numerosas conferencias y actuaciones en actos de la CNT, de la

Federaci贸n Anarquista Ib茅rica (FAI) y de Ateneo Libertarios. En esa 茅poca se

traslad贸 a vivir a Segovia, desde donde colaboraba asiduamente en CNT y

editaba, con Antonio Madrigal, Jos茅 Orcajo y Quico Serrano, la revista El

Cochinillo Feroz.

Tambi茅n particip贸 en los actos

culturales del VIII Congreso de la CNT que se celebraron en 1995 en Granada

(Andaluc铆a, Espa帽a). En 2001 public贸, con Jos茅 Miguel Monz贸n Navarro ( El Gran

Wyoming ) y 脕ngel Mu帽oz-Alonso L贸pez ( Maestro Reverendo ), el disco The Moncho

Alpuente Experience . El 17 de junio de 2010 dio la conferencia 芦Autobiograf铆a

de Dios Padre禄 en las III Jornadas de Librepensamiento celebradas en Madrid y

ese mismo a帽o particip贸 en los actos de la conmemoraci贸n del centenario de la

CNT. Colabor贸 鈥嬧媏n numerosas publicaciones anarquistas y contraculturales, como

Ajoblanco , Bicel , C谩帽amo , CNT , Icaria , Mongolia , etc. Es autor de Gato,

las m谩quinas y la carrera del tiempo (1976, con otros), La reina del Nilo.

Comedia musical en III actos (1982), El libro de los Santos imaginarios y de

los hechos ap贸crifos (1985), S贸lo para fumadores (1988), C贸mo escapar del ’92

(Indios, conquistadores y dem谩s sainetas colombinos) (1990 y 1992) , Hablando

francamente (1990), Un sabio anda suelto (1990), Versos sab谩ticos (1991),

Madrid me mata (1993, con otros), La 贸rbita de Ulises (1994), Am茅rica (1995,

con H茅ctor Carri贸n),Bienvenido Farewell o turista insular (1995), Operaci贸n

Centollo (1996), Operaci贸n Gran Drag贸n (1997), Grandezas de Espa帽a. La historia

m谩s grande nunca contada con menos escr煤pulos (2000), Versos perversos (2000),

La experiencia es lo 煤ltimo que se pierde (2001), Segovia. Diccionario general

de Segovia para uso de viajeros habituados al orden alfab茅tico (2001),

Gatomaquias (2005), Un maldito enredo (2012 ). (2013), etc.

Moncho Alpuente muri贸 de un infarto de

miocardio el 21 de marzo de 2015 en Las Palmas (Gran Canaria, Islas Canarias),

donde pasaba unos d铆as con su compa帽era Rosario Vallejo Junco ( Chari ),

poblaci贸n natal de 茅sta, y fue incinerado.

