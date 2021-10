Documental escalofriante que estudia grupo a grupo, sector a sector, lacomposici贸n accionaral de corporaciones, empresas, ONGs, medios, bancos yforos. Los due帽os de los due帽os. Recursivamente se repiten los mismosnombres: Backrock, Vanguard, Berkshire Hathaway, JPMorgan Chase, StateStreet, Fundaci贸n Bill y Melinda Gates, Fundaci贸n Clinton, OpenSociety… Eso ya lo sab铆amos,

Los due帽os de Cocacola son los de Pepsi, Unilever o Mondalez. Los due帽os de Google lo son de Facebook, Apple y Netflix. En telecomunicaci贸n Disney, Comcast, Verizon, Newcorp, AT&T, Prisa, A3Media, Planeta, Media Set poseen los mismos due帽os.

Para comprobarlos los datos solo tienes que introducir el nombre de la compa铆a deseada en un buscador financiero, en este caso yahoo finanzas (propiedad del grupo Vanguard) y comprobar su “accionariado”.

No es que no se escondan, publican abiertamiente sus posesiones y lo celebran encontr谩ndose todos los a帽os en el mismo foro, el “Foro Econ贸mico Mundial” de Davos, desde donde imparten 贸rdenes, difunden ideolog铆a y realizan negocios.

El desarrollo del capital ficticio ha producido lo que todos podod铆an

suponer, han hecho que los m谩s ricos lo posean todo. Puedes tener una

idea general, pero cuando son los mismos protietarios los que no solo no

lo esconden, sino que te lo muestran claramente, hace que te replantees

los mismos cimientos de este mundo. Olvidaos de la competencia, del libre mercado y de la libertad de elecci贸n. Son meras ilusiones. Solo existe la concentraci贸n del capital.

Fuente – Monopoly – Who owns the world? A documentary by Tim Gielen 2021, 30.9.2021

https://www.youtube.com/watch?v=aPQMQzM_2JE

Recomendamos encarecidamente ir al min 27:55 “algunos medios de comunicaci贸n publican las mismas historias falsas sin comprobar primero los hechos”.

El documental recoge el esp铆ritu de muchos predecesores que haciendo indagaciones superficiales obtuvieron las mismas respuestas:

“MonoPoly: AN OVERVIEW OF THE GREAT RESET 鈥 FOLLOW THE MONEY. The Same Shady People Own Big Pharma and the Media”

research & video-report by Vrouwen Voor Vrijheid

Contributed by Alexandra Bruce

VER AQUI

https://vk.com/@secretxgovernment-monopoly-an-overview-of-the-great-reset-follow-the-money