De parte de ANRed January 30, 2022 42 puntos de vista

芦Las 76 familias de la recuperaci贸n de tierras del barrio Aeropuerto movilizaremos el pr贸ximo lunes 31 de enero a las 9 hs hacia el Municipio de La Plata y luego hacia la secretaria de tierras de la provincia para exigir una resoluci贸n a nuestro justo reclamo de tierra para vivir. En la 煤ltima semana hemos sido reprimidxs en reiteradas oportunidades y se han llevado a compa帽eras detenidas luego de golpearlas brutalmente禄, dice el comunicado que difundieron las familias. Por ANRed

Esta semana la polic铆a bonaerense reprimi贸 con balas de goma y gases lacrim贸genos y detuvo a vecinos y vecinas de Barrio Aeropuerto en 607 y 4 que piden un terreno para poder construir una vivienda digna. Hasta el momento la 煤nica respuesta del Estado a la emergencia habitacional de las familias fue la represi贸n. Ante esto las 76 familias expresaron que 芦隆La violencia policial no puede ser la respuesta ante familias humildes que no tienen donde vivir!禄. y anunciaron una movilizaci贸n para el pr贸ximo lunes 31 de enero a las 9 hs hacia el Municipio de La Plata y luego hacia la secretaria de tierras de la provincia 芦para exigir una resoluci贸n a nuestro justo reclamo de tierra para vivir禄

Comunicado completo:

Movilizaci贸n por tierra para vivir 鈥 Lunes 31 de enero a las 9 hs en la Municipalidad de La Plata y luego a secretaria de tierras.

Las 76 familias de la recuperaci贸n de tierras del barrio Aeropuerto movilizaremos el pr贸ximo lunes 31 de enero a las 9 hs hacia el Municipio de La Plata y luego hacia la secretaria de tierras de la provincia para exigir una resoluci贸n a nuestro justo reclamo de tierra para vivir. En la 煤ltima semana hemos sido reprimidxs en reiteradas oportunidades y se han llevado a compa帽eras detenidas luego de golpearlas brutalmente. 隆La violencia policial no puede ser la respuesta ante familias humildes que no tienen donde vivir!Hasta el momento ning煤n funcionario se ha acercado para dialogar con nosotrxs y arribar a una soluci贸n, y la polic铆a cada vez que ha entrado en el predio lo ha hecho sin mostrar una orden de desalojo. A su vez, quien dice ser el due帽o de estos terrenos no ha podido demostrar fehacientemente ning煤n papel que lo certifique y ha deso铆do nuestra voluntad de pagar por las parcelas en cuotas. Hemos llegado hasta aqu铆 luego de a帽os de vivir de prestado y hacinados en casas de familiares o tras tener que destinar casi la totalidad de nuestros magros ingresos a afrontar alquileres que hoy no podemos seguir sosteniendo. La profundizaci贸n de la crisis econ贸mica tras dos a帽os de pandemia ha hecho que nuestras condiciones de vida empeoren de manera dr谩stica y no nos queda otra opci贸n que organizarnos para luchar por un pedazo de tierra para vivir en condiciones dignas. Somos familias laburantes, que d铆a a d铆a nos las rebuscamos con las pocas changas que quedan. En esta recuperaci贸n de tierras hay muchos ni帽os y ni帽as que merecen tener una casa donde crecer y desarrollarse. No estamos pidiendo que nos regalen nada, queremos llegar a un plan de pago para adquirir estos lotes que hace por lo menos 40 a帽os que se encuentran en total abandono. La posibilidad de acceder a la vivienda deber铆a ser un derecho humano que el Estado se comprometa a garantizar para todas las personas, por eso consideramos que no estamos pidiendo nada descabellado. Por tal motivo movilizaremos acompa帽ados por distintos movimientos que solidariamente se unen a nuestra lucha por tierra para vivir y producir. Queremos una respuesta y una mesa de dialogo que nos permita avanzar y que no nos deje de nuevo en la calle.

隆Tierra para vivir y producir!隆No al desalojo!隆Basta de represi贸n!

Contacto para mensajes y llamadas de Whatasapp: 2215 54-5465