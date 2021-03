–

Los montajes policiales contra el movimiento anarquista han estado, y siguen estando, a la orden del d铆a. El militante 谩crata Ruym谩n Rodr铆guez ten铆a esta semana un juicio, finalmente aplazado, acusado de haber atentado contra la autoridad. Ruym谩n denunci贸 a tres agentes de la Guardia Civil, por torturas y detenci贸n ilegal, y estos a su vez afirmaron que el activista canario les propin贸 una patada. Rodr铆guez es un conocido luchador por el derecho a la vivienda, en la Federaci贸n Anarquista de Gran Canaria (FAGC); tanto esta organizaci贸n, como el Sindicato de Inquilinas de la isla, califican el caso como un montaje y una persecuci贸n pol铆tica. Para entenderlo, hay que tener en cuenta el proyecto autogestionado de La Esperanza, en el que una serie de bloques de viviendas deshabitados en el municipio canario de Santa Mar铆a de Gu铆a fueron socializados por la FAGC con m谩s de 200 personas realojadas. El sistema ten铆a que poner remedio a este mal ejemplo de la autogesti贸n y, como no conciben un activismo verdaderamente antiautoritario, fueron a por Ruym谩n pensando que iban a acabar con el lider del proyecto.

Afortunadamente, ahora mismo hay ya una decena de comunidades autogestionados de la vivienda en Gran Canaria, con un millar de personas habitando en estas viviendas recuperadas. Como el mismo Ruym谩n aclara, las que ocupan son casas abandonadadas durante m谩s de dos a帽os propiedad de bancos y fondos buitres; est谩n destinadas a familias sin recurseo, inmigrantes perseguidos por la polic铆a o mujeres maltratadas sin la ayuda necesaria por parte de la Administraci贸n. Muy inicuos estos libertarios, que se muestran solidariamente activos con los m谩s d茅biles y se implican con las gente de los barrios sin recursos. Conociendo el caso de Ruym谩n, da bastante miedo la persecuci贸n policial y jur铆dica. Resulta que ahora, adem谩s de la presunci贸n de veracidad, seg煤n la cual el testimonio del agente tiene m谩s peso que la presunci贸n de inocencia, es posible considerar a polis y picoletos aforados para no rendir cuentas en un juzgado como el resto del personal. Insisto, mucho miedo, m谩xime en estos tiempos de crisis sanitaria en el que lo cuerpos represivos del Estado tienen a煤n mayores potestades.

Todos recordamos el caso de los anarquistas extranjeros (隆casi nada!) detenidos en tierras catalanas, hace cosa de un mes, por haber provocado disturbios durante las protestas por el encarcelamiento de Pablo Has茅l. En concreto, se acusaba a una mujer nada menos que de haber incendidado un furg贸n policial y haber puesta la vida en peligro de un agente, que sali贸 ileso. Todos ellos acusados, ag谩rrense los machos, de pertenencia una organizaci贸n criminal, tentativa de homicidio, des贸rdenes, da帽os y atentado a agente de la autoridad. Los repulsivos medios generalistas publicaron sin ning煤n escr煤pulo, ni presunci贸n de inocencia, nombres y fotos de los detenidos con datos que oscilaban entre la anecd贸tico y lo pat茅tico. Si se echa un vistazo a los pormenores del caso, con las supuestas pruebas de culpabilidad, el asunto es a煤n m谩s rid铆culo. Esta semana, la anarquista italiana, despu茅s de un mes de prisi贸n, ha salido en libertad, ya que el caso se desinfla, queda demostrado que esta mujer no coincide en absoluto con la descrita por el atestado policial e, incluso, se pone en cuesti贸n la existencia de un culpable en el susodicho incendio. Los medios, por supuesto, se han hecho eco del asunto, han reiterado sus disculpas por el da帽o causado y han empezado a ser conscientes de los montajes policiales contra un movimiento anarquista, que da mucho juego. Es broma, claro.

