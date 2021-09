–

鈥淔irmante del acuerdo de paz, luchador social鈥. As铆 se present贸 Harold Ordo帽ez en la audiencia realizada el 2 de Septiembre para enfrentar los cargos de que lo acusa la Fiscal铆a: homicidio agravado, concierto para delinquir agravado, porte ilegal de armas. Harold estuvo vinculado a las FARC-EP y luego particip贸 del proceso de paz. Desde entonces, ha impulsado una serie de proyectos e iniciativas para los reincorporados en el marco del Acuerdo de Paz, ha realizado estudios de maestr铆a en la Universidad Javeriana y tiene un trabajo a tiempo completo en la Secretar铆a de Paz de la Gobernaci贸n del Valle del Cauca.

Pese a todo esto, la Fiscal铆a lo acusa de ser 鈥溍搒car鈥, comandante de la columna Ad谩n Izquierdo de las FARC-EP que opera en la zona alta de Sevilla y Tulu谩, en el Valle.

Montaje judicial

Las pruebas que entrega la Fiscal铆a no resisten el menor an谩lisis y han llevado a sus familiares, amigos (que somos muchos) y organizaciones sociales a denunciar esto como un montaje judicial. Los testimonios de dos funcionarios de la municipalidad de Sevilla (que vieron a 脫scar en un ret茅n, con la cara tapada), de un soldado profesional, y por supuesto, la infaltable inteligencia militar con sus informes ama帽ados.

Es grav铆simo que el ex partido de Harold, la pandilla de Timochenko y Carlos Antonio Lozada, hoy llamado Comunes, haya sido crucial para ese perfilamiento p茅rfido. Harold, cansado de la corrupci贸n, del oportunismo y de la ausencia de una perspectiva de lucha al interior de esta colectividad, renunci贸 al partido por el que se jug贸 la vida durante a帽os, el 20 de enero del 2020. Miembros de Comunes, revanchistas y sectarios, comenzaron a se帽alarlo como 鈥渄isidente鈥. Este acoso y matoneo al que fue sometido, lo hicieron abandonar Tulu谩 y tener que desplazarse hacia Palmira. En una reuni贸n (en la que participaron representantes de la ONU y de la Secretaria de Paz de la Gobernaci贸n) se les hab铆a solicitado que frenaran esos 鈥渞umores鈥 malintencionados y aclararan la situaci贸n de Harold, lo que nunca hicieron. En lugar de ello, sus rumores llevaron al perfilamiento de un luchador consecuente por la 鈥渋nteligencia鈥 militar.

Estas son las 鈥減ruebas鈥 con que cuenta la Fiscal铆a. La evidencia a favor de Harold, por el contrario, es abrumadora: hay suficientes pruebas de que 茅l no se encontraba en los lugares de los hechos que se le imputan, que 茅l, debido a todas sus obligaciones no podr铆a ejercer de comandante de una columna guerrillera, y lo m谩s importante, que 脫scar es, sencillamente, otra persona, con una serie de caracter铆sticas muy diferentes a las de Harold. Esto es un montaje, un falso positivo judicial, por donde se le mire.

Persecuci贸n pol铆tica

驴Por qu茅 ensa帽arse entonces con Harold, a quien uno de sus profesores describe como 鈥渦n firmante del Acuerdo que parece pr谩cticamente de postal: padre responsable, estudiante brillante, impulsor del di谩logo social desde el mismo Estado y promotor campesino鈥漑1]? Para quienes no han tenido la suerte de conocer a Harold, no s贸lo es un hijo cari帽oso, un padre dedicado y un c贸nyuge ejemplar. Es un amigo como pocos. Despierto, inteligent铆simo, cr铆tico, sagaz, divertido, recochero, generoso, con un coraz贸n gigante. Con una alegr铆a de vivir que se le escapa por todos los poros de su cuerpo. Que le gusta tomarse un trago conversado con los amigos escuchando a Kraken, bailar salsa, jugar tejo, que toca la guitarra, que es, en definitiva, un tipo fenomenal.

El Estado se ha ensa帽ado con Harold, porque 茅l representa una alternativa pol铆tica que amenaza los privilegios de los cuatro cacaos, terratenientes y generales que manejan el pa铆s como su finca privada. Harold jam谩s ha abandonado ni traicionado sus convicciones de cambio social, ha seguido luchando (sin armas) por las reivindicaciones del campesinado, impulsando Zonas de Reserva Campesina, y moviliz谩ndose contra las medidas anti-populares de este gobierno. Harold jam谩s ha llamado a aceptar este sistema podrido ni la 鈥減az鈥 de los cementerios.

Harold no ha salido a aplaudir a los generales de los falsos positivos. Harold no se acomod贸 a la sombra de un cargo o de un proyecto como todos esos lagartos que han desangrado los fondos del dizque 鈥減ost-conflicto鈥. Harold ha apostado por la lucha sin armas, por cumplir de manera ejemplar con el acuerdo de paz (a diferencia del incumplimiento sistem谩tico del gobierno), pero no es un arrepentido vergonzante. Por eso lo odian tanto las sanguijuelas que desangran a Colombia, como algunos de sus ex compa帽eros que no soportan ver en 茅l todas las virtudes de las que ellos carecen.

