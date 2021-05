–

Hablar me impiden mis ojos; y es que se anticipan ellos, viendo lo que he de decirte, a dec铆rtelo primero.

Juana In茅s de la Cruz

1- Suele condensarse mucha verdad en las paradojas, y a la pandemia se respondi贸 con una interrupci贸n que consagr贸 un continuo: interrupci贸n de movilidad f铆sica, bajo conectividad y productividad permanente. El r茅gimen 24/7 del capitalismo medi谩tico-financiero se cataliz贸 hasta resultar en la distop铆a soft de millones de personas ubicadas cada cual en su cub铆culo, relacion谩ndose social y productivamente por internet, pidiendo deliverys, con el aliento del p谩nico en la nuca. El 鈥渄istanciamiento鈥 consisti贸 pues en un continuo conectivo asfixiante, donde no pudimos estar ni juntos, ni solos. La asfixia, ilustrada en varias obras de la bienal, no es solo un temor a los efectos del coronavirus en el cuerpo. Las pantallas conectadas tienden a un permanente estado activo y disponible, que pasa por alto los ritmos psicof铆sicos y org谩nicos, como el de la respiraci贸n; ofrecen no apagarse jam谩s, entrar solo en suspensi贸n. La medi贸sfera pretende cuerpos constantemente conectados, es decir, sujetados: sujetos de la pantalla. Sujetos conectivos, medi谩ticos: nada cualitativamente nuevo.

2- Hacemos un encuentro virtual -parte de las actividades de la BIM-, y Rodrigo Noya exhibe una obra: en uno de los rectangulitos de mi pantalla -sin maximizarlo a pantalla completa-, veo lo que 茅l muestra, una instalaci贸n en un ambiente oscuro con monitores apilados, encendidos y emitiendo im谩genes. Me acerco a la pantalla y frunzo los ojos para enfocar mejor. La miop铆a me permite ver esas torres de monitores luminiscentes como edificios en la noche urbana. Despu茅s resulta que algo de lo emitido en esos monitores eran efectivamente filmaciones de edificios, vistos la ventana cuarentenial de Noya. Pero yo veo los monitores como edificios en s铆 mismos; torres al fin. Veo las personitas, brillantes p铆xeles en esas contenedoras pantallas鈥 En una miop铆a moderada se ve borroso, no es que no se ve nada, y hay que decidir qu茅 es lo que se ve. Para m铆 es tal cosa; yo veo tal cosa. As铆, la miop铆a nos ayuda a evitar la pregunta por 鈥渜u茅 es lo que [el artista] quiso decir鈥. El artista dijo o puso lo que puso, y nosotros vemos lo que vemos (鈥渆l arte est谩 en la mirada鈥, dec铆a Alberto Greco). Torres de monitores, con gente viviendo adentro. No siempre la transparencia conduce a la verdad; a veces lo verdadero es lo que puede verse justamente si desenfocamos lo obvio. 驴Cu谩nta vida contendr谩n esas torres-monitores, y c贸mo ser谩 vivir ah铆? Flashear con torres de monitores y gente que los habita resulta pertinente cuando las pantallas son el progresivo h谩bitat de nuestra existencia. Pongamos que podemos distinguir tipos subjetivos hist贸ricos como el campesinado, producto del campo, o el ciudadano, producto de la ciudad: 驴c贸mo es el bicho humano habitante de la medi贸sfera? La centralidad de las pantallas es tan obvia que su propia omnipresencia puede esconder su magnitud (como los peces, que como cuenta un chiste cl谩sico, ignorar铆an qu茅 cosa es el agua鈥); pero 鈥渏am谩s pases por alto lo obvio鈥, dice Leonard Cohen. Quiz谩 ver es volver a ver. Mirar es volver a ver. 驴C贸mo es la configuraci贸n sensible de los sujetos conectivos? Desde lo b谩sico, c贸mo vemos, c贸mo escuchamos, qu茅 le pasa al tacto, qu茅 al olfato, qu茅 le acontece a la respiraci贸n, qu茅 sucede con la relaci贸n con nuestro propio cuerpo, 驴y en qu茅 lugar queda la ciudad? Preguntas presentes en las obras de la bienal.

3- Hace rato que la ciudad muestra el paisaje propio de esta subjetividad mediatizada que vive en la nube. En casi todas partes se busca estar como en una autopista, pasando por los lugares sin estar en ellos; y si no se tiene el auto, bendito sea, si no queda otra que ir rodeado de docenas de personas, igual, se autopistea la escena, con auriculares que bloqueen el sonido del mundo, mientras la mirada se encapsula en la pantallita continua. Atravesar la ciudad sin verla ni o铆rla. Y los edificios metropolitanos con 鈥渁menities鈥, que ofrecen espacios y servicios para salir lo menos posible a la calle (al barrio, al barro), uno de los formatos de vivienda de mayor crecimiento en nuestro siglo, 驴fueron hechos a medida de la pandemia, o al rev茅s? Como si nos prepar谩ramos para poder mirar solo por la ventana, por la pantalla, o 鈥渉acia adentro鈥.

