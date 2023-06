–

De parte de Grup Antimilitarista Tortuga June 27, 2023

Correo Tortuga – Alternativa Antimilitarista Moc Las Palmas

En los últimos días, ha habido una fuerte escalada del conflicto en nuestra región, incluido el desbordamiento de las acciones militares en territorio ruso.

Nos abstendremos de reiterar los hechos ampliamente conocidos sobre el pantano de “liberación” de Yevgeny Prigozhin y el Grupo Wagner en Moscú . Sin embargo, nuestro objetivo es presentar nuestro análisis de la situación, a partir de nuestra experiencia, y resaltar las consecuencias predominantes que se están desarrollando actualmente para todos nosotros.

Dio la casualidad de que el centro de derechos humanos Our House fue una de las dos únicas organizaciones en Bielorrusia que abordaron sistemáticamente las violaciones de los derechos de los presos (no políticos) en Bielorrusia y la única organización en Bielorrusia que se dedicó a defender los derechos de los niños encarcelados. .

Actualmente, Our House sigue siendo esencialmente el único experto de la sociedad civil en la cultura criminal de nuestra región, ya que el régimen bielorruso logró aplastar casi por completo a la segunda organización de derechos humanos dedicada a proteger los derechos de los presos.

¿Qué está cambiando en nuestra región ahora, después de la ruidosa y escandalosa “reubicación” de Yevgeny Prigozhin y el Grupo Wagner a Bielorrusia?

En Rusia:

1. Hay una creciente romantización de la violencia en nuestra región. Anteriormente, había una romantización de la guerra y la cultura militar, lo cual es comprensible, ya que es difícil reclutar personas para la guerra sin ella. Sin embargo, en estos últimos días, ha habido una romantización activa de la cultura del inframundo criminal, que se opone y desafía la cultura de la civilización y la ley. Un aspecto importante a considerar es que en la URSS la cultura criminal estaba en oposición directa a la cultura soviética. Esto significa que la memoria intergeneracional y los puntos desencadenantes ya han comenzado a influir en la situación actual, complicando aún más los procesos en la región. Ha comenzado un renacimiento de la cultura criminal, nacida del Gulag y permeando la sociedad soviética a lo largo del siglo XX, desencadenando un colectivo. trauma que todavía resuena hoy. Este trauma psicológico no fue “curado” después del colapso de la URSS y una vez más está haciendo sentir su presencia. Los presos no políticos (“bratva”) se convierten en héroes a la vista del público, luchadores por la verdad y la justicia, desafiando a todo el sistema: podrido, atrapado en la corrupción y la depravación de la civilización. Ellos son simpatizó con , saludado con flores , y secretamente amado _

2. Debido a su masividad e identidad cultural compartida, los presos rusos se han convertido en otro grupo revolucionario y rebelde, insatisfechos con la anarquía del sistema, la tortura y el trato cruel en las cárceles, pero dispuestos y capaces de recurrir a la violencia. Las “familias” de la prisión forman una “hermandad” distinta, y aquellos que han experimentado la guerra y han perdido a sus “hermanos” dentro de estas “hermandades” se unen aún más estrechamente.

3. Se ha intensificado el proceso de transformación de la hermandad criminal en una especie de “orden caballeresca” con su propia contracultura del “honor masculino”. Como podemos ver, Yevgeny Prigozhin jugó con eso en sus llamamientos: “a diferencia de las autoridades rusas, NOSOTROS no matamos a mujeres y niños” , por “NOSOTROS” refiriéndose a los criminales asociados con Wagner. La popularidad de esta contracultura crecerá rápidamente en nuestra región debido al extremismo social de las dictaduras de Putin y Lukashenko. La situación se parece remotamente a lo que sucedió durante la dictadura estalinista, que dio lugar a una concentración masiva y prolongada sin precedentes de millones de personas en campos de prisioneros (hasta 16-18 millones a mediados de la década de 1930). En aquel entonces, la violencia y la crueldad sin precedentes, la alta concentración de prisioneros y el uso de prisiones masivas durante varias décadas (1930-1980), incluido el alojamiento colectivo en barracas para cientos de miles y millones de personas, contribuyeron a la resiliencia y resistencia de este grupo. cultura. Hoy, todos estos procesos de la memoria genética están activados y su propagación incontrolable está en marcha.

