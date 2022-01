–

De parte de Llibertat Amadeu Casellas

Claudio Lavazza és un anarquista d’acció que ha passat els últims 25 anys de la seva vida a presons espanyoles i franceses.

Militant en el tumult armat dels anys 70, després d’haver estat empresonat a Ità lia per les activitats de la PAC (Proletaris armats pel comunisme ), la seva vida es va passar entre la clandestinitat, la fugida i una enemistat obstinada i mai interrompuda contra bancs i autoritats, així com una solidaritat sempre disponible amb els moviments subversius que va trobar al seu camí.

Detingut l’any 1996 a Espanya després d’un tiroteig arran d’un robatori a un banc que va sortir malament, es va involucrar en la lluita contra les presons especials de l’estat espanyol, el règim de la FIES al qual va ser sotmès durant 8 anys. Després de 24 anys de presó , va ser extradit a França [el juliol de 2018] on l’esperava una condemna de 10 anys de presó per un important robatori en una sucursal del Banque de France el 1986.

Malgrat que la legislació de la Unió Europea estableix que l’acumulació de condemnes complides a Espanya pot absorbir aquesta condemna, i que Claudio hauria d’haver estat posat en llibertat l’11 de desembre, el fiscal del jutjat de Mont-de-Marsan, que s’encarrega del seu cas, continua fent servir excuses i pretextos per retardar l’alliberament de Claudio.Es tracta d’una nova venjança de l’Estat per castigar un revolucionari conseqüent que mai ha negat el seu passat i continua afirmant la necessitat i el valor de la lluita contra l’Estat i el Capital.

A partir del proper 7 de gener , amb la reobertura de les oficines judicials franceses, fem una crida a la mobilització perquè les autoritats responsables desbloquegin l’alliberament de Claudio. En breu també estarà disponible un cartell de solidaritat internacional anarquista en diversos idiomes (es distribuirà una adreça de correu electrònic per demanar-ne còpies).

Les dades de contacte de les autoritats responsables de prorrogar la presó de Claudio són les següents:

La fiscal adjunta Céline Bucau Celine.Bucau@justice.fr

Secretaria del ministeri fiscal+33 5 24290418 Registre d’execució de sentències+33 5 24280457 Jutjat judicial de Mont-de-Marsan 249, avenue du Colonel Rozanoff 40011 Mont-de-Marsan cedex

També estem actualitzant l’adreça per escriure a Claudio (és important que les autoritats penitenciaries sà piguen en aquests moments que Claudio no està sol davant l’assetjament judicial!), ja que el nostre company va ser traslladat recentment a una secció “per a condemnats definitius”. a la mateixa presó on es troba des de la seva arribada a França:

Claudio Lavazzanou 11818, CD 1 cel·la 5, 1 DCP de Mont-de-Marsan Chemin de Pémégnan BP 9062940000 Mont-de-Marsan

Mobilitzem-nos! Contra totes les presons!

Fons Antirep dels Alps Occidentals

NB: Per a aquells que vulguin saber més sobre la trajectòria humana, política i d’acció de Claudio:

Autobiografía de un irreductible, Claudio Lavazza [veure llibre]

Exemplars de la segona edició de la seva autobiografia, Pestifera. La mia vita (totalment en benefici de Claudio) està disponible a rebeldies @ libero.i t .

Aquesta autobiografia de 284 pà gines, Ma peste de vie , va ser publicada en francès per L’Assoiffé (Marsella) l’any 2018. També hi ha un fulletó d’abril de 2012 que conté fragments de la seva autobiografia i diverses cartes de la presó de Claudio]