4- Un capitalismo que opera por recombinaci贸n (cito a Bifo Berardi) requiere cuerpos disponibles para conexi贸n instant谩nea. Las ligaduras org谩nicas le son obst谩culo al vol谩til regimen financiero. Se requieren seres sueltos; sujetos celulares. Lo que el Comit茅 Invisible llama 鈥渓iberalismo existencial鈥: cada cual tiene su vida. Distancia, ahorrarse roces鈥 Antes del barbijo y el alcohol en gel ya era patente la tendencia a tocarse lo menos posible, olerse lo menos posible, aislarse en una c谩psula privada donde sostener una muy definida vida propia. Una forma -de vida- dada por todo lo que definitivamente no la toca. 驴Para qu茅 sentir la presencia del otro como cuerpo vivo?, siempre m谩s impredecible y menos 鈥渂loqueable鈥 que su virtualizaci贸n鈥 Recuerdo una manifestaci贸n en Plaza de Mayo en apoyo al Presidente Macri en 2016, donde una asistente festejaba as铆 la concurrencia: 鈥淎c谩 no hay olor a chori, no hay olor a nada鈥. Olor a nada, gente sin olor, utop铆a de la sensibilidad neoliberal. El olor es signo de que hay alguien. Y el capital financiero tiene pretensi贸n de soledad, de autonom铆a, 隆se valoriza solito, independiente de lo real, pura especulaci贸n!, y en todo caso si hay poblaci贸n, que se adapte a la fuerza. El capital financiero no quiere ataduras; as铆 tambi茅n la subjetividad especular basa su forma de ser en los higi茅nicos perfiles virtuales; la corporalidad tiene algo asqueroso鈥.

5- De Emmanuel Levinas heredamos la idea de que 鈥渦n rostro dice no matar谩s鈥. Algo de la cara funda umbrales b谩sicos de empat铆a y semejanza. Pero debemos detallar que es un rostro en presencia, no una cara cancelable con una pasadita del dedo al celular. 驴Qu茅 significa un rostro en presencia? Pues: alguien mir谩ndote. Es en realidad mirarnos a los ojos los que nos dice no matar谩s. 驴Qu茅 efectos tendr谩 la supresi贸n de los rostros en la ciudad? Cuando la norma es el barbijo, los rostros permanecen all铆 donde no hay cuerpo, en las pantallas. Y en la ciudad, hay ojos puros; ojos sin rostro, un poco como son las c谩maras, que tambi茅n recubren la ciudad desde hace a帽os. 驴C贸mo se hacer arte con herramientas centrales del control y la alienaci贸n, c谩maras y pantallas?

6- El tacto y el olfato son, adem谩s de sentidos, met谩foras. Los sentidos metaforizan modos m谩s sofisticados de la sensibilidad del alma, la mente, el pensamiento. Tener tacto y tener olfato nombra potencias subjetivas. Tener tacto, por caso, designa el tener conciencia del impacto en los otros de nuestros movimientos e intervenciones. Tener tacto es responsabilizarte de que pod茅s llegar a da帽ar. De los cinco sentidos, el tacto nos recuerda que no podemos percibir sin ser percibidos; no se puede tocar sin ser tocado. Que cuando algo es algo para nosotros, nosotros somos algo para ello. El tacto es el sentido de mayor fomento 茅tico. Por eso podemos decir que vemos algo pero no lo sentimos hasta tocarlo. Y el gusto ser铆a un megatacto, un tacto interno. Los beb茅s en general oyen algo, luego lo ven, despu茅s lo tocan, y finalmente, lo saborean: no se sabe bien qu茅 es algo hasta que no lo sabe鈥 Por cierto, otra acentuaci贸n cuarentenial fue un aumento masivo de los berretines culinarios hogare帽os. Sofisticaci贸n del saboreo privado y restricci贸n del tacto afuera (menos saber experiencial del afuera, menos saber org谩nico de la ciudad). 驴Y el olfato? Como potencia intelectual, designa a la capacidad de percibir lo no evidente, de intuir, de captar lo que no est谩. Percibir las huellas, percibir las expresiones involuntarias, las expresiones que no buscan ser signo. Adivinar la pista de lo que no est谩 en acto. Los virtuales de lo viviente (no su virtualizaci贸n), la presencia inactual pero real. Es entendible que el tacto y el olfato, sentidos ausentes para la vida digital, sean tan f谩cilmente anatemizados, aceptados como enemigos por el orden social: para el realismo capitalista, para el imperio de lo obvio, nada mejor que seres que no olfateen, que tengan o铆do para 贸rdenes y ofertas, y vista para ver la Realidad dada, las cosas como son, sin m谩s.