4. En la jerarquía criminal, todos los individuos se dividen en castas distintas. La casta más alta está formada por los “ladrones-en-ley”, que son los líderes, ideólogos y jueces del mundo criminal. Se han sometido a un procedimiento especial conocido como “coronación”. Debajo de ellos están los “individuos respetados” o “buenos muchachos”, que forman la casta superior del mundo criminal. Se trata de hombres que han probado su masculinidad, aunque también existen diferentes castas y grupos dentro de esta categoría. La casta inferior está formada por “personas”: reclusos varones regulares que viven según sus propios principios pero que no pertenecen a las castas privilegiadas de la comunidad criminal. Los “Barigi” son emprendedores y obsesionados con el dinero. Son despreciados y se considera aceptable despojarlos de sus riquezas, tomar su dinero, robarles, etc. La casta de “no personas”, la casta más baja, incluye mujeres, personas LGBTQ+, “sherstiugans” (informantes), “rojos” (antiguos agentes del orden público) y otros.

5. La diferencia más significativa entre los “ladrones-en-ley”/líderes del mundo criminal en comparación con los líderes políticos y militares en una sociedad normal es que su posición depende constantemente del éxito en el cumplimiento de su función principal: ser la encarnación de “vivir por nociones” y un modelo a seguir para toda la vasta comunidad criminal. Cientos de miles de ojos de antiguos y actuales presos están observando cada uno de sus movimientos, e incluso el más mínimo error a menudo puede conducir a su “exposición” y posterior asesinato. Pero a cambio de tan delicado equilibrio, obtienen una autoridad que ningún líder o político en la sociedad civilizada puede lograr. Son adorados y sus palabras son obedecidas sin cuestionamientos, con personas dispuestas a morir por ellos y realmente muriendo. Hay ejemplos en los que, por orden de los “ladrones-en-ley”, los presos les abrían el estómago y les cortaban las venas. Los “ladrones-en-ley” son ídolos ambulantes, semidioses, y deben reafirmar diariamente su estatus como los más independientes, “desatados” por todas las convenciones sociales, incluidas la propiedad y la familia, los más resueltos, despiadadamente crueles y los más honesto dentro de la “hermandad”.

6. En estos pocos días, Evgeny Prigozhin se ha elevado al estatus de tal “semidiós” a los ojos de la sociedad rusa que la gente estaba dispuesta a matar y morir por él sin vacilación ni duda. ¿Podría Prigozhin “tomar Moscú”? Sí, podría, y lo habría hecho. En pocas palabras, no había nadie que se le resistiera fundamentalmente. Las fuerzas de seguridad, en particular el Ministerio del Interior de Rusia (MVD), también operan de acuerdo con conceptos criminales. El ejército no pudo defender Moscú porque elementos clave de las unidades militares estaban involucrados en la guerra en Ucrania; no estaban presentes en Moscú y no habrían podido llegar a tiempo. Además, los disturbios en las prisiones ya habían comenzado en Rusia. Vladimir Putin carecía de la autoridad para sofocar el levantamiento solo con su palabra. A los ojos del mundo criminal, Putin es considerado “basura” o un ex oficial de la KGB con el que no se puede negociar según los conceptos de los ladrones.

7. Sin embargo, el aparentemente todopoderoso Prigozhin, en la noche del domingo 24 de junio, a solo decenas de kilómetros de Moscú, perdió instantáneamente su autoridad y reputación cuando fue a negociar con Putin. Hubieron varias razones para esto:

a. Los “ladrones-en-ley” no negocian con las fuerzas del orden y la “basura” (antiguos agentes de la KGB). Los líderes criminales que participan en tales negociaciones pierden instantáneamente su estatus y quedan sujetos a la destrucción.

