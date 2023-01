–

ANRed January 4, 2023

Hoy se cumple un a帽o del primer Atlanticazo, de las primeras movilizaciones que llevaron a cabo las comunidades de Mar del Plata y toda la costa, por un mar libre de petroleras. Fue luego de que se conociera la resoluci贸n firmada por el presidente Alberto Fern谩ndez, el jefe de Gabinete, Juan Manzur, y el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Cabandi茅, que autoriz贸 la explotaci贸n petrolera en tres zonas del Mar Argentino a las empresas Equinor, Shell e YPF. Desde aquel 4, las manifestaciones en defensa del mar se repitieron cada mes, acompa帽adas de presentaciones legales y de diversas acciones de difusi贸n y denuncia sobre las consecuencias de la explotaci贸n offshore. Hoy, a un a帽o, movilizar谩n nuevamente en diferentes puntos de la costa, y en Mar del Plata se realizar谩, adem谩s, un festival. La acci贸n se replicar谩 en otros puntos del pa铆s, como en el Monumento a la Bandera en Rosario. 鈥淣o daremos marcha atr谩s en la defensa del mar, porque si la industria petrolera se instala lo 煤nico que se va a derramar es contaminaci贸n ambiental e injusticia social鈥, remarcan. Te contamos las diferentes convocatorias en esta nota. Por ANRed.

En los primeros d铆as del 2021 el presidente Alberto Fern谩ndez, el jefe de Gabinete Juan Manzur y el ministro de Ambiente y Desaarrollo Sostenible Juan Cabandi茅 firmaban la resoluci贸n 436/2021, que autorizaba la explotaci贸n petrolera en tres zonas del Mar Argentino a las empresas Equinor, YPF y Shell. El 4 de enero de ese a帽o, las calles de Mar del Plata y de otros puntos de la Costa se colmaron de multitudes bajo las consignas: 鈥淯n mar sin Petroleras鈥, 鈥淣o pasar谩n鈥 y 鈥淔uera el extractivismo de nuestros territorios鈥.

Fue el primer 芦Atlanticazo芦, movilizaci贸n en defensa del mar, que desde ese momento se repite cada mes, acompa帽ada de diversas acciones, y que hoy cumple un a帽o. 鈥淒urante m谩s de un a帽o y medio hemos realizado numerosas acciones de difusi贸n y resistencia de manera autogestiva y a pulm贸n, para hacer visible el verdadero rostro de la explotaci贸n petrolera offshore. Con marchas, volanteadas, festivales, artivismo, muraleadas y mucho tiempo puesto en la defensa del mar, venimos demostrando que el extractivismo petrolero no tiene lucencia social鈥, expres贸 la Asamblea por un Mar Libre de Petroleras en el comunicado ante el aniversario del 4E.

La movilizaci贸n hoy ser谩 en diferentes puntos de la Costa Atl谩ntica Argentina y del pa铆s. En Mar del Plata habr谩 adem谩s un festival y, por ejemplo, en Rosario la acci贸n se replicar谩 en el Monumento a la Bandera a las 19.

鈥淓l 4 de enero, a un a帽o del multitudinario Atlanticazo, las comunidades costeras volvemos a manifestar nuestro rotundo rechazo al proyecto petrolero costa afuera que el gobierno insiste en imponernos. Volvemos a denunciar que con este plan ecocida pretenden transformar a nuestros territorios en nuevas zonas de sacrificio al servicio de un capitalismo global en decadencia, 谩vido de 鈥榬ecursos materiales y energ茅ticos鈥, necesarios para su propio sostenimiento鈥, agregaron.

A lo largo de este a帽o la Asamblea, adem谩s de las manifestaciones callejeras, present贸 acciones legales y particip贸 con oposici贸n en las audiencias p煤blicas. Mientras tanto, el gobierno nacional y el poder judicial avanz贸 d谩ndole luz verde a los proyectos petroleros.

En diciembre de 2022 los camaristas Eduardo Gim茅nez y Alejandro Tazza dejaron sin efecto la medida cautelar que frenaba la exploraci贸n s铆smica del proyecto Costa Afuera. D铆as despu茅s, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, a cargo de Juan Cabandi茅, le aprob贸 a Equinor la perforaci贸n del pozo Argerich-1, a 300 kil贸metros de la costa de Mar del Plata, por medio de la resoluci贸n 19/2022. Dicha perforaci贸n, inform贸 el ministerio conducido por Cabandi茅, constar谩 de tres etapas: perforaci贸n a unos 4000 metros bajo el fondo del mar, evaluaci贸n del pozo y, finalmente, el sellado del mismo con cemento.

Ante la amarga novedad, los representantes de la Asamblea por un Mar Libre de Petroleras presentaron un recurso extraordinario contra el fallo de los camaristas. Ahora, esa misma c谩mara es la que debe decidir si concede o no ese recurso. Si lo concede, la sentencia del juez de primera instancia Santiago Martin no quedar铆a firme pero s铆 impedir铆a cualquier nueva acci贸n. En el caso de que no lo concedan, la sentencia de los camaristas quedar铆a firme y solo quedar铆a la opci贸n legal de un posible recursos de queja, aunque durante todo ese tiempo las empresas petroleras podr铆an seguir avanzando con sus actividades de exploraci贸n s铆smica amparadas en la sentencia de los camaristas.