7- Al comienzo de la cuarentena, aprendimos a mutear micr贸fonos, para evitar ecos molestos (esto tambi茅n 鈥渟e ve铆a venir鈥, 驴no?, al menos en los ya citados auriculares de 鈥渂loqueo鈥 que cund铆an para andar por la ciudad). Pasados unos meses, ya m谩s curtidos cuarentenials, nos encontramos con que el silencio de la pantalla llena de muteados es un tipo de silencio nuevo. Tan helado y absoluto que nuestras palabras parecen no tocar cuerpo alguno, no afectar a nadie. Funcionalidad pura. Como si no hubiera nadie; la presencia minimizada, trocada a pura operatividad aparata: m谩s que alguien escuchando, hay puros receptores. En la vida org谩nica el silencio no existe. All铆 donde hay alguien, hay como m铆nimo un latido, una respiraci贸n, ruiditos de acomodarse, 鈥渦-hums鈥 de una recepci贸n que devuelve algo, et茅ctera. Si nos miramos a los ojos mutuamente, jam谩s habr谩 el silencio total del muteo. Dec铆a Atahualpa que no pod铆a conocer a alguien que nunca hac铆a silencio; conocer el silencio de alguien permite percibir las expresiones -involuntarias, no codificadas- de su m谩s hondo car谩cter y modo de ser. O sea que la comunicaci贸n mediatizada, llevada al paroxismo entre les cuarentenials, al suprimir los ruidos inherentes a la presencia borra lo que hay de m谩s subjetivo y singular de nosotrxs en tanto vivientes, reduci茅ndonos a sujetos funcionales de los dispositivos. Hablamos viendo caras muteadas, o incluso ni caras, c谩maras apagadas (im谩genes tambi茅n muteadas). Lo dicho no tiene as铆 ning煤n eco. Sin efectos corporales (ni tacto, ni ruido, ni olor鈥), la comunicaci贸n queda capturada en un terreno semi贸tico puro, puros signos sin cuerpo (pienso en los planteos de Henri Meschonnic). Porque cuando hay alguien, incluso las palabras y las im谩genes pueden ser prolongaciones fon茅ticovisuales de la corporeidad. Cuando hay alguien. Pero como los dispositivos, bueno, disponen (McLuhan: damos forma a nuestras herramientas, y luego ellas nos dan forma a nosotros), el o铆do cuarentenial puede quedar habituado a poder mutear, y despu茅s capaz nos encontramos y vemos que alguien, a煤n en presencia, nos mutea (o se mutea, por ejemplo quedando colgado con el celular鈥) Varias obras de la bienal presentan ruidos ambiente, y de la respiraci贸n; hay incluso algunos que podr铆an escucharse como ruidos del pensamiento. Es necesario, dice Simone Weil, hacerse un ambiente de silencio para poder escuchar los hilos sordos obturados por el bullicio imperante del orden social. Ruidos de lo viviente a煤n no del todo sujetado, expresiones no cerradas en un c贸digo: desde sonidos de erotizaci贸n, hasta los murmullos de lxs pibxs en las aulas, o los gritos/aullidos multitudinales de las mareas verdes; pero tambi茅n acaso el ruido de una ciudad, el ruido de un barrio鈥

