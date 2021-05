–

Decenas de familias y el alumnado del CEIP Miguel de Unamuno, junto a vecinas y vecinos que viven en el entorno del colegio, han salido a la calle para reivindicar el cierre de las cocinas fantasma o dark kitchen, cuya instalaci贸n en la calle Alejandro Ferrant (Arganzuela) ha autorizado el Ayuntamiento de Madrid en un local pared de por medio con el patio de juegos y actividades f铆sicas de la instituci贸n educativa.

En un comunicado, las entidades denuncian que el nuevo emprendimiento comercial tendr谩 鈥渦n impacto inmediato y directo en el entorno del colegio, que ser谩 inmenso y muy nocivo para la salud y el bienestar de nuestros hijos e hijas, y para todos los vecinos y vecinas del barrio鈥. Como prueba, otros ejemplos de p煤blico conocimiento en Madrid, como la situaci贸n que se est谩 viviendo en el entorno de la calle Jos茅 Calvo, en el barrio de Tetu谩n.

Las familias denuncian la 鈥渘egativa del Ayuntamiento de Madrid a ayudar a las ni帽as y ni帽os del colegio鈥

鈥淩eclamamos entornos escolares saludables, seguros y pacificados y pedimos al Ayuntamiento que se paralice el otorgamiento de la licencia hasta que haya una regulaci贸n en profundidad de la materia y se apruebe una regulaci贸n en que, entre otras muchas cosas, este tipo de actividad industrial no pueda instalarse en un barrio residencial, ni al lado de un colegio鈥, exigen las familias, que denuncian adem谩s una 鈥渘egativa del Ayuntamiento de Madrid a ayudar a las ni帽as y ni帽os del Colegio鈥.

El negocio, que se prev茅 comience a funcionar pr贸ximamente, contar谩 con 12 cocinas industriales, cada una de ellas equipada con una cocina a gas de cuatro fuegos, parrilla a gas, horno a gas, varias freidoras, mantenedor de fritos, cocedor de pasta, ba帽o mar铆a industrial, mesa fr铆a y electrodom茅sticos como el frigor铆fico, el congelador, el lavaplatos y el termo el茅ctrico. Estar谩n funcionando desde las 10h hasta las 23.30h, ininterrumpidamente, describen las familias, que han consultado la documentaci贸n existente referentes a los permisos tramitados.

鈥淓s un nivel de producci贸n industrial no es apto para que linde con el patio de juegos del colegio ni con el gimnasio del mismo, ni que se ubique en una manzana residencial. Nos preocupa enormemente el peligro que una actividad industrial de dicha envergadura, por s铆 sola, pueda conllevar鈥, aseguran.

Ayuntamiento y empresarios, de la mano

El pasado 21 de abril la concejal presidente del Distrito de Arganzuela, Cayetana Hern谩ndez de la Riva, y el concejal de Urbanismo del Ayuntamiento, Mariano Fuentes, citaron a dos portavoc铆as de la plataforma de vecinos y familiar del colegio para hablar de la situaci贸n. Para su sorpresa, los representantes municipales les esperaban acompa帽ados por los propios impulsores de las cocinas fantasma.

鈥淓l delegado de Urbanismo, Mariano Fuentes, ha dicho que no van a ofrecer una soluci贸n como la paralizaci贸n de las licencias de las cocinas fantasma, como s铆 han hecho en otras ciudades鈥

鈥淓l delegado de Urbanismo ha dicho que no van a ofrecer una soluci贸n como la paralizaci贸n de las licencias de las cocinas fantasma, como s铆 han hecho en otras ciudades. Mariano Fuentes reconoci贸 durante la reuni贸n que no hay un estudio de impacto medioambiental espec铆fico de la actividad de estas cocinas porque a煤n no est谩n en funcionamiento, y que avanzarse responsablemente a evitar posibles da帽os a vecinos y menores no est谩 en su competencia鈥, acusan.

La petici贸n que le han trasladado desde la Plataforma es que 鈥減aralicen el otorgamiento de la licencia hasta que haya una regulaci贸n en profundidad de la materia y que se aprueba una regulaci贸n en que, entre otras muchas cosas, este tipo de actividad industrial no pueda instalarse al lado de un colegio ni en una zona residencial鈥.

Petici贸n de la FRAVM

la Federaci贸n Regional de Asociaciones de Vecinos (FRAVM) present贸 a los responsables municipales d铆as atr谩s una petici贸n en el mismo sentido. En este caso, con un listado que incluye, adem谩s de la calle Alejandro Ferrant 8, instalaciones de cocinas fantasma en la calle Canillas 18 y Mantuano 4 (Chamart铆n), calle Suero de Qui帽ones 11 (Prosperidad), San Bernardino 20 (Distrito centro), calle Felipe Fraile (Puente de Vallecas) y Araucaria 19 y Jos茅 Calvo 10 (Tetu谩n).

Adem谩s de irregularidades en las licencias y en las solicitudes de las mismas, desde la Federaci贸n apuntan a otras consecuencias, como el elevado n煤mero de viajes diarios, tanto para el suministro como para la distribuci贸n, y la emisi贸n de 贸xidos de nitr贸geno, carbono y azufre, y otro tipo de gases y part铆culas t贸xicas. Tambi茅n la contaminaci贸n ac煤stica que genera la puesta en marcha de las cocinas.

En el caso del Colegio Unamuno, desde la Plataforma advierten que, seg煤n la propia licencia de instalaci贸n aprobada por el Ayuntamiento, 鈥渟e prev茅 un incremento de 468 veh铆culos diarios que representar谩n un gran aumento del tr谩fico en las calles que rodean el colegio (en la misma calle Alejandro Ferrant supondr谩 un aumento del 70% de la 鈥淚ntensidad Media Diaria鈥 de veh铆culos) y que, debido a la direccionalidad de las calles, los veh铆culos deber谩n circular cercando todo el centro escolar, flanqueando los tres accesos por donde ingresan y salen los menores, originando as铆, una inseguridad vial atemorizadora鈥.

El reclamo de las familias del Colegio Miguel de Unamuno continuar谩 tanto en futuras protestas como en las salidas quincenales enmarcadas dentro de la iniciativa Revuelta Escolar que llevan adelante cada quince d铆as las Ampas y Afas de establecimientos educativos de todo el Estado, pidiendo entornos saludables para sus centros.



En esta ocasi贸n, la manifestaci贸n ha sido respaldada por la propia FRAVM, la Federaci贸n de Asociaciones de Madres y Padres del Alumnado Francisco Giner de los R铆os y una decena de asociaciones vecinales, Ampas y Afas de diferentes colegios, y por la Plataforma de Educaci贸n P煤blica de Arganzuela-Lavapi茅s.