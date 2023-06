–

El gobierno de Gerardo Morales impulsa una reforma express de la Constituci贸n provincial. Propone la reelecci贸n, la provincializaci贸n de recursos estrat茅gicos como el litio y la criminalizaci贸n de la protesta social. Jujuy vive d铆as de masivas movilizaciones multisectoriales. 鈥淓sta reforma nos est谩 condenando a la muerte鈥, alertan las comunidades ind铆genas. Por Camila Parodi y Susi Maresca, desde Jujuy 鈥 Cobertura conjunta entre Tierra Viva y Marcha.

Las comunidades ind铆genas de Jujuy se encuentran movilizadas contra la reforma constitucional que impulsa el gobernador Gerardo Morales. Se trata de la modificaci贸n de 66 de los 212 art铆culos que contiene la Carta Magna local. Entre ellos, se propone la posibilidad de reelecci贸n en la gobernaci贸n, prohibici贸n de indultos por corrupci贸n, modificaciones en el sistema pol铆tico y judicial, achicamiento del Estado, provincializaci贸n de recursos estrat茅gicos como el litio, prohibici贸n de tomas de tierra y criminalizaci贸n de la protesta social, entre otros. Esta semana se repitieron cuatro d铆as de masivas movilizaciones.

Si bien todos estos cambios son presentados como avances para alcanzar la 鈥減az social鈥 y el 鈥渄esarrollo鈥 en la provincia frente a la crisis clim谩tica 鈥攕eg煤n explic贸 el Gobernador en repetidas entrevistas鈥, la verdadera raz贸n que esconde es la intenci贸n de conservar el poder en pocas manos y continuar beneficiando a las grandes corporaciones con la explotaci贸n de los bienes comunes.

La historia de Jujuy acumula muchos a帽os de luchas, manifestaciones p煤blicas y acciones directas de defensa del territorio. Por ese motivo, la modificaci贸n constitucional impulsada por Morales es interpretada tambi茅n como un ataque directo contra la organizaci贸n social y territorial-ancestral.

Los pr贸ximos d铆as ser谩n claves en el proceso constitucional. Desde el Ejecutivo se inst贸 a los dem谩s poderes estatales que act煤en con rapidez para la aprobaci贸n de la reforma. En ese marco, las m谩s de 400 comunidades ind铆genas de Jujuy 鈥攁s铆 como organizaciones sociales, sindicatos, docentes, partidos de izquierda, trabajadores y trabajadoras del Estado鈥 se encuentran en las calles de manera masiva repudiando el intento de cercenar sus derechos b谩sicos.

鈥淓sta reforma nos est谩 condenando a la muerte鈥, grit贸 el jueves una de las voceras del Pueblo Kolla que 鈥攁ntes de poder preguntarle el nombre鈥 se perdi贸 entre la multitud frente al Palacio de Gobierno.

Los pueblos originarios remarcaron que el proceso de reforma constitucional no respeta la legislaci贸n ind铆gena, incluida la Constitucional Nacional y el Convenio 169 de la OIT (de rango supralegal). Destacan que la lucha es por el agua de toda la poblaci贸n, no solo de los pueblos ind铆genas. Cuestionan que el Gobierno le est茅 芦regalando禄 el recurso vital a las empresas mineras.

La Convenci贸n Constituyente comenz贸 el 22 de mayo, el gobernador Morales impuso su mayor铆a y fue electo convencional (y fue designado en la presidencia del organismo) y finalizar铆a 鈥攃on una nueva Constituci贸n鈥 el martes 20 de junio.

鈥Luchamos por el futuro y por el derecho a la vida en la Pacha鈥

Para Ra煤l Sajama, integrante de la comunidad ind铆gena Angosto de Tilcara, tanto la ley nacional como el convenio 169 de la OIT exigen que las empresas soliciten autorizaci贸n y den informaci贸n sobre los proyectos que quieren instalar en los territorios ancestrales: 鈥淭ienen que decirle la verdad a la comunidad, tienen que decir que el cerro va a desaparecer, que no va a haber agua, esa es la informaci贸n. Lo dice la ley, tienen que informar con la verdad y la comunidad ind铆gena es la que tiene que decidir. No va a quedar agua para las plantas, los animales ni las personas鈥.

Desde el Pueblo Kolla denunciaron que esta reforma es inconsulta y remarcaron que son los pueblos ind铆genas quienes viven en los territorios, espacios de vida que fueron de los ancestros y que los protegen para hijos y nietos. 鈥淟uchamos por el futuro y por el derecho a la vida en la Pacha鈥, explicaron. Desde esa cosmovisi贸n aseguraron que los pueblos ind铆genas 鈥渘o somos el centro de la Pacha, convivimos con los seres vivos, nuestros ancestros dieron la vida en esta defensa y nos dejaron un territorio hermoso, no dejemos que lo contaminen. La Pacha es la que nos da la vida, que no nos convenzan, no somos pobres, tenemos un territorio con mucha riqueza鈥. Y afirm贸 que la reforma constitucional 鈥渧a a afectar directamente a los derechos de las comunidades ind铆genas鈥.

