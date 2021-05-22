reçu par mail / jeudi 20 mai 2021
DESDE EL TERRITORIO USURPADO POR EL ESTADO URUGUAYO_
EN LA NOCHE DEL MARTES 18 DE MAYO DECIDIMOS CORTAR CON FUEGO UNA DE LAS RUTAS DE ACCESO A MONTEVIDEO.
NOS SENTIMOS HERMANADXS CON LXS COMPAÑERXS QUE DESAFÍAN DÍA A DÍA LA COTIDIANIDAD EN LA CÁRCEL, ACTIVANDO CON SU CUERPO COMO TRINCHERA DE LUCHA. PARA TODXS ELLXS UN GUIÑO CÓMPLICE DE AMOR Y RABIA QUE TRASPASA LAS FRONTERAS IMPUESTAS POR LOS ESTADOS Y EL CAPITAL.
EN RECUERDO DE MAURICIO MORALES, COMPAÑERO CAÍDO EN COMBATE EL 22 DE MAYO DE 2009, QUEREMOS ENVIAR UN AFECTUOSO Y CALUROSO ABRAZO A SUS AMIGXS Y AFINES QUE LO RECUERDAN CADA DÍA EN LA LUCHA.
¡SOLIDARIDAD CON LXS PRESXS ANARQUISTAS Y SUBVERSIVXS DEL MUNDO!
¡POR LA EXTENSIÓN DE LA REVUELTA!
¡QUE VIVA LA INSURRECCIÓN PERMANENTE!
¡QUE VIVA LA ANARQUÍA!
Fuente: Attaque.noblogs.org