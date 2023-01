–

De parte de Indymedia Argentina January 25, 2023

Organizaciones del Frente de Izquierda 鈥 Unidad (FIT-U) junto a peruanos autoconvocados repudiaron al gobierno golpista de Dina Boluarte y la represi贸n que ya se cobr贸 m谩s de 60 vidas. La movilizaci贸n fue hasta el frente del Hotel Sheraton donde se realizaba la VII潞 Cumbre de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribe帽os (CELAC) en Buenos Aires.

Este martes se realiz贸 en Buenos Aires la VII潞 Cumbre de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribe帽os (CELAC), bajo la presidencia pro t茅mpore del gobierno de Alberto Fern谩ndez.

鈥淢ientras contin煤an las manifestaciones y la sangrienta represi贸n del pueblo peruano que enfrenta en las calles al golpismo de Dina Boluarte, en Buenos Aires estuvieron reunidos los presidentes Lula, Boric y Fern谩ndez que ya le dieron su respaldo, junto con una representaci贸n peruana del gobierno golpista鈥, denunciaron desde el FIT-U.

En ese marco, la diputada porte帽a Myriam Bregman cuestion贸 duramente al presidente por no haber repudiado el golpe: 鈥淎lberto Fern谩ndez por lo menos hasta hace un rato que yo estuve escuchando no hab铆a dicho absolutamente nada鈥, se帽al贸 en declaraciones al canal IP.

鈥淐reo que es muy importante esta manifestaci贸n de la izquierda porque no se puede mirar para otro lado, no podemos hacer como hizo Alberto Fern谩ndez que habla contra la derecha en general, la derecha en la regi贸n, no, no: la derecha no es una ideolog铆a, es un golpe espec铆fico que se ha dado en Per煤 y que est谩 produciendo muertos, por eso hay que repudiarlo en la calle鈥.

鈥淣osotros creemos que el tema de Per煤 no puede ser obviado. Si miramos todas las declaraciones de los d铆as previos, era un tema que pr谩cticamente no estaba y adem谩s Per煤 tambi茅n envi贸 una representante, entonces creo que como estamos haciendo en este momento con el Frente de Izquierda, con otras organizaciones, con muchos miembros de la comunidad peruana que viven en nuestro pa铆s y que se acercaron este acto, estamos rechazando la dictadura de Dina Boluarte. Estamos exigiendo que no se reconozca ese gobierno golpista y repudiando la represi贸n鈥, reclam贸 Bregman.