鈥A espaldas del pueblo se tejieron acuerdos bochornosos entre el gobierno, las corporaciones petroleras, grupos de empresarios locales, las burocracias sindicales, los medios de comunicaci贸n hegem贸nicos y la corporaci贸n judicial, para avanzar en la entrega del mar y de los territorios costeros. Con los recursos del Estado han desplegado una fuerte propaganda pro petrolera para intentar convencernos de los supuestos beneficios de instalar la industria petrolera en nuestra regi贸n鈥, denunci贸 en ese momento la Asamblea.

Destacando, en la misma l铆nea: 鈥denunciamos que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Naci贸n se convirti贸 en Ministerio de Entrega del Ambiente y Desarrollo Insostenible de la Naci贸n, ya que lejos de cumplir su funci贸n de resguardar el ambiente y los bienes comunes, es otra dependencia estatal al servicio de las corporaciones extractivistas鈥.

Sumado a la impugnaci贸n de las audiencias p煤blicas y la denuncia sobre los controles de impacto ambiental: 鈥渓os supuestos controles ambientales que debe realizar el MAyDS no existen y no van a existir a 300 kil贸metros de la costa. Son numerosos los derrames e 鈥榠ncidentes ambientales鈥 provocados por estas mismas empresas en la explotaci贸n petrolera convencional y no convencional, no s贸lo en nuestro pa铆s. El da帽o provocado sobre los ecosistemas y las poblaciones cercanas no es mitigable ni remediable. Por otro lado, rechazamos las falsas consultas p煤blicas realizadas por el MAyDS. Tanto las Consultas Tempranas como las Audiencias P煤blicas virtuales y no vinculantes, lejos de ser un mecanismo de participaci贸n y decisi贸n de la comunidad, se utilizan como instrumento administrativo para avalar la entrega de los bienes comunes, incumpliendo el Acuerdo de Escaz煤鈥.

Por todo lo se帽alado es que desde la Asamblea por un Mar Libre de Petroleras denuncian por ecocidio a 芦las corporaciones petroleras que siguen arrasando territorios y bienes comunes, destruyendo ecosistemas y despojando comunidades禄; al 芦gobierno nacional por imponernos un proyecto que fue rechazado reiteradamente por lascomunidades禄; y al 芦gobierno de la provincia de Buenos Aires, al intendente Montenegro y a todo el Concejo Deliberante del Partido de General Pueyrredon, por avalar la instalaci贸n del proyecto petrolero en nuestro territorio禄.

En la misma l铆nea, apuntan contra el Ministro de Ambiente y Desarrollo inSostenible, Juan Cabandie y a la Secretaria de Cambio Clim谩tico, Desarrollo Sostenible e Innovaci贸n, Cecilia Nicolini, 芦por ser el eslab贸n estatal que dio luz verde al proyecto petrolero que implica el saqueo y la contaminaci贸n de nuestro mar, y la profundizaci贸n de la matriz energ茅tica f贸sil responsable de la crisis clim谩tica y ecosist茅mica que sevive en todo el planeta禄.

Tambi茅n se帽alan a 芦los jueces camaristas Eduardo Jim茅nez y Alejandro Tazza, porque al dejar sin efecto la medida cautelar que proteg铆a el mar se convirtieron en part铆cipes necesarios del ecocidio禄. Quienes, adem谩s, agregan, 芦calificaron la lucha de las comunidades como 鈥榝ascismo ambiental鈥, mostrando su falta de objetividad al momento de impartir 鈥榡usticia鈥 芦.

Asimismo, denuncian a 芦las burocracias sindicales al frente de instituciones gremiales locales como CGT y SIMAPE y al Cluster de Energ铆a y dem谩s consorcios empresariales禄, por considerar que 芦han sido parte de este entramado corporativo pro petrolero芦.

Tambi茅n destacan el rol jugado por 芦aquellos sectores de la ciencia que, por acci贸n u omisi贸n han avalado la instalaci贸n de laindustria petrolera en nuestra ciudad芦, y por 芦los medios de comunicaci贸n hegem贸nicos, que sostenidamente silencian la lucha de las comunidades costeras y s贸lo hacen visibles las falsas promesas de trabajo y desarrollo禄.

Movilizaciones en la Costa Atl谩ntica y en todo el pa铆s

Compartimos algunas de las principales convocatorias que se realizar谩n durante el d铆a de hoy:

Bah铆a Blanca 04/01, 10 hs. Plaza Rivadavia.

Amba 04/01, 15:30 hs. Ministerio de Ambiente (San Mart铆n 451)

Santa Teresita 04/01 16 hs. Carabela (costanera y 39). 20 hs. en 32 y 2.

San Bernardo. 03/01, 16 hs. Av. San Bernardo y Costanera.

Las Grutas 04/01, 16 hs. Primera bajada

Comodoro Rivadavia 04/01, 17 hs. Ex Proveedur铆a Ruta 318 hs Playa Costanera

Villa Gesell 04/01, 17 hs. Puente de la Rambla y Paseo 105.

Mar del plata 04/01, 17 hs. Rambla los Lobos. Luego realizar谩n un gran festival con artistas locales en el monumento de Plaza San Mart铆n desde las 19.

Necochea 04/01, 19 hs. Av. 2 y 83.

Rosario 04/01, 19 hs. Monumento a la bandera

Puerto Madryn 04/01, 20 hs. Fuente de la Rambla.