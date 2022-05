–

He pensado que escribir estas l铆neas me llevar铆a un poco de tiempo pero s茅 que, en lo profundo, es lo que pienso.

No todo en este mundo es blanco o negro. No todo es Verdad o mentira. Lo que yo pienso es que un breve trueque puede apa帽ar todo esto.

驴Pagar?

Hace poco escrib铆 a un peri贸dico de esos de los massmedia para decir que lucho por El Amor.

No tengo nada m谩s en mi coraz贸n.

Mi opini贸n vale para m铆 y, si nadie me responde, me quedo con mi opini贸n.

Hace tiempo, no tanto, se cre贸 una serie de monedas sociales que deambulaban por ah铆 como forma de adquirir bienes.

No entiendo mucho de moneda social pero llegu茅 a saber que la moneda social serv铆a para contabilizar los bienes que se adquir铆an en ese intercambio.

Igual me equivoco con esto pero llegue a saber que esa moneda social no ten铆a valor.

驴Qu茅 es el dinero?

Yo lo veo como una especie de moneda social pero a la que damos mucho valor.

驴No nos podr铆a servir como bono?

En serio. No entiendo de moneda social pero me suena muy parecido.

Si al dinero le quit谩ramos el valor, 驴qu茅 quedar铆a?

Yo tengo un problema con capitalizar las cosas, me suena muy capitalista.

No me voy a poner a hablar de criptomonedas aqu铆.

He preferido hacer este texto despu茅s de explayar mis sentimientos. Mi Amor no se puede quedar en mi coraz贸n. Creo en El Amor a primera vista.

No me he enamorado de la moneda social. Ni siquiera s茅 si los anarquistas est谩n de acuerdo con ella pero mi anarquismo no bebe solo de anarquistas y por eso, quiz谩, sea defectuoso.

Yo he aprendido de Nieztxe, de Freud, de Humbord, de Plat贸n, de Di贸genes, de Luckacks y de La Pasionaria; y por eso no me creo tan anarquista como digo que soy para mis adentros.

Me siento anarquista. Me siento anticapitalista. Me siento partidario de los movimientos sociales y particip茅 en el 15-M.

Esa experiencia no se me olvida y he aprendido mucho de muchas personas. Por ejemplo, que el dinero no vale nada.

Tengo dinero. No mucho pero tengo dinero. Intento ayudar.

No estoy defraudado. A m铆, no me debe nada nadie. S茅 que hay buena voluntad.

Tengo mi nombre鈥 Suena a telenovela, la verdad.

Pero s茅 que en mi interior hay un gato, se llame como se llame y s茅 que mi inteligencia parte de la 鈥渁鈥 a la 鈥渮鈥, en un santiem茅n.

Hoy es primero de mayo: el catap谩n. Esa es la fiesta que cae hoy en mi localidad. Y veo gente feliz.

Qu茅 yo por lo que lucho es por El Amor鈥 No por el rom谩nticismo y esas cosas, sino por lo que veo que es ese sentimiento reflejado en las personas.

Para m铆: cari帽o, comprensi贸n, apoyo, ayuda, Amistad y lealtad.

Pero no creo en nada m谩s sobre El Amor.

Las cosas tienen un significado y: 驴c贸mo se dirige un hospital?; dir茅is: de arriba a abajo.

Pues yo en mi forma anarquista lo dirijo de abajo arriba. O sea, con los pacientes tomando sus decisiones en la medida que pueden y las enfermeras recogiendo esas decisiones para que una c煤pula gestora pueda administrar y tratar a esos pacientes en pos de su recuperaci贸n.

Yo pens茅 en un sindicato: C.N.T.-A.I.T.; eso se dirig铆a de abajo arriba鈥 Y puestos, no al contrario.

Llevo pensando en el anarquismo desde los 7 a帽os y鈥 Tambi茅n me canso un poco.

No s茅 si hab茅is o铆do hablar de alguna operaci贸n anticrimen ultimamente. Yo en el trabajo escuch茅 que Espa帽a estaba vetada鈥 Pero鈥 No me enter茅 de m谩s y prefiero no confirmarlo porque no tengo esa informaci贸n.

He o铆do que hay guerra pero son las clases sociales las que se mueven.

No tengo nada contra nadie y nunca lo voy a tener. No tengo enemigos. A m铆, los enemigos me suelen durar poco.

Intento utilizar la sabidur铆a.

驴Y la moneda social?

Bueno, pues como no tengo mucha idea de ella preferir茅 no hablar mucho de ella, aunque est茅 m谩s o menos de acuerdo con ella seg煤n me lo han explicado.

驴C贸mo gestionar铆amos los bienes en una sociedad anarquista?; dir茅is: igualitariamente.

驴Pero c贸mo? 驴C贸mo s茅 que t煤 tienes una barra de pan y yo tengo dos? O鈥 驴C贸mo sabemos que tenemos una barra de pan cada uno y no nos estamos enga帽ando?

驴No habr谩 que contar las barras de pan?

En Espa帽a de hace mucho tiempo se utilizaba el racionamiento. Y t煤 ten铆as una cartilla.

驴?

Pues no lo s茅.

Qu茅 habr谩 que inventar alg煤n m茅todo.

Yo el dinero鈥

En serio es una de las cosas que m谩s furioso me pone.

隆Todo por dinero!

隆Ni que fuesen mis estudios!

Por dos euros tienes toda la formaci贸n que quieras en la biblioteca.

Y termino:

Para m铆 una carrera no es nada. Si estudio, es por afici贸n. Por comprender mejor el mundo. Lo que no os puedo decir que yo haya aprendido mucho en estos a帽os鈥 S贸lo que me encanta dibujar, escribir, leer, cocinar, el monte y la alba帽iler铆a; y, por supuesto, muchas cosas m谩s.

-Richie punk鈥