8- 驴Y qu茅 aconteci贸 con la vista del humano conectivo, de esos bipeditos que habitan las torres de monitores? La vista encuadrada en las pantallas, que siempre reclaman, siempre ofrecen m谩s, siempre te est谩s perdiendo algo que est谩 ah铆 pasando all铆 en el ultramundo divino, superior y mandam谩s. Y el escroleo. Es una operaci贸n del dispositivo del continuo, realizada por nuestro cuerpo. El escroleo nos muestra -y sujeta a- un flujo permanente, cascada de 鈥渃煤spides鈥, y as铆, ante esa brillante sucesi贸n de eventos presentados como perfectos y plenos en su ef铆mero instante, se nos va la vida en buena parte. Es ef铆mero lo escroleado, precisamente, porque lo supremo, esa esfera celestial de la nube, no se deja agarrar; nos es dado entrever, nom谩s, esas im谩genes celestiales, tersas y sin dolor. La vista se habit煤a a que todo est茅 siempre y茅ndose. Todo pasa. Algo que no se va, resulta pues pesad铆simo; algo que permanece, que dura, carece de valor para ojos adiestrados en escrolear. El escroleo es matriz patr贸n de nuestros esquemas perceptivos, de nuestro ordenamiento del mundo. L铆nea imparable del continuo, cinta que transporta la realidad eximi茅ndonos de transportarnos nosotrs; l铆nea no de montaje de lo en proceso, sino de promoci贸n de lo ya hecho, que exige, para aportarnos como imagen escroleable, la conversi贸n de lo que vivimos en micro resultados (ya hechos). 驴Cu谩ntos micro resultados cosechaste hoy, para invertir en la bolsa de la subjetiviad virtual? 驴Mirarnos a los ojos? 驴Mirar al cielo? Requieren un combate contra esta matriz perceptiva tan poderosa y masivamente formateada. 驴Qu茅 alcance tiene la vista cuarentenial? El escroleo es el horizonte de nuestra cabizbaja 茅poca. O tenemos escroleo en vez de horizonte; el escroleo sirve para que no haya horizonte鈥 Acaso en respuesta -consciente o no- a esto algunas obras de la bienal muestran planos fijos, quedarse, detenerse, demorarse (por ejemplo los de Noya, Rodrigo).

9- El continuo conectivo convierte a lo real en obvia Realidad. O, de otra manera, en Actualidad. La Actualidad es la conversi贸n del presente, algo abierto, en un regimen de cosas ya-hechas, ya en-acto. 鈥淧resente鈥, etimol贸gicamente, es que haya algo ante alguien. Lo decisivo del presente es la presencia, no lo dado. En el presente tenemos potestad existencial soberana; en cambio, a la Actualidad debemos perseguirla, la corremos de atr谩s. Actualizarse es un imperativo metido dentro de los cuerpos, los sistemas nerviosos. De all铆 la pandemia de ansiedad. Siempre algo tiene que estar pasando. Al no haber horizonte, necesitamos micro-est铆mulos ya, y ya. Y ya. Estado psicof铆sico de sujeci贸n a la medi贸sfera, la ansiedad nos dis-trae de la ciudad, y de nuestro viviente cuerpo. Pero quien vuelve a ver, quien mira y vuelve a ver, puede reinventar la curiosidad. Es precisa una insistencia. Algunas obras de la bienal 鈥la de Noya entre ellas- se dedican a encontrar la riqueza de lo cercano. Restringida la experiencia extensa, limitada al encierro hogare帽o, se encontr贸 con el infinito pantallil. Pero si lo eludi贸, la restricci贸n extensa pudo encontrar la ampliaci贸n intensa. La maravilla de una ara帽a. Dibujos de la sombra y la luz ah铆 en el piso. Flasheos con lo pr贸ximo. Gen茅tica minimalista de las cosas. Incluso lo obvio se vuelve perplejidad si nos detenemos con un tiempo no obvio. Ah铆 hay una vecina, por ejemplo; una se帽ora, una anciana. Vive al lado. Vemos un pedacito de su vivir. 驴Qu茅 es, una vecina? 驴Qu茅 distancia tengo con ella? 驴O ni distancia, sino crasa separaci贸n? La distancia es algo que nos separa pero tambi茅n nos une; la distancia puede medir nuestra cercan铆a. La mediatizaci贸n, en cambio, es la separaci贸n radical, sin siquiera experiencia de distancia -la enajenaci贸n de los y las semejantes-.Es as铆, por supresi贸n de la distancia, que la dominaci贸n de clave pantallil reproduce el regimen de obviedad (tomo el concepto de obviedad de la obra de Santiago L贸pez Petit). Porque, 驴qu茅 hace el continuo conectivo, qu茅 hace la virtualizaci贸n de la experiencia? Suprime los entres de las cosas. Fenomenolog铆a digital: una cosa pegada a la otra sin soluci贸n de continuidad; encimadas, superpuestas, pegoteadas. Todo el tiempo sin parar: eso prefigura el dispositivo. Disponibilidad continua y multitasking, atenci贸n sacralizante de la luminiscencia pantallil. 鈥淓stuve todo el d铆a haciendo cosas y sin embargo llega la noche y siento que no hice nada鈥, fue frase com煤n en 2020; pero tambi茅n 鈥渘o hice nada y sin embargo quedo agotadx como si hubiera estado activx sin parar鈥. Porque la conectividad prepara un activismo inerte. Y porque el continuo -sin entresindistingue las diversas cualidades: no sentimos bien la cosa en la que estuvimos porque lo que sentimos m谩s bien es la frecuencia y patr贸n temporal, antencional, productivista. Que se impone por sobre lo sensible de la cualidad diferencial y 煤nica. As铆 la percepci贸n mediatizada es una atrofia sensible respecto de la diversa naturaleza de las cosas. Se liquida la experiencia de las cosas, se liquida a las cosas como entes experienciables, en la dominancia plana del patr贸n. As铆 se produce obviedad: por descualificaci贸n. 驴Pueden los aparatos reunir sujetos (individuales, colectivos) que no sean adherencias al viento dado sino remansos, pliegues donde lo dado adopta una velocidad diferencial, unas intensidades y una forma singular? Mediar sujetos que no est茅n puramente dispuestos por los aparatos. Quiz谩, incluso, con los aparatos podamos organizarle moradas a lo que late en los entres. Hacer viajar en las pantallas elementos que vienen de y nutren autonom铆as diversas. Autonom铆a de sentido.

