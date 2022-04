–

De parte de La Peste April 12, 2022

A medida que nos acercamos a esta fecha tan histórica y trascendental, a lo que la lucha revolucionaria representa, desde lxs anarquistas en Uruguay nace, surge y se cuestiona el posicionamiento del movimiento, tanto colectivo como individualmente. Sobre todo teniendo en cuenta y recordando la historia de lucha que lxs anarquistas han aportado al movimiento obrero y la lucha en general. Hoy en día la situación es diferente, no son los mismos tiempos, la sociedad, el estado y el capital sufrieron transformaciones; sin embargo hay cuestiones que no cambian…y hablamos, nada ni nada menos, que de vivir en base a la explotación, ya sea de la tierra o de los cuerpos la idea es la misma, exprimirnos hasta la ultima gota.

La vida en Uruguay no es ajena a esa explotación, el negocio inmobiliario, el turismo y el ¨campo¨ se llevan el podio (y toda la moneda) a la par que contribuyen a la precarización de la vida. Si a todo este cóctel le sumamos la tibieza de algunos sindicatos pertenecientes a la central obrera y los clásicos ¨teje y maneje¨ de la política empresarial de turno…el resultado es evidente: paz social –

espejitos de colores y mucho humo. Podríamos estar rato largo evidenciando y contándoles lo ¨bonito¨ que se ve Uruguay desde afuera y la realidad de lo que nos toca vivir por estos lares, pero no es la idea de este llamado.

Escribimos esto para alentar e incitar a la acción en la calle!!!

Para que no sea un 1ero de Mayo mas, sino uno bien pesado y encendido, ruidoso y revoltoso, que se note en las calles el descontento y la memoria de lxs compañerxs caídxs. Nuestra lucha no la marca el calendario pero las fechas nos recuerdan la importancia de la lucha, nos hace reflexionar sobre el pasado y el presente. Luchamos a diario por otro mundo…un mundo libre donde la injusticia, el hambre y la explotación no exista.

Lo que estas leyendo es una incitación a seguir conspirando, a juntarte con tus compas de laburo, con tus ñeris del barrio o del liceo y salir a la calle, las formas de agitar y la imaginación no tienen limites, la desobediencia es encantadora.

VIVA LA MEMORIA COMBATIVA DE ¨LOS MÁRTIRES DE CHICAGO¨

VIVA LA LUCHA REVOLUCIONARIA EN LAS CALLES!!

Anarquistas de barrio

Recibido el 10 abril del 2022

Colaboraciones a edicionesapestosas[arroba]riseup.net