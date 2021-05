Recibido por correo electr贸nico

Vemos como el estado y el capital rigen nuestras vidas, modifican

nuestros entornos, nos imponen relaciones sociales basadas en el

ego铆smo, la competencia, las jerarqu铆as, naturalizando esta ciega forma

de obedecer y acatar las instituciones, el trabajo y el consumo.

La mediatizaci贸n de la pandemia, la tecnolog铆a 5G, las 篓ciudades

inteligentes篓 y el control social, son solo algunos ejemplos de como

funciona este aparato.

El circo pol铆tico Uruguayo:

Mientras la izquierda aboga por la salud del pueblo pidiendo 篓estado de

sitio篓, la derecha prioriza la econom铆a y el mercado, es evidente que

nunca van a ser reales y palpables los discursos de solidaridad,

cuidados y apoyo que anuncian con cinismo semana a semana porque

pertenecen a intereses espec铆ficos para sostener sus privilegios y

acumular ciudadanxs.

La necesidad de modificar nuestra realidad se hace cada vez mas urgente,

modificarla no para el beneficio de quienes nos explotan, sino de

nuestras comunidades, ser protagonistas de nuestras propia historia.

Recorriendo las calles, observando nuestro entorno podemos encontrar

puntos vulnerables que nos evidencian que no todo esta controlado y que

la insurrecci贸n se puede prender en cualquier esquina, rebelarse y

desobedecer es el primer paso.

En el mes de abril y culminando el 1ero de mayo, encontramos diferentes

puntos donde atacar y dejar un mensaje claro: 篓Sin lucha, no habr谩

dignidad篓. Atacando municipios con pintura y realizando cortes de calles

incendiarios, decidimos ponerle fin a la pasividad y agitar la

desobediencia. No seamos espectadorxs de nuestra vida, seamos

protagonistas.

篓AVES DE RAPI脩A URBANA篓