10- Dice Paul Virilio que cuando se inventa el tel茅grafo sin hilos, y nace la prensa moderna, en el siglo diecinueve, el peri贸dico es el primer objeto que llega pr谩cticamente en simult谩neo a cualquier lugar. Una metr贸polis (la ciudad luz), un pueblo campesino, una villa alpina, hasta entonces eran lugares que en cierto sentido viv铆an en distinto tiempo. Aparece el peri贸dico, fechado, y los hombres y las mujeres dejan de ser personas de su lugar, de su terru帽o, para ser personas de su tiempo. Contempor谩neos. Un tiempo externo a su experiencia, un tiempo abstracto, objetivo, universal, donde no hay nadie, pero que tracciona a todos鈥 Vivimos, nosotrxs, en la profundizaci贸n de esa temporalidad mandam谩s, en su desarrollo ampliado: la Actualidad. Que se presenta en una interfaz brillante, omnisciente, que no descansa jam谩s. El rol de las pantallas en la normalidad es el de portales de esa esfera superior, plena, incorp贸rea, celestial pero sin piedad, que siempre es m谩s importante que el presente donde estamos (y al que el presente le rinde tributo convirti茅ndose en imagen escroleable). Por eso las pantallas son acariciadas, son el veh铆culo en que se deja entrever el divino m谩s all谩; las acariciamos como queriendo contactar esa abstracci贸n superior. Interfaz: son y no son de este mundo terreno, doliente, jugoso, oloroso, cansador, en que nuestros cuerpos acatan la supremac铆a de lo mediato abstracto鈥.

11- Si las pantallas son artefacto del regimen de obviedad dominante, el arte de la imagen en movimiento convierte la obviedad en pregunta. No tanto por el contenido de su exhibici贸n sino por el trato y el tiempo dado. Una imagen que permanece, o que retorna; un 谩ngulo que escapa a las automatizaciones del instinto perceptivo. No importa tanto el contenido como la experiencia a que se da lugar; o, de otro modo, encontramos arte all铆 donde una materia resulta sustra铆da de la codificaci贸n normal (del ya saber qu茅 es), y deviene materia de una experiencia, escapando a la codificaci贸n binaria (donde ya se sabe y gusta/no gusta, a favor/en contra, etc). No hay una imagen que nos salvar谩, que en s铆 misma produzca una diferencia, porque es un problema del tipo de experiencia al que el trato de la imagen da lugar. 驴Qu茅 nos dice la obviedad? Pues: que las cosas son como son. Puede haber mil novedades pero siempre bajo el mismo patr贸n de circulaci贸n -mismo patr贸n experiencial-. Realismo del capital (tomo la expresi贸n de Mark Fisher). Nuestra 茅poca es incapaz de sorprenderse 鈥 hasta que se sorprende-. 驴Y si las cosas no sabemos del todo c贸mo son? Se reabre su intensidad. Acaso el uso de la propia m谩quina estandarte de la alienaci贸n contempor谩nea, la pantalla, para recuperar la capacidad de extra帽arnos respecto de lo real, sea una profanaci贸n especialmente potente -porque nos extra帽a en relaci贸n a lo que vemos y o铆mos, pero, tambi茅n, en relaci贸n a la propia m谩quina por donde dominan las formas m谩s actuales del Deber. Y al extra帽arnos respecto de lo real, se lo vuelve a convertir en una circunstancia donde podemos intervenir, donde podemos usar nuestras manos -manos como s铆mbolo de que nuestro cuerpo tiene una potencia herramental, de que podemos no dejar el mundo tal como estaba.