b. Yevgeny Prigozhin negoció bonos e inmunidad solo para él y sus colaboradores cercanos. Comenzaron duras represiones contra todos sus partidarios en Rusia, incluidas las unidades militares que se pusieron de su lado. Según los conceptos del mundo criminal, se espera que no sólo una persona esté dispuesta a morir por la “hermandad”, sino que la “hermandad” también esté dispuesta a morir por esa persona, defendiéndola. Por lo tanto, a los ojos de todo el mundo criminal, Prigozhin se transformó de un semidiós en un representante de la casta más baja, un “no pueblo”, en solo una noche. El único castigo en el mundo criminal por tan cruel decepción es la muerte. Ahora, Prigozhin necesita temer la venganza y los intentos de asesinato de sus antiguos seguidores. Esto se evidencia en los llamamientos públicos de los ex prisioneros a Evgeny Prigozhin, sin máscaras y con los rostros abiertos, quienes lo llamaron públicamente “sherstuygan” y “lana”. Se denominan “sherstuygans”/”wollen” a los presos que viven en celdas especiales de prisión (las llamadas “casas de prensa”), aquellos que han colaborado con las fuerzas del orden en sus represiones contra sus presos, traidores y presos sin escrúpulos que son utilizados por los administración penitenciaria para sus sucias necesidades y propósitos. Las “casas de prensa” son celdas especiales en las prisiones donde se arroja a los presos para que las rompan. En las “casas de prensa”, los presos son golpeados, agredidos sexualmente repetidamente y sometidos a abusos por parte de otros presos que viven allí constantemente y no se van. Los presos que violan y torturan a otros en las “casas de prensa” se llaman “sherstuygans” o “wollen”. Si un “sherstuygan” termina en una celda normal, será asesinado de inmediato. Etiquetar a una “persona respetada” como “sherstuygan” es un insulto mortal según los conceptos del mundo criminal. Un insulto mortal en el mundo criminal se lava con sangre, lo que significa que Prigozhin debe matar a quienes lo insultaron e inmediatamente hacer las paces, o aceptar este título con el riesgo de ser asesinado en cualquier momento por cualquiera que comparta los conceptos del criminal. mundo.

8. La cuestión de la responsabilidad de los 13 pilotos asesinados por el grupo Wagner (por esos asesinatos Prigozhin recibió una amnistía personal de Putin) sigue abierta en la sociedad. Dado que los presos son a menudo hombres de capas marginadas y vulnerables de la sociedad, que carecen de acceso a beneficios sociales, recursos y educación, el asesinato impune de los 13 pilotos por parte del grupo Wagner y la posterior amnistía personal de Putin crean condiciones para el fortalecimiento de las ideas de izquierda en la sociedad. . Como hay un ejemplo claro aquí: muchos miembros de la sociedad cometen delitos, pero solo los pobres o aquellos sin la protección adecuada de “altos y poderosos” son considerados penalmente responsables . Resulta que los hombres blancos privilegiados con dinero y poder eluden fácilmente la responsabilidad, mientras que solo los segmentos pobres y desprotegidos de la población la soportan. Esto proporciona una base para el surgimiento de una situación revolucionaria y sentimientos revolucionarios en la ya muy desestabilizada sociedad rusa .

9. En la sociedad rusa en los últimos días, ha habido una demanda por el surgimiento de un nuevo tipo de líder: alguien que vive según los principios del mundo criminal, desafía las reglas civilizadas de comunicación, demuestra violencia extrema y su propia comprensión de la justicia. El tiempo dirá quién explotará esta demanda pública en Rusia .

En Bielorrusia:

1. La oposición bielorrusa tuvo una ventana de oportunidad única durante todo el día de la campaña de Prigozhin, que nadie aprovechó .

2. Esto ha sido reconocido por todos, y la oposición bielorrusa se enfrenta a un daño considerable en su reputación, particularmente a la luz de los recientes escándalos de corrupción prominentes dentro del equipo de Tikhanovskaya.

