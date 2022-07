–

De parte de Indymedia Argentina July 6, 2022

Familiares de Luna Ortiz, junto a organizaciones sociales y feministas reclamaron justicia por su femicidio frente a los Tribunales de San Isidro. Una gran movilizaci贸n por el centro de la ciudad posibilit贸 que la madre de la joven, Marisa Rodr铆guez, sea recibida por el juez Alejandro Lago, quien no brind贸 la ayuda necesaria. La b煤squeda de justicia sigue en pie.

El clamor de una madre, de familiares, de j贸venes organizadas y de cuanta persona se acerc贸 a acompa帽ar se sinti贸 ayer por la calles de San Isidro.

Es que desde hace cinco a帽os que Marisa y Facundo, madre y padre de Luna, vienen reclamando justicia por el femicidio. El 3 de junio de 2017 Luna fue encontrada sin vida drogada, alcoholizada y violada. La causa original fue caratulada como 鈥渁bandono de persona seguido de muerte con suministro de estupefaciente a t铆tulo gratuito鈥, y el 4 de abril de 2019 el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N掳7 conden贸 a Villarreal a 14 a帽os de prisi贸n y proces贸 a su c贸mplice, Pablo Paz Guti茅rrez, por abuso sexual seguido de muerte. Pero el 17 de mayo de este a帽o, un pol茅mico fallo de la Sala Primera del Tribunal de Casaci贸n penal de La Plata dej贸 en libertad a Villarreal, tras cambiar la car谩tula a 鈥渉omicidio culposo鈥.

La familia apel贸 esa decisi贸n y ayer martes 5 de julio la C谩mara de Apelaciones N掳1 deb铆a expedirse sobre el pedido la familia de Luna de no excarcelaci贸n de Villarreal.

Al comenzar la concurrida movilizaci贸n, para sorpresa de todes el juez del TOC 7, Alejandro Lago, convoc贸 a su despacho a Marisa.

Al salir de esa reuni贸n, ella explic贸 que el juez Lago 鈥渆st谩 muy preocupado por el escrache que se hizo y que estemos en las calles, le preocupa ahora que ya est谩 todo mal hecho, y no nos puede ayudar.鈥

Con mucha fortaleza, Marisa prosigui贸, 鈥渓o que le recalcamos de todos estos cinco a帽os de lucha, es que fue un juicio con sabor a nada, porque desde un principio para el fiscal Marcelo Fuenzalida mi hija no muere en un contexto de violencia, porque Villareal la vende a otros tipos que fueron imputados como Pablo Paz Guti茅rrez y para ellos eso es un abandono de persona y ya pas贸 la instancia para juzgar eso. Pero nos atendi贸 para decirnos que ya no puede hacer nada, pero tambi茅n nos atendi贸 porque le preocupa que su cara est茅 empapelada por todo San Isidro鈥.

鈥淟o que le planteamos, que es lo mismo que le planteamos al juez Quintana, es que no se viene trabajando con perspectiva de g茅nero, que venimos planteando como familiares que dejaron en libertad a este tipo el 17 de mayo cuando sal铆a de esta audiencia y nosotros nunca fuimos notificados. El juez no me dec铆a nada鈥ue me va decir, como no es su hija, y pasa como pasa en todos los tribunales, no les importan nuestras vidas ni de nuestras pibas que salimos cada d铆a a laburar y no sabemos si volvemos鈥, relat贸 Marisa sobre el encuentro con el juez Lago.

Plantada frente al juzgado y con el apoyo de las organizaciones afirm贸, 鈥測o le dije que ac谩 es evidente en todo este proceso judicial las relaciones que tienen con el narcotr谩fico, que son unos corruptos y no me voy a cansar de decirlo y no tengo miedo, porque mi hija hoy no est谩 y alguien tiene que pagar y esto termin贸 siendo un asunto pol铆tico. No me voy a callar, porque se metieron con mi hija, 隆que ellos la tendr铆an que haber defendido el d铆a del juicio y no! Para ellos mi hija se la busc贸. Busc贸 que la pongan en un estado de inconciencia y que venga un tipo y que la venda. Ellos estuvieron del lado de Villareal nunca estuvieron del lado de Luna鈥.

Al peligro que vive la familia Luna y cualquier otra joven de Tigre y zona Norte al estar libre Villarreal, se suma que los tribunales no aceptan otra perspectiva en la investigaci贸n. 鈥溌縋ara qu茅 carajos tenemos jueces y fiscales? Para qu茅 defiendan a nuestras v铆ctimas, no para que las cuestionen 鈥渁h pero bueno ya se llev贸 a cabo u n juicio no s茅 yo no puedo ayudar鈥, as铆 me dijo. Total las instancias est谩n agotadas, cinco a帽os de ir a Casaci贸n, se siguen tirando la pelota entre Casaci贸n y TOC 7 y al femicida lo tengo a cinco cuadras de mi casa. Le dije que yo tengo que vivir encerrada en mi casa, tener a mi familia encerrada cuidando de no salir y cruzarnos con ese femicida, con el que la abus贸. Y ac谩 no hay justicia. Ellos dicen que si porque para ellos era un abandono de persona y despu茅s un homicidio culposo. 驴A ustedes les parece compa帽eras? 鈥淎c谩 no pas贸 nada鈥, eso nos quiso decir, vayan a molestar a Casaci贸n. Yo le voy a hacer un jury a todos, no me voy a callar. 隆Que tengan miedo porque vamos a ir por m谩s! 隆Justicia por Luna, fue femicidio!鈥

Con ese mensaje final, la familia y las organizaciones arengaron por proseguir la lucha y este caso no quede impune.