12- Como agentes del la obviedad y el realismo capitalista, las pantallas todo lo codifican y as铆 fluidifican su circulaci贸n (heredando ah铆 una funci贸n hist贸rica del dinero); en otros t茅rminos: el r茅gimen de comunicaci贸n conectivo se basa en una comunicaci贸n de inteligibilidad inmediata. Inteligibilidad inmediata y reacci贸n binaria: a favor o en contra, me gusta o no me gusta. Todas las cosas, definidas. Todas las cosas, ya son lo que son. Lo que se pierde, en este imperio de la Actualidad y su continuo, son las potencias de la presencia: el hecho de que adem谩s de estar las cosas como est谩n dadas, estamos nosotrxs como presencia que des-termina o indetermina las cosas. Si todo es inmediatamente inteligible, si todo es ya algo definido -ensamblable, recombinable, pero definido-, se deprecia nuestra naturaleza creadora y el mundo deja de ser un lugar nuestro. Extra帽ar lo real es volverlo pregunta; que no sea tan, pero tan claro qu茅 son las cosas, qu茅 sentido tienen, antes de hacer experiencia con ellas, de ellas. Noya por ejemplo pone dos monitores en la vereda, uno con una imagen de lo que parece ser una pared con ventanita; el otro, imagen fallida, monitor medio roto. Est谩n en la vereda de una avenida, es de noche, y a su lado pasan autos sin cesar: pero los b贸lidos van al rev茅s, hacia atr谩s, monocordes. Autos en continuo retroceso lineal, los monitores al lado, fijos, medio vibr谩tiles (el茅ctricos) pero quietos, impert茅rritos, tot茅micos, con algo del monolito kubrickiano de 2001. 驴C贸mo entender su presencia, qu茅 hacen? Hay que pensar, intuir, sentir, avidinar.

13- Des-obviar es des-especular. Porque el Realismo de lo obvio, que castra lo posible, opera v铆a especulaci贸n, multiplicando los espejos para que el presente, replicado tal como est谩 dado al infinito, se convierta en pura e imperiosa Actualidad. Las pantallas resultan operadoras de la ecolog铆a del capital financiero -de su bioma- en tanto funcionan como espejos omnipresentes que, a la vez que saturan de signos, achatan lo posible a lo dado. Si la percepci贸n de lo real queda consagrada a la pantalla, somos b谩sicamente espectadores -debordianamente-, por m谩s activos posteadores que seamos; porque ah铆 tbn consentimos que participamos de la Realidad en tanto nos apantallamos, espectadores de nuestra propia performance. Hasta nuestras mutaciones posibles quedan en jurisdicci贸n de las pantallas m谩s que de la experiencia del cuerpo; los aparatos nos ofrecen mostrarnos envejecidos, o transg茅nero, u ornamentados (con 鈥渇iltros鈥), o simples 鈥渞etoques de imagen鈥. Saben nuestros posibles; saben m谩s de nosotres que nosotres mismes鈥 Detentan el saber.

14- La chatura especular de estas interfaces de lo ultraterreno ocupa nuestros ojos, pero tambi茅n nuestras manos. No es casual que la pantalla como artefacto haya evolucionado hasta darse una forma para ocupar la palma de la mano. El at谩vico y ancestral v铆nculo con la palma de la mano, ahora tomado por el portal de nuestro nuevo cielo mandam谩s. El rezo junta las manos porque junta las mu帽ecas, en gesto de entregarnos a un guardia. Ahora ya no se reza tanto como antes, pero las manos son agarradas por los portales de la medi贸sfera, y nos sujeta lo abstracto y brillante tambi茅n. Como mencion谩bamos antes, la mano no es cualquier parte del cuerpo; la hominizaci贸n consisti贸 en ponernos de pie y liberar nuestras manos al hacer m煤ltiple. Nuestras hermanas y hermanos del pasado, cavern铆colas, nuestros iguales primitivos, cuando hac铆an arte, cuando hac铆an im谩genes, pintaban paredes y techos con formas de animales, y con la huella de sus manos. Est谩n los animales y estamos nosotros, los que tenemos manos. La mano que los caza y que tambi茅n los pinta. La mano como anatom铆a de nuestra versatilidad creadora. A diferencia del resto de los animales, se帽ala el fil贸sofo Paolo Virno, nuestra especie no tiene un ambiente natural. Somos la especie sin h谩bitat natural. Pero somos tambi茅n la especie capaz de crear habitats. No hay vida humana sin creaci贸n de modo de vida. Somos el animal modal. Modo de vida, es decir, t茅cnica para vivir. La t茅cnica puede pensarse como la invenci贸n de modos de vivir. Por tanto los artefactos t茅cnicos, las herramientas, las m谩quinas, los aparatos, condensan, resumen cada t茅cnica/modo de vida. En los objetos t茅cnicos se condensa la capacidad humana de creaci贸n de modos; capacidad que es potencia inherente a nuestra fisiolog铆a. (Por ejemplo, 驴habilitamos el latifundio? 驴Qu茅 hacemos con las monta帽as? Modos). Ahora bien, los artefactos pueden venir a atrofiar, e inhibir, la propia potencia natural de creaci贸n de modos de vida que ellos resumen. Como dice C茅sar Aira -en l铆nea con los trabajos de Gilbert Simondon-, en las 煤ltimas generaciones, la humanidad dej贸 de saber comunmente c贸mo funcionan las m谩quinas que usa. Apretamos algo y sucede tal cosa. (Y los 鈥渘erds鈥 de la inform谩tica son una figura hist贸rica que vino justamente a mostrar que el conocimiento del 鈥渋nterior鈥 de los artefactos no es de los comunes, sino de humanos freaks). 鈥淐rece el abismo entre causa y efecto. Dios avanza鈥, dice Aira. Al relacionarnos con lo t茅cnico como objetos cerrados, cuyo modo de funcionar ignoramos, m谩s bien nos olvidan de nuestra potencia natural de creaci贸n modal. Nos olvidan de que somos naturalmente capaces de crear modos, t茅cnicas para vivir. Es decir, inoculan el realismo y la obviedad del capital.

