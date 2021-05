–

Este mediod铆a trabajadores y trabajadoras de la salud del UPA 12 de Cuartel Quinto Moreno, realizaron una manifestaci贸n y corte de la Ruta provincial 24. Exigen el pago de salarios atrasados desde hace 5 meses. 芦Nos declaramos en estado de emergencia econ贸mica. Esta situaci贸n se produce en el marco de la crisis sanitaria debido a la pandemia. Pero tambi茅n es consecuencia de la precarizaci贸n laboral sostenida por el propio sistema de salud desde hace m谩s de 30 a帽os. Estas circunstancias nos han obligado a aceptar una beca de contingencia que no contempla los derechos y beneficios que est谩n plasmados en la ley de los y las trabajadoras. Estar en situaci贸n de becario significa perder derechos elementales como trabajadores,no generar aportes jubilatorios, tampoco tener vacaciones ni aguinaldos禄. Por ANRed

芦Somos enfermeras, trabajadores de higiene, kinesi贸logas, m茅dicas, administrativos, trabajadores de mantenimiento, radi贸logos, farmac茅uticos, camilleros. Y todos nos preguntamos: 驴Cu谩l es nuestro reconocimiento ante tanta negligencia del Estado? Si nosotros somos parte de los trabajadores esenciales. Somos 120 trabajadores que representan 120 familias. No estamos todos vacunados, no tenemos sustento econ贸mico, no contamos con un boleto de personal esencial. Y pagar el alquiler, mantener a nuestros hijos o familiares a cargo, pagar las expensas, la comida, la ropa, se ha vuelto insostenible. Tenemos compa帽erxs que han sido desalojados de sus hogares y hoy en d铆a se encuentran en la calle con sus hijos. Nos encontramos ante una situaci贸n de desamparo del gobierno de la provincia. La olla y el pan para llevar a la mesa ya no pueden esperar los tiempos del Estado禄 explicaron los y las trabajadoras del UPA 12 mediante un comunicado.

Agregaron 芦desde el 01 de Enero del corriente a帽o, quienesestamos trabajando en el 谩rea de salud, y m谩s espec铆ficamente en el 谩rea de covid19,no hemos sido reconocidos por nuestra ardua labor de manera remunerativa. Nadie de los y las trabajadoras ha bajado la guardia. Y se nos ha exigido a cada uno de nosotros el cumplimiento de nuestro trabajo d铆a a d铆a, como si lleg谩semos a nuestras casas con el sueldo en nuestros bolsillos. Por lo que en cada jornada cada uno de nosotros se ha entregado en un 100% a su labor correspondiente a su sector desde hace ya cuatro meses y medio, sabiendo que al otro d铆a deb铆amos volver al trabajo sin certezas de planta permanente, fecha de cobro ni valor de salario禄.

芦Nos declaramos en estado de emergencia econ贸mica. Esta situaci贸n se produce en el marco de la crisis sanitaria debido a la pandemia. Pero tambi茅n es consecuencia de la precarizaci贸n laboral sostenida por el propio sistema de salud desde hace m谩s de 30 a帽os. Estas circunstancias nos han obligado a aceptar una beca de contingenciaque no contempla los derechos y beneficios que est谩n plasmados en la ley de los y las trabajadorxs. Estar en situaci贸n de becario significa perder derechos elementales como trabajadores,no generar aportes jubilatorios, tampoco tener vacaciones ni aguinaldos禄 finalizaron.