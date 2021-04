–

Se dice que la historia no se esconde en lo que est谩 escrito, sino en lo que no lo est谩. Los que cambiar谩n el curso de la historia no escrita son tambi茅n los que dejar谩n su huella en la historia. Son combatientes por la libertad, que luchan sin descanso contra los soberanos, los opresores, el sistema dado. Los combatientes luchan, pelean, pagan el precio, pero triunfan. Y escriben sobre los que resistieron en la historia.

Dersim es uno de los lugares que resistieron la persecuci贸n en Kurdist谩n. El pueblo de Dersim no se dobleg贸 ante el enemigo, resistiendo en las monta帽as rebeldes.

ANF Images

Tanto los hombres como las mujeres, los j贸venes y los ancianos, han elegido ser ellos mismos en estas tierras. La resistencia de nuestro pueblo no fue olvidada y hoy el Movimiento por la Liberaci贸n de Kurdist谩n alcanza su cima con la lucha del Partido de los Trabajadores de Kurdist谩n (PKK). Los combatientes que resisten en las monta帽as se toman la mayor venganza de la historia.

Dicle Ava艧in, una de estas combatientes por la libertad, habla de su 茅poca de guerrillera en Dersim.

鈥淨uiero hablar de la geograf铆a de Dersim 鈥搑elata-. Tal vez, lo que cuento no hace justicia a esta belleza, pero algo queda para la historia cuando lo narras. He venido a las monta帽as, al lugar de la lucha para formar parte de esta historia. Ya hab铆a o铆do hablar de las monta帽as de Dersim, siempre me lo preguntaba, as铆 que decid铆 unirme a Dersim y me dediqu茅 a las monta帽as鈥.

Seg煤n Dicle, 鈥渃uando pis茅 Dersim y sus tierras, experiment茅 sentimientos muy diferentes, reviv铆 la historia, me sent铆 como si siempre hubiera vivido con nuestro pueblo. Ya hab铆amos o铆do hablar de la masacre del pueblo de Dersim, pero venir a las monta帽as y ver lo que pas贸 aqu铆, tocar y vivir me hizo sentir m谩s la resistencia y el dolor de nuestro pueblo鈥.

ANF Images

Los y las guerrilleras aseguran su presencia, sobre todo en las monta帽as y en las zonas de su confianza. En sus declaraciones, Dicle afirma: 鈥淟a rebeli贸n de las monta帽as de Dersim crea la sensaci贸n de que est谩s a salvo. Cada piedra, cada 谩rbol, el agua, todo habla de lo que ocurri贸 en el pasado. Aqu铆 hay cuevas naturales. Los guerrilleros construyen lugares para protegerse cada invierno. Mientras pase谩bamos por el lugar, nos encontramos con una cueva natural y empezamos a cavar algunos lugares para que nos sirviera de alojamiento鈥.

鈥淭odos los compa帽eros pod铆an o铆r y sentir la presencia de las grandes masacres que tuvieron lugar en el valle de La莽 鈥搑ecuerda-. Aqu铆 todo se convirti贸 en un ba帽o de sangre con la masacre de 1938鈥.

Para Dicle, 鈥渆n las monta帽as de Dersim resuenan los gritos de cientos de mujeres que se lanzaron desde las rocas y los acantilados para no caer en manos del enemigo. Estos sentimientos hacen que la historia vuelva a cobrar vida鈥.

ANF Images

FUENTE: Sema Gabar / ANF / Edici贸n: Kurdist谩n Am茅rica Latina