15- Ante esto hay mil retobes, muy diversos. Por ejemplo, mostrar im谩genes en movimiento subrayando la masa del artefacto que apantalla, su corporeidad. Noya arma torres de monitores, o una estructura de madera de m谩s de dos metros -desprolija, ruda- donde coloca varios monitores (y les dice as铆, monitores, acaso resaltando que la pantalla es una parte del aparato monitor; acaso citando a Laiseca, 鈥淭ecnocracia, Monitor, Triunfo鈥). O nos muestra un celular que reproduce un video; visibiliza el sopore (el medio es el mensaje鈥). O arma otra estructura para colgar monitores, suspendidos en el aire, vaiveneando: se hamacan. Los ludifica; pasan a ser no s贸lo veh铆culo o soporte de jueguitos, sino objetos de juego en su objetualidad misma. Ya no son solo medio para mostrar otra cosa, son cosa-cosa, cosa de experiencia, cosa entre nosotros y m谩s cosas. Uno se ve que se le cay贸 porque no anda, o anda mal; emite una imagen gris atravesada por rayas de otro gris. Le pas贸 algo. Y Noya le peg贸 todo alrededor una cinta que dice 鈥淔RAGIL鈥. Una cinta com煤n, de ferreter铆a. No es pantalla, es monitor; no existe la pura pantalla: su chatura y presunta bidimensionalidad esconde un mont贸n de cosas, esconde su rol social. Apilar monitores, mostrar -film谩ndolos- c贸mo viajan en ascensor, com-pararlos con autos y sem谩foros, los des-sacraliza, los profana (pienso en los t茅rminos que Giorgio Agamben despliega por ejemplo en Infancia e historia). Vuelve a traer a la tierra el veh铆culo a trav茅s del cual reina el cielo paradis铆aco y la luz brillante de nuestro tiempo.

16- El espejo, el espejo moderno, de la era humanista, siempre tuvo un lado oscuro; siempre tuvo una posible deriva de monstruosidad y misterio, acaso porque en el espejo podemos mirarnos a los ojos a nosotros mismos -a diferencia de en las pantallas-. M谩s all谩 de esto, jam谩s en la humanidad, la gente vivi贸 viendo tanto su propia imagen, como les cuarentenials. Hablamos con otrxs y nos vemos a nosotrxs; esos gestitos extra de acomodarse el pelo鈥 驴En qu茅 lugar del alma quedan las dem谩s partes del cuerpo cuando vemos tanto nuestra cara? Spinoza define al alma como la imagen actual del cuerpo. Un alma, un 谩nimo, profundamente rostrificado, tendr铆amos. Inflaci贸n r贸strica digital y barbijo en la ciudad. Las pantallas normalmente vehiculizan la canonizaci贸n y modelizaci贸n de determinadas formas corporales. Incluso, la modelizaci贸n de formas no estrictamente corporales, sino imaginales, aplicadas sobre los cuerpos -despu茅s los cuerpos quedan sometidos a la presi贸n de perseguir esos modelos de sonrisa, de tersura cut谩nea, de pelo, de postura, de b铆ceps, abdos, toda la compartimentaci贸n del cuerpo dise帽ado. No es un culto al cuerpo lo que cunde en vastas zonas de la superficie social; es un culto a la imagen. Pero no son nuevos los despreciadores del cuerpo que ya atacaba Zarathustra. Lo abstracto domina a los cuerpos desde hace centurias: Dios, el Esp铆ritu, el Capital, el n煤mero (ac谩 pienso en los planteos de Le贸n Rozitchner)鈥 La alienaci贸n, en occidente, tiene como eje esta subordinaci贸n del cuerpo ante lo incorp贸reo. Y los dispositivos precisamente disponen, dan forma esa subordinaci贸n.

