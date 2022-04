–

El colectivo de médicos y facultativos especialistas no fijos del Servicio Madrileño de Salud (SERMAS) decidirá este próximo miércoles 20 de abril en Asamblea General que tendrá lugar en el Colegio de Médicos de Madrid las medidas a seguir ante la situación que viene sufriendo, desde hace años, de abuso de temporalidad.

Los facultativos llevan realizando concentraciones en las ultimas semanas en los principales hospitales madrileños para buscar una interlocución con la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, a fin de que paralicen las oposiciones (Oferta de Empleo Público u OPE) que convocaron una semana antes de la aprobación de la Ley 20/2021 de reducción de la temporalidad, el pasado mes de diciembre.

El tiempo corre en contra de estos profesionales. Según fuentes del colectivo, no se descarta como medida de presión realizar alguna huelga si la Consejería de Sanidad no se aviene a negociar.

“Hacia, al menos, diez años que no se convocaban oposiciones. De hecho, muchos profesionales afectados no han podido hasta el momento consolidar su situación laboral”, explica el doctor Luis Aguilar, médico especialista en urología y portavoz de la plataforma Médicos y Facultativos no fijos de Madrid.

Estos profesionales no están de acuerdo con que se convoque una OPE en este momento, dadas las directrices europeas, la jurisprudencia dictada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) y la reciente aprobación de una ley nacional que intenta regularizar dicha situación fraudulenta.

De hecho, recuerda que las plazas convocadas no podrán ya sacarse a través de la ley 20/2021. “Así lo dice la propia ley aprobada que uno puede unirse a este concurso si la plaza no hubiera sido convocada. Esas plazas quedan atrapadas en la convocatoria de la Comunidad de Madrid”, precisa el doctor Aguilar.

Ante esta situación, este colectivo definió una estrategia de diálogo, por un lado: “una política de contactar con el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz a través de una carta enviada en enero firmada por más de 1000 médicos, sin respuesta”

Junto a esta vía, otra “jurídica con las impugnaciones de las OPE a través de nuestros despachos de abogados para que se paralizasen y la consiguiente modificación de los Decretos 170/2018 y 318/2019 para regularizar a aquellos facultativos en fraude de ley que realizan funciones estructurales.

MANIFIESTO CONTRA LA TEMPORALIDAD

En una última reunión de los jefes de servicio de los principales hospitales en el Colegio de Médicos de Madrid, celebrada hace unos días, los asistentes suscribieron un Manifiesto contra la temporalidad para reconducir esta situación, que ya cuenta con más de 5.000 firmas de apoyo.

Desde el Colegio de Médicos se habla de adoptar medidas legales si en los próximos días la Consejería de Sanidad no revierte este tema. “Los procesos de estabilización se deben convocar antes del 1 de junio como dice la ley 20/2021. El tiempo de margen para resolver este conflicto es escaso”, subraya el doctor Aguilar.

Para estos profesionales afectados por este problema de precariedad es necesario más claridad a la Comunidad de Madrid y que aclare el número de plazas temporales que hay en el sistema sanitario madrileño, para así trasladar a los profesionales con más de cinco años al concurso extraordinario que señala la Ley 20/2021.

Estos profesionales ya han confirmado su asistencia a otra gran manifestación que organiza el colectivo de interinos desde sus diversas plataformas el próximo 7 de mayo en Madrid y que, sin restricciones por el Covid-19, se presume que será multitudinaria, como la que tuvo lugar en la capital de España el pasado 22 de mayo del pasado año.

20 AÑOS COMO EVENTUAL

Sin embargo, por lo que se refiere al sindicato, estos profesionales esperan un apoyo real que, de momento, no se ha materializado. “Curiosamente ellos han suscrito las OPE que se han puesto en marcha”, señala una médica nefróloga cercana a los 50 años que ha venido trabajando los últimos viente años encadenando contratos temporales, primero, y luego interinos en el mismo puesto de trabajo del hospital Puerta de Hierro.

Esta facultativa recuerda que todos estos profesionales aprobaron en su día el MIR, “que es una oposición muy dura, luego te especializas. En mi caso he estado encadenando contratos de guardia, de suplencias hasta el 2009. En ese año me contratan como eventual. Habré firmado más de 30 contratos de trabajo. A partir del 2015 me hacen interina”.

El problema se acreciente ahora con la temática de las oposiciones. “Son temarios muy generalistas que, para nosotros, que estamos especializados en campos específicos de la nefrología nos obliga a un esfuerzo de estudio mayor. Nosotros nos especializamos en una parte de la especialidad a lo largo de los años. Si no superas estos temas no puedes ir al concurso de méritos».

Nuestra interlocutora reconoce que hay muchos profesionales que llevan en su misma situación desde el 2009 en la misma plaza. “Podríamos acceder al concurso extraordinario de méritos que señala la Ley 20/201 y acceder a la plaza, pero la Comunidad de Madrid, diez días antes de que se publicara la ley, sacó a concurso la OPE masiva de todas las especialidades”.

La previsión supone que los exámenes podrían ser en el último trimestre del 2022. “Nos hemos apuntado todos a la oposición pagando los derechos de examen, aunque no sabemos qué va a pasar», subraya.

DEFENSA JURÍDICA EN LOS TRIBUNALES

Este colectivo y sus distintas plataformas constituidas han delegado sus asuntos profesionales a expertos como Javier Araúz de Robles, abogado del Estado en excedencia, se encuentra Javier Ruiz que, a través de su despacho, asesora a ASAES sindicato médico en el que también colaboran otros abogados.

“En enero interpusimos una demanda de 423 personas para impugnar las 32 oposiciones que convocó la Comunidad de Madrid que salieron una semana antes de que se publicase la ley 20/2021”, cuenta el abogado.

Ruiz recuerda que “pedimos la suspensión como medida cautelar. También reclamamos que se identificaran las plazas para saber si se ocupaban antes de enero del 2016, como dice la Ley 20/2021”.

Desde su punto de vista, el problema puede ser presupuestario. Es posible que la Consejería quiera manejar los tiempos de dichas oposiciones. “Todas las plazas fijas hay que dotarlas presupuestariamente y si no se aprueba el concurso oposición que marca la ley hay que pagar una indemnización”.

“Que ahora las hayan sacado supone que no hay indemnización para nadie, de ahí que les hayan adelantado”, añade.

En su opinión, es previsible “que cuando llegue junio del 2024, fecha para resolver estas oposiciones nos digan que no llegan. Podrían sacar la Ley y aplazar la entrada en vigor uno o dos años más».

En esta situación y con una crisis económica que se avecina donde habrá recortes, este jurista indica que “las administraciones lo que han hecho es poner en marcha sus propias convocatorias. De hecho, las convocatorias están poco reguladas, con lo cual podrían llegar las OPE al 2026″.

Esto supone que de todas las plazas de la Comunidad de Madrid solo iban a salir 600 por la nueva Ley 20/2021, mientras que 3000 irán por las OPE. “Estos profesionales por su edad y cargas familiares no pueden meterse en unas oposiciones. Si suspenden, se quedan sin plaza”.

Ruiz recuerda que “los jefes de servicios cuentan con ellos para montar esos equipos porque son especialistas en disciplinas médicas muy concretas. Si los cambian por médicos generalistas, no podrían dar el servicio y podría desmontarse la sanidad en los próximos meses, lo que generaría un trastorno interno importante”. Todo un dilema.

