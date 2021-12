–

De parte de ANRed December 10, 2021

Luego del intento de proscripción de la Lista Multicolor -conformada mayormente por agrupaciones de izquierda- en la línea de Tren Roca para elecciones a autoridades a nivel nacional, la Unión ferroviaria, desde el comando de Sergio Sasia y la oficialista Lista Verde, rechazó la postulación opositora encabezada por la conducción Bordó del Ferrocarril Sarmiento. La impugnación es contra la candidatura de Mónica Schlotthauer. Según alegan desde la agrupación censurada, la candidata –actual delegada y ex Diputada Nacional-, cumple con todos los requisitos. Por ello, en el marco de la urgente campaña, las y los ferroviarios del Sarmiento, bajo el lema “Mónica candidata o paro” hoy viernes se reunirán en asamblea general, donde definirán el cese de actividades para “exigir elecciones limpias y la oficialización de los candidatos presentados”. Por Máximo Paz, para ANRed

La lista opositora Multicolor volvió a la carga cuando a fines de setiembre -después de idas y venidas- fue convocada la elección gremial en la Línea Roca de trenes para el 17 de diciembre del corriente año. El elenco con aspiraciones a disputarle la larga hegemonía a la Lista Verde se trata de un combinado trotskista compuesto por las agrupaciones Gris (Partido Obrero), Naranja (Partido de los Trabajadores por el Socialismo), Púrpura (Política Obrera) y Bordó (Izquierda Socialista), más el agregado de la Turquesa, un desprendido de peronistas opositores al oficialismo.

De todos modos, los más de 30 años que ostenta la Verde en el frente de la línea del ferrocarril que une con sus rieles a la Ciudad de Buenos Aires y la zona sur del conurbano, incluye, más allá de su sarta de sombras tenebrosas comprobadas y condenadas, acciones puestas en práctica una y otra vez a partir del oficio de la aparatosa artimaña.

Por ello, los sucesores –Sergio Sasia, su líder, principalmente- que hoy ocupan el sillón de José Pedraza, giraron una gastada carta: para el lunes 4 de octubre, la Junta Electoral -hueste de la mesa chica de la Unión Ferroviaria-, impugnó de lleno la presentación de la Multicolor a través de argumentos imposibles e invenciones sin sustento.

La Junta, entusiasta, extendió su ambición. La Marrón del Belgrano Sur, la Marrón del San Martin y la Bordo-Roja del Belgrano Norte, igualmente sufrieron la impugnación.

Y aún, eso no fue todo: el día 23 de noviembre, la Unión Ferroviaria publicó la convocatoria a elecciones de delegados para Trenes Argentinos larga distancia y regionales. Se trató de un llamado sorpresivo, y, por ende, proscriptivo y antidemocrático, inclusive violatorio de la propia ley de Asociaciones Sindicales. Montado sobre ello, el grupo de Sergio Sasia objetó una elección en la provincia de Chaco a partir de que los resultados de la votación no resultaron del modo al que su antojo aspiraba.

Ahora, la Junta Electoral Verde, a través de una carta documento, informó su negativa a aceptar que Mónica Schlotthauer sea candidata.

«La compañera cumple con todos los requisitos de la convocatoria publicada por la misma Unión Ferroviaria (mayor de 18 años, más de un año en la empresa y de afiliada)”, lanzó a través de un comunicado la Lista Bordó Nacional, al enterarse del suceso.

“¿Cuál es el argumento? Que no paga sus cuotas sindicales desde el mes de mayo, porque desde entonces está con licencia sin goce de sueldo para cumplir con su mandato de Diputada Nacional de Izquierda Socialista y el Frente de Izquierda. Licencia que figura en el Convenio Colectivo de Trabajo, Artículo 25. El estatuto de la Unión Ferroviaria avala a los afiliados en esa licencia en el Artículo 6, Inciso B”, aclaró.

“La impugnación contra Mónica tiene el objetivo de voltear la Lista Bordó y detrás de esa decisión no está solo la Verde, es decisión de la empresa y el Ministerio de trabajo también”.

“En el Sarmiento hace años que defendemos la democracia sindical, nuestro derecho a reclamar y denunciar. La Bordó estuvo en las vías contra la impugnación en otras elecciones, en las calles y los juzgados cuando nos acusaban de quemar trenes los mismos ministros que gobiernan hoy. Cuando denunciábamos la corrupción”, también declaró.

La clave del manejo antojadizo de la lista oficialista se trata de la Junta Electoral, compuesta ella exclusivamente por funcionarios de Sasia. Su trabajo es reflejo de lo que la conducción decide a través de un padrón de afiliados al que sólo tiene acceso el oficialismo y que se presenta a partir de una cantidad excedida de afiliados desconocidos al que no se pueden constatar, tanto en la nómina de activos como la de los jubilados.

A su vez, el armado de los estatutos presenta otro escollo para que una agrupación opositora pueda hacer siquiera pie. Una de las exigencias engañosas del reglamento es el requerimiento para presentar lista nacional, en tanto que se deben exhibir candidatos en la mayoría de las 32 seccionales, algo irrealizable de conseguir, dado a que muchas de ellas son seccionales fantasmas, con muy pocos afiliados, ya que en esas provincias no pasa el ferrocarril y en las que pasa, la mayoría de las y los trabajadores son contratados o forman parte de cooperativas de los gobiernos provinciales que no están afiliados a la Unión Ferroviaria.

“No va a ser el dedo de Sasia y la jefatura el que elija los delegados del Sarmiento y la Bordó. Vamos a ser todos en las urnas ¡Qué sea limpia la elección!”, expresó el comunicado.

“La Comisión de reclamos declara Estado de Alerta y Movilización. Sino respetan la democracia sindical vamos a tomar las medidas que tengamos que tomar”, concluyó.

Luego de la confección de flyers y pintadas tituladas “El que avisa no traiciona” y “Mónica candidata o paro”, las y los compañeros del Sarmiento, hoy viernes, en asamblea general, en la Estación Castelar, a las 13, decidirán los pasos a seguir, en donde no se descarta la posibilidad de realizar un paro en la línea bonaerense donde se intenta que Schlotthauer no se presente a elecciones.