鈥Se han manejado de forma antidemocr谩tica鈥

Natalia Morales es convencional constituyente y diputada electa del Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS) en el Frente de Izquierda. 鈥淟o que se est谩 haciendo con la reforma de la Constituci贸n es totalmente escandaloso. Venimos denunciando la censura y la falta de las libertades democr谩ticas ya que no se incluy贸 la mirada de los organismos de derechos humanos, de los sindicatos, comunidades ind铆genas ni del movimiento de mujeres en las comisiones donde se desarroll贸 la reforma鈥, cuestion贸.

Para la convencional constituyente, entre los principales puntos controversiales de la reforma se encuentra 鈥渓a modificaci贸n o la inclusi贸n de art铆culos que criminalizan la protesta social, que van a prohibir incluso aquellos m茅todos de lucha como la ocupaci贸n, los cortes de calles o de rutas en los territorios. Esta reforma constitucional va a afectar directamente a los derechos de las comunidades ind铆genas y de todos los sectores sociales que hoy viven con vulneraci贸n de derechos鈥.

Agreg贸 que la situaci贸n se agrava con el intento de aprobarla de manera express en los pr贸ximos d铆as. 鈥淒esde el Frente de Izquierda hemos denunciado c贸mo se han manejado de forma antidemocr谩tica, incluso sin transmitir en vivo lo que sucedi贸 en las comisiones, haci茅ndonos callar鈥, alert贸.

Se帽al贸 que desde la Comisi贸n de Derechos y Garant铆as que integra se logr贸 que integrantes de comunidades ind铆genas y sectores socioambientales que luchan en los territorios puedan plantear su posici贸n y dieran cuenta del rechazo a la reforma. Remarc贸 que no se garantiz贸 la consulta previa e informada como indican la legislaci贸n ind铆gena.

En ese marco, a pesar de los derechos consagrados en la Constituci贸n Nacional y en los tratados internacionales, para la diputada 鈥渆n Jujuy se vive la represi贸n, la criminalizaci贸n de ind铆genas y de los sectores socioambientales que defienden los territorios鈥.

Resalt贸 que los 煤ltimos cuatro d铆as de masiva movilizaci贸n y de paro docente demuestran el rechazo un谩nime del pueblo juje帽o a las reformas 鈥渕ientras el gobernador Morales avanza con una Constituci贸n reaccionaria, antiderechos, que beneficia 煤nicamente a las multinacionales saqueadoras del litio, en las calles se ve algo muy profundo, el pueblo ha perdido el miedo鈥.

Una Constituci贸n a pedir de los grupos empresarios

Entre las principales modificaciones que perjudicar谩n a los pueblos ind铆genas, Natalia Morales explic贸 que existe un art铆culo sobre la propiedad privada que plantea una ley para el posible desalojo de pueblos ind铆genas que se encuentran en las llamadas tierras fiscales. Para la convencional constituyente, la reforma plantea que 鈥渆sas tierras est茅n al servicio de la producci贸n, lo que pone en cuestionamiento la posesi贸n de las comunidades ind铆genas en territorios que poseen desde tiempos ancestrales. Puede implicar tambi茅n desalojos y que se vulneren sus derechos鈥.

Otro de los puntos vinculados a los pueblos ind铆genas tiene que ver con que el estado provincial se atribuye tener la propiedad de los recursos estrat茅gicos que hay en el suelo y subsuelo, lo que beneficiar谩 directamente a las corporaciones empresarias. 鈥淗emos visto c贸mo desde los sectores del agronegocio, como el Grupo Ledesma, las c谩maras empresarias de los sectores del tabaco y la miner铆a estuvieron desfilando por la Legislatura durante los 煤ltimos d铆as鈥, afirm贸.

Agreg贸 que la nueva Constituci贸n incorpora art铆culos que profundizan el saqueo y el extractivismo de litio, as铆 como negociados con las energ铆as renovables: 鈥淓s el negocio verde que se pone por delante de la funci贸n social, de los derechos b谩sicos como contar con agua, energ铆a y gas鈥.

Los pr贸ximos d铆as ser谩n decisivos para el rechazo de esta reforma que afectar铆a directamente a los pueblos originarios. Por ese motivo, las m谩s de 400 comunidades ind铆genas se encuentran organizadas y en alerta para la defensa de sus territorios y modos de vida.

