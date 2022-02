–

«La fiiibra llega a tu casa» *… pues no, no funciona, esta vez hemos llegado primero nosotrxs. La furgoneta SFR, equipada con una plataforma elevadora, que estaba aparcada en la rue Girard, en Montreuil, la noche entre el 21 y el 22 de enero, ya no será utilizada para instalar la fibra, ni otra cosa. La prendimos fuego, así que ya no participara más a la digitalización del mundo. Hemos querido poner un pequeño bastón en las ruedas de la maquina que nos está asfixiando. La transformación en acto de todxs nosotrxs en meros apéndices de una red de ordenadores, en una sociedad aún más autoritaria y fundada sobre la explotación y la destrucción de los seres humanos y de la naturaleza.



Para cada vez más aspectos de nuestra vida cotidiana, tenemos que pasar a través de pantallas conectadas, que nos vigilan, nos frenan, deciden por nosotros y, al final disminuyen nuestras capacidades de gestionar solos nuestras vidas.

Pero aún no han logrado domar nuestro odio.

¡Respondemos con el sabotaje!

Un pensamiento para Toby y para los anarquistas que, en todo el mundo, pagan con la cárcel su compromiso por la libertad de todos.

* Nota del traductor: Eslogan publicitario de la fibra óptica de la compañía telefónica SFR.