Harold ha seguido haciendo lo que supuestamente les permitir铆a el Acuerdo de Paz a sus firmantes -hacer pol铆tica sin armas. Esto no es un ataque, sencillamente contra la 鈥減az鈥; es un ataque con los luchadores pol铆ticas, contra las alternativas de izquierda, contra la oposici贸n pol铆tica que no acepta esta paz de los cementerios. Como dec铆a el famoso 鈥減谩jaro鈥 de Tulu谩, Le贸n Mar铆a Lozano, el C贸ndor, quien asaltaba las c谩rceles para liberar a los peores criminales para unirse a sus bandas conservadoras, 鈥el 煤nico crimen es oponerse al gobierno; lo dem谩s, son pendejadas鈥. Esa l贸gica asesina sigue intacta.

Lo que esta persecuci贸n infame recuerda es que el Estado colombiano reprime, por todos los medios (legales e ilegales) a los que lo cuestionan, critican, y a los que luchan por cambiar un r茅gimen que es una democracia de fachada que echa mano de m茅todos dictatoriales cada vez que sienten sus privilegios cuestionados. Ah铆 hay 300 ex combatientes desaparecidos y una infinidad de muertos, desaparecidos, violados y mutilados de las 煤ltimas protestas como testigos.

Terrorismo de Estado

Harold fue capturado por agentes el domingo 29 de Agosto durante una fiesta de cumplea帽os en la que estaba con su hija de 5 a帽os. Fue arrebatado, literalmente, de los brazos de una ni帽a en edad pre-escolar: ese es el momento que el Estado eligi贸 para dar su golpe e iniciar esta parodia de montaje. Este modus operandi perverso recuerda a la manera en que asesinaron, vilmente, a otro firmante de la paz, Wilson Saavedra (Jorge Enrique Corredor), quien era muy cercano a Harold y con quien, juntos, impulsaban una serie de proyectos para la reincorporaci贸n de ex combatientes en la zona rural de Tulu谩. Wilson fue asesinado en Mayo de 2019 en Tulu谩 mientras compraba un pastel para la fiesta de cumplea帽os de uno de sus hijos.

La monstruosa cobard铆a de asesinar y capturar a ex combatientes mientras realizan actividades de car谩cter familiar, no es coincidencia: ya las revelaciones sobre las 鈥渃huzadas鈥 del DAS en el 2009, hab铆an demostrado que algunas de las acciones definidas por ellos mismos como 鈥渟abotaje, desprestigio鈥 se dirig铆an hacia las familias de quienes consideraban opositores[2]. Matar a la semilla, dec铆an los chulavitas, p谩jaros y paracos. Aterrorizar a la semilla pensar谩n estos agentes. Ese es un modus operandi bien afianzado en los aparatos represivos del Estado colombiano.

Esto es mucho m谩s que un montaje. Buscan golpear a toda la unidad familiar, traumatizar a los ni帽os, dar a sus padres donde m谩s les duele. Realmente este accionar de los aparatos de Estado y de sus tent谩culos para-oficiales es de una cobard铆a y de una perversidad dif铆cil de digerir. Buscan generar terror entre los luchadores sociales y los firmantes de la paz que siguen consecuentes con sus convicciones. Es, claramente, una acci贸n de terrorismo de Estado -terror diseminado a trav茅s de los aparatos judiciales y represivos estatales.

Terrorismo de Estado que busca desmoralizar a la familia de Harold para que lo presionen a abandonar su lucha; a otros firmantes de la paz, para que callen ante la injusticia y se 鈥渞econcilien鈥 con la corrupci贸n, el paramilitarismo, la explotaci贸n brutal de los campesinos y trabajadores, y la militarizaci贸n de la vida; y a los todos los luchadores sociales que hoy d铆a se enfrentan contra un r茅gimen ileg铆timo y odiado por la inmensa mayor铆a de colombianos que sobreviven en la precariedad, el hambre, la pobreza, la ausencia de servicios b谩sicos y de perspectivas para su futuro, para que vuelvan a sus casas y dejen de protestar.

Creen que persiguiendo a Harold van a lograr esto. 隆Qu茅 poco conocen las reservas morales del pueblo colombiano! 隆Qu茅 poco entienden la valent铆a y la decisi贸n demostrada por esos miles, millones de j贸venes que han demostrado que se niegan a arrodillarse ante la cleptocracia gobernante! 隆Qu茅 poco conocen a la familia de Harold y en particular a su amante compa帽era Daniela, una mujer admirable en todo sentido y una luchadora como 茅l! Se equivocaron con Harold. 脡l sabe que detr谩s tiene amigos, compa帽eros, sue帽os, proyectos y a todo un pueblo que ha empezado a movilizarse por cambiar este r茅gimen perverso y podrido. Tranquilamente, sin gesto desafiante ni preocupaci贸n, les record贸 quien era 茅l. Harold Ordo帽ez Botero, firmante de la paz, luchador social.

Harold sabe, como lo saben esos millones de j贸venes en las calles de todo Colombia, que hay mucho por lo que seguir luchando. Por un futuro para 茅l, para su hija. Queremos libre a Harold porque es nuestro amigo, pero tambi茅n porque es un imprescindible, para que pueda seguir luchando por una sociedad m谩s justa.

Notas

[1] https://www.lasillavacia.com/historias/historias-silla-llena/%C2%BFfalsos-positivos-judiciales-el-caso-de-harold-ord%C3%B3%C3%B1ez/

[2] Ver un art铆culo previo escrito sobre este tema, en 2009: https://www.anarkismo.net/article/16405