3. Durante esas veinticuatro horas en que la situación en Rusia seguía siendo incierta, Svetlana Tikhanovskaya tuvo una oportunidad única de poner en marcha su plan “Peramoga”. Durante los últimos tres años, lo había promocionado como la única solución viable e instó a los bielorrusos a unirse. Sin embargo, los eventos de este fin de semana lo expusieron como una invención; el plan “Peramoga” simplemente no existe. Sin embargo, es crucial destacar que actualmente hay varios cientos de personas encarceladas en Bielorrusia que realmente creyeron en el plan y respondieron a las llamadas de Svetlana Tikhanovskaya, proporcionando sus datos de contacto. Lamentablemente, de alguna manera su información terminó en manos de la KGB. Sorprendentemente, nadie del equipo de Svetlana Tikhanovskaya se ha hecho responsable de los datos comprometidos de los activistas de protesta bielorrusos hasta el momento.

4. Alexander Lukashenko ha reforzado su legitimidad interna y aumentado su peso político como negociador en la resolución del conflicto más complejo del gobierno ruso. En este punto, si su papel fue técnico o real es menos importante; lo que importa es su participación en el plan para resolver el conflicto, lo que podría tener consecuencias impredecibles en Rusia. Bielorrusia está siendo atraída aún más a la esfera de influencia de Rusia, pero el propio Lukashenko ha reforzado su posición en esta situación, incluso entre sus fuerzas de seguridad, que también habían seguido de cerca la situación en Rusia.

5. Los agentes del orden bielorrusos, que perciben a los rusos como más agresivos y propensos a la violencia, no querían formar parte de la etapa armada de este conflicto. La autoridad de Lukashenko dentro de las fuerzas de seguridad de Bielorrusia como alguien capaz de “resolverlo todo” se ha fortalecido y crecido, solidificando aún más su lealtad personal a Lukashenko dentro de Bielorrusia.

6. Sin embargo, también hay una noticia desafortunada para las fuerzas de seguridad: la popularidad de la cultura criminal también comenzará a aumentar en Bielorrusia. Al menos en parte porque el grupo Wagner es el único grupo en Bielorrusia que la Dirección General de Lucha contra el Crimen Organizado y la Corrupción (GUBOPik) tendrá miedo de tocar. GUBOPik se ha ganado la reputación de anarquía, crueldad y saqueo contra la población civil. Actualmente, se están formando dos centros de poder en Bielorrusia, ambos basados en las armas y la violencia como medio para resolver cualquier problema. Los enfrentamientos entre estos dos grupos son inevitables con el tiempo, y con la creciente animosidad hacia GUBOPik, la popularidad de Wagner seguirá aumentando en Bielorrusia.

En la región en su conjunto:

1. Se espera que haya un debilitamiento significativo de las mujeres, las iniciativas de las mujeres y una reducción del espacio para la actividad y el liderazgo femenino. La creciente popularidad de la cultura criminal no deja lugar para el liderazgo femenino y el activismo en general. Las mujeres en la cultura criminal son consideradas “no personas” pertenecientes a la casta más baja. No se les entablan negociaciones ni discusiones, sino que se les trata como objetos privados de derechos, aptos sólo para la reproducción y el sexo. Esta es una tendencia extremadamente negativa y activa para nuestra región, que debe abordarse enérgicamente.

2. La única ventana de oportunidad para las iniciativas de las mujeres está en el campo de los derechos humanos. El mundo criminal hace una excepción para las mujeres con estatus reconocido como “madres”, es decir activas reconocidas defensoras de los derechos humanos. Los elementos criminales mantienen cierto nivel de reconocimiento y subjetividad hacia ellos. Esta es la única categoría de mujeres que puede ser escuchada en cierta medida y cuyo los consejos pueden ser guiados por.

3. Será un momento muy difícil para la comunidad LGBTQ+, ya que las personas LGBTQ+ son tratadas incluso peor que las mujeres en el entorno criminal.

4. Se fortalecerá aún más el modelo a seguir del abusador, y se formará en la opinión pública el concepto de “honor masculino” o “palabra de un hombre”, donde el castigo por su violación es la muerte. Será interesante ver cuánto tiempo puede sobrevivir Prigozhin bajo protección y cuántos intentos de asesinato se realizarán contra él en un futuro próximo. El “honor masculino” del mundo criminal estará muy contrastado con los políticos demócratas que no pueden o no quieren cumplir sus promesas. La popularidad de la cultura criminal en la región seguirá creciendo.