17- Recuperar el cuerpo no se opone a usar las m谩quinas; m谩s bien consiste en recuperar el cuerpo como punto de vista, como n煤cleo sensible. En uno de los pasajes de su ensayo, Noya muestra una instalaci贸n donde una estructura de madera, casera, desprolija, sostiene cuatro monitores: en cada uno, una parte de su cuerpo. Desnudo, fragmentado en las pantallas: observar qu茅 nos hacemos con las pantallas ya es tomar distancia de lo que nos hacemos con las pantallas. Hay un dato interesante: Noya subi贸 la filmaci贸n de esa instalaci贸n a Youtube, pero la empresa -llamemos por su nombre las cosas- se lo censur贸. Tambi茅n hay censura en la era de la hiperexpresi贸n. 驴Con qu茅 argumento? Pues que ah铆 hab铆a un cuerpo. Es interesante, porque la exhibici贸n de cuerpos, la exhibici贸n lasciva, es moneda corriente si las hay en la web, incluyendo youtube. Quiz谩 lo censurado ah铆 no es que haya un cuerpo sino una corporalidad, una apertura en el estatuto del cuerpo; un cuestionamiento al r茅gimen de consistencia dominante de los cuerpos, a su tratamiento hegem贸nico. All铆 donde algo es censurado, es porque perturba el orden. Se supone que 鈥渆n iutub est谩 todo鈥. 驴Qu茅 es lo que trata como negativo, esa m谩quina de voracidad infinita? Algo de lo org谩nico descodificado. Quiz谩 lo que se desnuda, en esa obra, adem谩s del cuerpo del artista, sea la sujeci贸n atomizante que padece el cuerpo en los dispositivos conectivos, y un cuerpo as铆, con sus heridas post-org谩nicas, un cuerpo as铆 silvestre (tomo el t茅rmino del colectivo Juguetes perdidos), no in-vestido con los c贸digos de la circulaci贸n imaginal, es rechazado por la m谩quina. Algo de ese cuerpo nos devuelve una mirada incompatible con nuestra funcionalizaci贸n virtual.

18- Si algo no pueden los habitantes de las pantallas es mirarse a los ojos, mutuamente. En una videollamada o videoconferencia, o le miramos los ojos a la otra persona (as铆 sentimos que nos mira, digamos), o miramos la c谩mara para que ella se sienta mirada. El encuentro de las pupilas no existe. No se puede, los 贸rganos de ver no pueden encontrarse. Y es verdad intuitiva que donde m谩s est谩 alguien, es en sus ojos: si queremos intimar, o si queremos intimidar, miramos -con nuestros ojos- a los ojos. Mirarnos a los ojos es el lazo de mayor cercan铆a y conjunci贸n (aunque si el amor es mirarse a los ojos, el 茅xtasis es cerrarlos). Es m谩s: la mirada a los ojos es lo que instaura nuestra subjetividad m谩s primigenia. Cuando el humano se puso de pie no s贸lo liber贸 las manos; tambi茅n permiti贸 que la mujer mire la cr铆a al amamantar. El beb茅 se prende al pecho y sorbe la leche mientras mira los ojos de su madre: mira unos ojos que lo ven mirarlos. Acto mutuo por excelencia; como si mirarnos a los ojos fuera tocarnos el alma. No se puede hacer de a uno, pero a la vez es piedra basal del sujeto: porque nuestra base fundamental es la ligadura mutua. Una ligadura que no encierra. Una ligadura que mantiene apertura (como un abrazo igualitario y fraterno); porque lo que se ve en esa conjunci贸n de intimidades es que el n煤cleo del otro, la presencia viva del otro, est谩 all铆, justo en esa parte que es un vac铆o, dos vac铆os, agujeros negros -iguales en ojos de cualquier color-, huecos oscuros de misterio en medio del imperio de lo visible. Lo m谩s verdadero no es obvio ni evidente y es preciso sentirlo y adivinar. Acaso practicar el entendimiento org谩nico, el extra帽amiento deseante, el misterio curioso, ejercite -en formas culturales- esa potencia basal de la conjunci贸n.

*Ensayo escrito en di谩logo con el artista audiovisual Rodrigo Noya, en el marco de la edici贸n 2020 de la Bienal de la Imagen en Movimiento, 鈥淢irarnos a los ojos (volver a)鈥

