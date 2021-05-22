May 22, 2021
De parte de Attaque
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reçu par mail / jeudi 20 mai 2021

DESDE EL TERRITORIO USURPADO POR EL ESTADO URUGUAYO_

EN LA NOCHE DEL MARTES 18 DE MAYO DECIDIMOS CORTAR CON FUEGO UNA DE LAS RUTAS DE ACCESO A MONTEVIDEO.

NOS SENTIMOS HERMANADXS CON LXS COMPAÑERXS QUE DESAFÍAN DÍA A DÍA LA COTIDIANIDAD EN LA CÁRCEL, ACTIVANDO CON SU CUERPO COMO TRINCHERA DE LUCHA. PARA TODXS ELLXS UN GUIÑO CÓMPLICE DE AMOR Y RABIA QUE TRASPASA LAS FRONTERAS IMPUESTAS POR LOS ESTADOS Y EL CAPITAL.

EN RECUERDO DE MAURICIO MORALES, COMPAÑERO CAÍDO EN COMBATE EL 22 DE MAYO DE 2009, QUEREMOS ENVIAR UN AFECTUOSO Y CALUROSO ABRAZO A SUS AMIGXS Y AFINES QUE LO RECUERDAN CADA DÍA EN LA LUCHA.

¡SOLIDARIDAD CON LXS PRESXS ANARQUISTAS Y SUBVERSIVXS DEL MUNDO!

¡POR LA EXTENSIÓN DE LA REVUELTA!
¡QUE VIVA LA INSURRECCIÓN PERMANENTE!
¡QUE VIVA LA ANARQUÍA!

[en français]



Fuente: Attaque.noblogs.org

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