5. En la región, Polonia demostró el más alto nivel de profesionalismo, incluida la alta competencia de sus servicios de inteligencia. El presidente polaco Duda ordenó que el ejército estuviera más preparado para el combate, presumiblemente debido al movimiento de Wagner y Prigozhin hacia Bielorrusia cuando las negociaciones entre Prigozhin y Putin acababan de comenzar. Aunque tal curso de acción probablemente no era la solución más obvia en ese momento .

7. Los países vecinos de Bielorrusia deben esperar provocaciones del grupo de Wagner por varias razones:

a. La naturaleza de los hombres del grupo de Wagner es tal que, si no se dedican a algunas actividades, recurrirán a la bebida, causarán problemas y se volverán incontrolables. Es bastante desafiante controlar a hombres armados rebeldes. Prigozhin y Lukashenko tendrán que idear formas de mantenerlos ocupados. La opción más fácil en esta situación es tramar contra los países vecinos. Esto supone que Prigozhin trae consigo un cierto número de luchadores de Wagner.

b. Los combatientes de Wagner se han decepcionado y frustrado con los “tratos” de Prigozhin, que han socavado su autoridad de liderazgo. Ahora, su obediencia se basa únicamente en el dinero, lo que representa un peligro mortal para Prigozhin personalmente. En términos penales, el dinero no es la principal preocupación; “honor varonil” es. Si Prigozhin no encuentra inmediatamente un nuevo enemigo externo, su vida corre peligro ya que sus propios mercenarios pueden matarlo por violar los principios del mundo criminal. Por lo tanto, Prigozhin necesita urgentemente un enemigo externo sobre el cual pueda desviar la frustración colectiva del grupo de Wagner.

Qué debemos hacer:

1. Necesitamos crear activamente contrapesos a la cultura de la violencia , y debe hacerse con prontitud. El hecho de que la cultura de la violencia se esté dividiendo en subculturas -militar y criminal- indica el crecimiento y la popularización de la cultura de la violencia. En esta situación, la división en subculturas es un proceso natural. Actualmente, no se está creando ninguna alternativa a la cultura de la violencia. Por el contrario, la cultura de la no violencia, la paz y el pacifismo está siendo condenada al ostracismo y sujeta al odio de todos lados, incluido el movimiento de oposición bielorruso, donde la narrativa dominante es sobre el derrocamiento violento del régimen bielorruso. El hecho de que distintas subculturas de la violencia luchen entre sí por el espacio vital indica que cada vez nos quedará menos espacio.

2. Debemos abstenernos de estrategias a medias . Una de las cosas cruciales es evitar tales enfoques. Seleccionar una estrategia poco entusiasta solo reforzaría las narrativas del militarismo y la cultura de la violencia, atrayendo inadvertidamente nuevos seguidores a la cultura de la violencia de aquellos que creen erróneamente que están apoyando una cultura de paz.

3. Promover activamente la humanización de la sociedad y una cultura de paz. Es fundamental humanizar a la sociedad de nuestra región y difundir la cultura de paz en su sentido más amplio, incluyendo el trabajo activo con víctimas de tortura y ex presos/ex militares, protegiendo los derechos humanos como norma universal para todos sin excepción. Ahora es el momento de que el movimiento no violento intensifique su presencia en la región, especialmente en áreas que actualmente se pasan por alto, como la protección de los derechos de las mujeres, los derechos de los niños, los derechos LGBT, los problemas ambientales y el cambio climático. Esto sirve como contrapeso a la cultura patriarcal de la violencia.

Hoy, corremos el riesgo de perder todos los logros de nuestra civilización en la región y experimentar una regresión significativa en la comprensión de los derechos humanos y la conceptualización de los principios de los derechos humanos.

Invitamos amablemente a todos a participar en una discusión sobre la estrategia de Nuestra Casa para promover la paz y la seguridad en la región. Damos la bienvenida sinceramente a los esfuerzos de colaboración en todas las áreas y esperamos una cooperación fructífera.